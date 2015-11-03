Labaro Viola

Notizie Terracciano Fiorentina

Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto

20 settembre 2025 22:52

Terracciano: "Arrivare in una grande squadra motivo d'orgoglio, avevo un gran rapporto con Italiano"

12 agosto 2025 12:03

Terracciano: "Sono molto felice, facile accettare la proposta del Milan. Darò tutto me stesso"

20 luglio 2025 14:30

Terracciano: "Quando ti chiama il Milan devi dire solo sì. La trattativa si è chiusa in pochi giorni"

18 luglio 2025 17:14

La Fiorentina saluta Terracciano: "Ogni sguardo ha raccontato l’amore per questa maglia. Grazie Pietro"

18 luglio 2025 15:30

Corriere dello Sport: "Terracciano vice Maignan al Milan. Biennale più opzione per il terzo"

17 luglio 2025 08:48

Terracciano è arrivato a Milano. Primo autografo a un tifoso, ora la firma con il Milan

16 luglio 2025 17:27

TMW: "Terracciano saluta la Fiorentina. Questo pomeriggio atteso a Casa Milan per la firma coi rossoneri"

16 luglio 2025 14:06

Ferrari saluta Terracciano: "Lo ringrazio anche a nome di Commisso, è un ragazzo eccezionale"

16 luglio 2025 13:35

Gazzetta: “Terracciano-Milan, è fatta! Oggi firmerà il biennale, sarà il vice Maignan”

16 luglio 2025 08:57

Romano conferma: "Fatta per Terracciano al Milan. Sarà il nuovo secondo portiere dei rossoneri"

15 luglio 2025 21:58

TMW, Milan al lavoro per Terracciano. Contratto per i prossimi due anni, si può chiudere in settimana

14 luglio 2025 17:16

Nazione: "Terracciano pronto a salutare la Fiorentina. Ingaggio pesante e critiche"

10 luglio 2025 15:12

Di Marzio: "Il Milan pronto a salutare Sportiello, Terracciano primo nome per sostituirlo"

10 luglio 2025 12:34

Di Marzio: "Milan, se parte Sportiello Terracciano pronto a diventare il vice-Maignan"

09 luglio 2025 23:46

Di Marzio rivela: "Per la porta della Cremonese avanza il nome di Terracciano della Fiorentina"

08 luglio 2025 19:33

Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"

08 luglio 2025 13:43

Relegato in panchina e in scadenza di contratto, Terracciano pronto al ritorno ad Empoli

04 luglio 2025 22:22

La Nazione riporta: "Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina, su di lui il Monza in Serie B"

02 luglio 2025 14:08

Viviano: "Dzeko è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi 10 anni, ha una qualità pazzesca"

25 giugno 2025 13:50

Sportmediaset riporta: "Il Milan vuole Kean e pensa di inserire Terracciano o Bennacer nella trattativa"

17 giugno 2025 14:16

La Nazione riporta: "Terracciano ai saluti, Martinelli incontrerà la Fiorentina a breve per decidere il futuro"

15 giugno 2025 14:10

Corriere dello Sport: “Terracciano può lasciare la Fiorentina, il portiere piace al Bologna”

08 giugno 2025 09:20

Corriere dello Sport: "Terracciano al bivio: restare ancora come secondo o cambiare? Il Bologna lo segue"

01 giugno 2025 12:25

Corriere dello Sport: "Terracciano resterà fino alla naturale scadenza del contratto"

22 maggio 2025 08:58

Ag. Terracciano: "Si sapeva che con De Gea sarebbe stato difficile giocare. Lui è legato a Firenze"

18 aprile 2025 20:10

Monti su Fagioli: "Ha pagato i suoi sbagli, adesso va lasciato libero di giocare tranquillo senza pressioni"

17 aprile 2025 13:42

Sabatini: "Non scambierei De Gea con Maignan. Contro il Celje deve giocare Terracciano in porta"

09 aprile 2025 22:49

Dal Viola Park: De Gea verso la maglia da titolare, in panchina nuovamente Terracciano in Slovenia

09 aprile 2025 13:51

TMW: "La Fiorentina attiverà l'opzione per prolungare il contratto di De Gea, Terracciano andrà via"

26 marzo 2025 11:27

Pastorello: "A fine anno ci siederemo con la Fiorentina e capiremo se le idee su Terracciano collimano"

23 marzo 2025 12:08

Il grande gesto di Mandragora dopo il gol, corre e cerca Terracciano, abbraccio che vale più di mille parole

13 marzo 2025 22:01

Flachi: "Se Palladino è un uomo domani deve mettere Terracciano. Ha rilasciato dichiarazioni sbagliate"

12 marzo 2025 18:55

Nazione: “Terracciano o De Gea? Palladino riflette ma David è in pole”

