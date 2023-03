Gazzetta scrive: “Fiorentina sulle tracce di Federico Baschirotto. Il difensore del Lecce nella lista viola”

Federico Baschirotto è una delle principali rivelazioni di questo campionato. Sbarcato nel grande calcio a 26 anni, il difensore del Lecce sta stupendo tutti e in stagione ha già messo insieme tre reti e un assist, contribuendo alla fin qui tranquilla stagione dei salentini. Motivi per i quali, secondo La Gazzetta dello Sport, il classe ’96 sarebbe finito sul taccuino di diversi club, tra cui la Fiorentina, che vorrebbe assicurarsi per l’estate le prestazioni dell’ex Cuneo. Su Baschirotto non manca però la concorrenza, che pare arrivare addirittura da alcuni top club stranieri. Staremo a vedere.

FIORENTINA, OCCHI SU STOIAN