Alla Fiorentina piace Stoian, il giovane talento rumeno che ha stregato Hagi. L’affare può concretizzarsi in estate

La Fiorentina guarda in Romania per il futuro. Secondo quanto riportato Calciomercato.com, il club viola starebbe seguendo con interesse il giovane attaccante del Farul Alexandru Stoain. Sedici anni ancora da compiere, Stoian è allenato dall’ex leggenda del calcio rumeno Georghe Hagi, che ha speso per lui soltanto elogi, facendo esordire in prima squadra lo scorso anno a quattordici anni.

Un prospetto interessante che i gigliati non vorrebbero farsi sfuggire: l’affare è tutt’altro che irrealizzabile dati buoni rapporti che intercorrono tra Fiorentina e Farul, che solamente qualche mese fa hanno chiuso il prestito di Munteanu in Romania e potrebbero presto risedersi al tavolo per discutere di Stoian, il nuovo talento dei Carpazi.

CARESSA PARLA DI AMRABAT