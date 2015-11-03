Notizie Baschirotto Fiorentina

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”
05 gennaio 2026 22:43
CorSport consiglia la Fiorentina: "Serve un difensore tipo Baschirotto e uno alla Felipe Melo"
02 gennaio 2026 10:31
Baschirotto elogia Kean: “Uno dei 4 attaccanti più difficili da marcare in tutta la Serie A”
31 ottobre 2025 16:08
Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara
27 settembre 2025 17:09
Baschirotto: "Abbiamo provato sconforto per Bove. Gli auguriamo di tornare più forte di prima"
04 dicembre 2024 15:36
Dalla Puglia: Fiorentina a caccia di un difensore centrale, torna di moda Baschirotto del Lecce
05 luglio 2024 15:44
Da Lecce riportano: "La Fiorentina ripensa a Baschirotto per rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione"
05 luglio 2024 13:27
Baschirotto: " Vittoria dedicata ai tifosi e a Corvino, teneva molto a questa partita"
03 febbraio 2024 00:48
TMW, Infortuni di Mina e Dodò costringono Fiorentina al rinforzo in difesa: Baschirotto e Gendrey per gennaio
26 settembre 2023 18:10
Corvino: "La Fiorentina può pensare a Baschirotto e Hjulmand, Terracciano l'ho portato io a Firenze"
28 giugno 2023 22:01
Gazzetta, alla Fiorentina piace Baschirotto: Terracciano contropartita per il Lecce?
28 giugno 2023 09:01
Nazione: "Restyling difesa, sondaggio per Hien e Baschirotto. Idea Viti sullo sfondo"
23 giugno 2023 09:09
Il Tirreno, la Fiorentina studia i nomi anche in difesa: osservati Baschirotto e Cistana
19 giugno 2023 17:00
Gazzetta, Igor e Martinez Quarta in uscita, la Fiorentina sonda Baschirotto come sostituto
18 giugno 2023 11:02
Corriere dello Sport: “Baschirotto piace alla Fiorentina ma tutto dipende da Corvino”
12 giugno 2023 09:30
Corriere dello Sport: "Fiorentina interessata a Baschirotto, Corvino chiede 10 milioni. C'è anche il Bologna"
08 giugno 2023 12:47
Baschirotto: "Fiorentina in futuro? Ora non ci penso. Cabral ha delle movenze da grande centravanti"
19 marzo 2023 18:05
Nazione, Maleh torna al Franchi ma non tornerà più a Firenze. C’è Baschirotto: jolly che piace ai viola
19 marzo 2023 08:46
Mencucci: "Baschirotto d'estate lavora la terra, potrebbe prenderlo anche la Fiorentina a fine stagione"
15 marzo 2023 13:40
Gazzetta scrive: "Fiorentina sulle tracce di Federico Baschirotto. Il difensore del Lecce nella lista viola"
08 marzo 2023 22:27
Caressa: "Baschirotto è meglio di Skriniar" Cassano risponde: "Incompetente, non capisci di calcio"
26 gennaio 2023 14:53
Archivio