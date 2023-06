Gazzetta, alla Fiorentina piace Baschirotto: Terracciano contropartita per il Lecce? 

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per l’appunto parla della situazione portieri in casa Fiorentina e si sofferma dunque sul futuro di Pietro Terracciano. Fino ad oggi ha sempre fatto il titolare ma Italiano vuole cambiare. Il mercato in questi giorni si sta muovendo e Terracciano potrebbe diventare una contropartita perché piede al Lecce di Corvino. Baschirotto alla Fiorentina? Chissà.

