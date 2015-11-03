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Notizie Baschirotto Fiorentina

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

CorSport consiglia la Fiorentina: "Serve un difensore tipo Baschirotto e uno alla Felipe Melo"

02 gennaio 2026 10:31

Baschirotto elogia Kean: “Uno dei 4 attaccanti più difficili da marcare in tutta la Serie A”

31 ottobre 2025 16:08

Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara

27 settembre 2025 17:09

Baschirotto: "Abbiamo provato sconforto per Bove. Gli auguriamo di tornare più forte di prima"

04 dicembre 2024 15:36

Dalla Puglia: Fiorentina a caccia di un difensore centrale, torna di moda Baschirotto del Lecce

05 luglio 2024 15:44

Da Lecce riportano: "La Fiorentina ripensa a Baschirotto per rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione"

05 luglio 2024 13:27

Baschirotto: " Vittoria dedicata ai tifosi e a Corvino, teneva molto a questa partita"

03 febbraio 2024 00:48

TMW, Infortuni di Mina e Dodò costringono Fiorentina al rinforzo in difesa: Baschirotto e Gendrey per gennaio

26 settembre 2023 18:10

Corvino: "La Fiorentina può pensare a Baschirotto e Hjulmand, Terracciano l'ho portato io a Firenze"

28 giugno 2023 22:01

Gazzetta, alla Fiorentina piace Baschirotto: Terracciano contropartita per il Lecce? 

28 giugno 2023 09:01

Nazione: "Restyling difesa, sondaggio per Hien e Baschirotto. Idea Viti sullo sfondo"

23 giugno 2023 09:09

Il Tirreno, la Fiorentina studia i nomi anche in difesa: osservati Baschirotto e Cistana

19 giugno 2023 17:00

Gazzetta, Igor e Martinez Quarta in uscita, la Fiorentina sonda Baschirotto come sostituto

18 giugno 2023 11:02

Corriere dello Sport: “Baschirotto piace alla Fiorentina ma tutto dipende da Corvino”

12 giugno 2023 09:30

Corriere dello Sport: "Fiorentina interessata a Baschirotto, Corvino chiede 10 milioni. C'è anche il Bologna"

08 giugno 2023 12:47

Baschirotto: "Fiorentina in futuro? Ora non ci penso. Cabral ha delle movenze da grande centravanti"

19 marzo 2023 18:05

Nazione, Maleh torna al Franchi ma non tornerà più a Firenze. C’è Baschirotto: jolly che piace ai viola

19 marzo 2023 08:46

Mencucci: "Baschirotto d'estate lavora la terra, potrebbe prenderlo anche la Fiorentina a fine stagione"

15 marzo 2023 13:40

Gazzetta scrive: "Fiorentina sulle tracce di Federico Baschirotto. Il difensore del Lecce nella lista viola"

08 marzo 2023 22:27

Caressa: "Baschirotto è meglio di Skriniar" Cassano risponde: "Incompetente, non capisci di calcio"

26 gennaio 2023 14:53

Gatti e non Baschirotto in Nazionale. Quando il club di appartenenza vale più del merito in campo

12 novembre 2022 12:01

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