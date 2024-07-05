Da Lecce riportano: "La Fiorentina ripensa a Baschirotto per rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione"

Dalla Puglia riportano che la Fiorentina starebbe ripensando ad un vecchio pallino per la prossima stagione

Come riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, la Fiorentina in questa sessione di mercato starebbe ripensando ad un vecchio obbiettivo per rinforzare la difesa, si tratterebbe del centrale leccese Federico Baschirotto. Anche in occasione della partita a Firenze tra i viola e i giallorossi, il difensore non ha escluso la possibilità di un trasferimento in maglia gigliata.

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