12 marzo 2025 08:11

Viviano: "La squadra che ha messo Palladino in campo è stata imbarazzante, il primo tempo è stato un massacro"

11 marzo 2025 13:34

Corriere dello Sport: "De Gea o Terracciano contro il Panathinaikos? Non sono esclusi i calci di rigore"

11 marzo 2025 09:00

Palladino: "De Gea ottima prestazione, ma il portiere per giovedì non l’ho ancora deciso"

09 marzo 2025 22:10

"Palladino ha fatto bene a far giocare Terracciano. Non è lui il problema della Fiorentina"

08 marzo 2025 14:30

Valcareggi: "Alla Fiorentina servirebbe un allenatore esperto come Allegri e sono sicuro accetterebbe la proposta"

07 marzo 2025 14:16

Viviano: "Terracciano non doveva giocare perché è stato fuori 3 mesi, si è arrugginito"

07 marzo 2025 13:47

Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"

07 marzo 2025 12:54

Ferrara: "Imbarazzo per il non gioco della Fiorentina. Terracciano non è stato lui a mettersi in formazione"

07 marzo 2025 12:43

Nazione: “Terracciano, non è solo colpa tua ma giovedì giocherà De Gea in porta oppure no?”

07 marzo 2025 08:54

Speciale: "In coppa devi mettere i migliori. Il portiere di riserva gioca solo se il titolare sta male"

06 marzo 2025 23:08

Fiorentina fatal Atene, De Gea carica la squadra per la rimonta: "Ci vediamo giovedì allo stadio"

06 marzo 2025 22:38

Sorrentino: "Terracciano dovrebbe giocare anche in un'eventuale finale perché è il portiere di Coppa"

06 marzo 2025 14:23

Cecchi: "Se Palladino ha scelto Terracciano, allora dovremo sostenerlo ancora più forte"

06 marzo 2025 13:53

Nazione svela: "Terracciano stasera titolare ha creato qualche malumore tra i tifosi"

06 marzo 2025 08:28

Galli: "Se Palladino ha promesso a Terracciano di giocare domani, allora non può cambiare idea ora"

05 marzo 2025 13:49

Orsi: "Terracciano merita di giocare e vincere questo trofeo da titolare per tutto quello che ha fatto"

05 marzo 2025 13:31

Sorrentino: "De Gea ha bisogno di riposare, domani in Grecia farei giocare Terracciano"

05 marzo 2025 13:15

Berti “difende” Terracciano: “Serve rispetto per quello che ha fatto per la Fiorentina. Non un problema farlo giocare”

05 marzo 2025 09:31

Roccati: “Se hanno promesso la titolarità a Terracciano devono far giocare lui, anche in caso di finale”

05 marzo 2025 09:26

Corriere dello Sport: “Il Panathinaikos non spaventa la Fiorentina. In porta torna Terracciano”

05 marzo 2025 09:04

Corriere dello Sport: “Terracciano, domani potrebbe giocare. Ha sempre dimostrato affidabilità”

05 marzo 2025 09:01

Torna la Conference, chance per Terracciano? Il portiere della Fiorentina non gioca da dicembre

02 marzo 2025 12:32

Ci avevano detto che le avversarie della Fiorentina in Conference erano scarse. Ma il Brugge elimina l'Atalanta..

19 febbraio 2025 00:15

De Gea paga la scommessa e porta a cena tutti i portieri e i preparatori per il clean sheet di Martinelli

08 gennaio 2025 23:43

Corriere dello Sport: “L’Empoli potrebbe pensare al ritorno di Terracciano. Idea calda se parte Vasquez”

02 gennaio 2025 09:54

Sky Sport: "A sorpresa l'Empoli può cambiare in porta, tra le alternative c'è anche Terracciano"

31 dicembre 2024 15:07

Tuttosport: “Parisi apre al trasferimento al Como. Terracciano è finito nel mirino del Cagliari”

21 dicembre 2024 10:01

Tuttosport, il Cagliari vuole un nuovo portiere: idea Terracciano per sostituire Scuffet

20 dicembre 2024 15:00

TMW, Terracciano non lascerà la Fiorentina a gennaio. Rimarrà almeno fino al termine della stagione

09 dicembre 2024 15:30

Sentite Ferrara: “Ora salvate San Pietro (Terracciano), un ottimo professionista”

07 dicembre 2024 10:36

Nazione: “Terracciano? Che flop! Martinelli destinato a diventare il secondo portiere”

06 dicembre 2024 09:09

Sentite Galbiati: "È ridicolo dare le colpa dell'eliminazione a Terracciano. Ha giocato male la difesa"

05 dicembre 2024 14:20

TMW sicuro: "Con l'Empoli ci sarà Terracciano, Martinelli giocherà in Conference contro il LASK"

04 dicembre 2024 13:24

Nazione: “Terracciano peggiore in campo, serata nuvolosa. Poi il pasticcio clamoroso apre un finale di tensione”

29 novembre 2024 09:05

Cecchi: "Terracciano errore grave ma ingiusto fischiarlo. Ricordate Di Gregorio lo scorso anno?"

29 novembre 2024 00:09

Corriere dello Sport: “Terracciano dice no alla cessione, resta alla Fiorentina come “vice” di lusso”

21 novembre 2024 08:33

Repubblica: “Il piano della Fiorentina: rinnovare De Gea a 2,4 milioni. Via Terracciano, al suo posto Martinelli”

15 novembre 2024 09:06

Da Cagliari, Terracciano chiuso da De Gea può partire a gennaio. Il Cagliari mostra interesse

14 novembre 2024 18:07

Terracciano a gennaio può lasciare la Fiorentina, era rimasto per giocarsela con De Gea. Promosso Martinelli

13 novembre 2024 11:15

Nazione: “Da Terracciano a Biraghi ecco l’eredità lasciata da Corvino. Milenkovic l’ultimo big”

15 ottobre 2024 08:47

Martinelli e la permanenza a Firenze: occasione di crescita sotto l'ala di De Gea e Terracciano

13 settembre 2024 16:48

Flachi: "De Gea sarà il titolare della Fiorentina, è un portiere di livello internazionale"

07 settembre 2024 18:38

Polverosi: "Non è scontato che De Gea sarà il titolare, è dura rubare il posto a Terracciano"

05 settembre 2024 13:43

Scugnizzo Viola: "Fiducia a Palladino, ma per quanto ancora? dopo la sosta, alibi finiti"

02 settembre 2024 14:49

Le probabili di Fiorentina-Venezia: tornano Kean e Terracciano, lagunari con Duncan. Out Pohjanpalo

25 agosto 2024 11:25

Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”

20 agosto 2024 14:57

Terracciano resta alla Fiorentina. Corriere dello Sport: "Vuole mettere a sedere anche De Gea"

15 agosto 2024 09:14

Terracciano: "Sempre spinto per restare alla Fiorentina, curiosità nel capire in cosa è speciale de Gea"

14 agosto 2024 18:07

Adesso è ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026

14 agosto 2024 10:41

TMW, Terracciano vuole restare alla Fiorentina e rinnovare il contratto. Martinelli possibile in serie C

12 agosto 2024 20:27

Corriere dello Sport: “De Gea ha avuto rassicurazioni, giocherà. Si alternerà con Terracciano”

12 agosto 2024 08:35

Per la prima di campionato subito ballottaggio tra i pali: contro il Parma resta favorito Terracciano

11 agosto 2024 11:01

Bucciantini: "Quanto sarebbe bello vedere Nico e Gudmundsson sulla trequarti con la maglia viola giocando insieme"

10 agosto 2024 13:54

Pedullà rivela: "Tra lunedì e martedì la Fiorentina incontrerà Terracciano per il rinnovo"

10 agosto 2024 11:27

Corriere dello Sport: "Terracciano via? No, resta alla Fiorentina e rinnova fino al 2026"

10 agosto 2024 08:58

Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"

08 agosto 2024 19:35

Di Marzio: "Il Monza vuole Terracciano, ma la Fiorentina deve prima chiudere un portiere"

07 agosto 2024 23:41

Di Marzio: "Il Monza sta provando a prendere Terracciano dalla Fiorentina. Il portiere pronto ad accettare"

06 agosto 2024 20:48

Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea

06 agosto 2024 19:27

Carnasciali: "Il titolare può essere ancora Terracciano. Non so se il portiere sia una richiesta di Palladino"

06 agosto 2024 18:36

Corriere dello Sport: "De Gea alla Fiorentina? Terracciano sarà il sacrificato, niente mercato per Christensen"

05 agosto 2024 08:56

TMW scrive: "Fiorentina, idea Kepa e De Gea per la porta. L'assenza del Decreto Crescita non aiuta"

03 agosto 2024 15:59

Corriere dello Sport: “Terracciano bocciato, Szczesny e De Gea restano le pazze idee ostacolo ingaggio” 

01 agosto 2024 09:57

Polverosi: "La Fiorentina deve tenersi stretta Terracciano, il migliore della scorsa stagione. Altro che Musso"

31 luglio 2024 10:39

Palladino dritto al punto: "Persi tanti giocatori, serve completare la rosa al più presto"

30 luglio 2024 23:24

Terracciano horror contro l'Hull City, sicuri che il portiere non sia una priorità sul mercato?

30 luglio 2024 22:56

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