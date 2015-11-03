Notizie Terracciano Fiorentina

Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto
20 settembre 2025 22:52
Terracciano: "Arrivare in una grande squadra motivo d'orgoglio, avevo un gran rapporto con Italiano"
12 agosto 2025 12:03
Terracciano: "Sono molto felice, facile accettare la proposta del Milan. Darò tutto me stesso"
20 luglio 2025 14:30
Terracciano: "Quando ti chiama il Milan devi dire solo sì. La trattativa si è chiusa in pochi giorni"
18 luglio 2025 17:14
La Fiorentina saluta Terracciano: "Ogni sguardo ha raccontato l’amore per questa maglia. Grazie Pietro"
18 luglio 2025 15:30
Corriere dello Sport: "Terracciano vice Maignan al Milan. Biennale più opzione per il terzo"
17 luglio 2025 08:48
Terracciano è arrivato a Milano. Primo autografo a un tifoso, ora la firma con il Milan
16 luglio 2025 17:27
TMW: "Terracciano saluta la Fiorentina. Questo pomeriggio atteso a Casa Milan per la firma coi rossoneri"
16 luglio 2025 14:06
Ferrari saluta Terracciano: "Lo ringrazio anche a nome di Commisso, è un ragazzo eccezionale"
16 luglio 2025 13:35
Gazzetta: “Terracciano-Milan, è fatta! Oggi firmerà il biennale, sarà il vice Maignan”
16 luglio 2025 08:57
Romano conferma: "Fatta per Terracciano al Milan. Sarà il nuovo secondo portiere dei rossoneri"
15 luglio 2025 21:58
TMW, Milan al lavoro per Terracciano. Contratto per i prossimi due anni, si può chiudere in settimana
14 luglio 2025 17:16
Nazione: "Terracciano pronto a salutare la Fiorentina. Ingaggio pesante e critiche"
10 luglio 2025 15:12
Di Marzio: "Il Milan pronto a salutare Sportiello, Terracciano primo nome per sostituirlo"
10 luglio 2025 12:34
Di Marzio: "Milan, se parte Sportiello Terracciano pronto a diventare il vice-Maignan"
09 luglio 2025 23:46
Di Marzio rivela: "Per la porta della Cremonese avanza il nome di Terracciano della Fiorentina"
08 luglio 2025 19:33
Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"
08 luglio 2025 13:43
Relegato in panchina e in scadenza di contratto, Terracciano pronto al ritorno ad Empoli
04 luglio 2025 22:22
La Nazione riporta: "Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina, su di lui il Monza in Serie B"
02 luglio 2025 14:08
Viviano: "Dzeko è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi 10 anni, ha una qualità pazzesca"
25 giugno 2025 13:50
Sportmediaset riporta: "Il Milan vuole Kean e pensa di inserire Terracciano o Bennacer nella trattativa"
17 giugno 2025 14:16
La Nazione riporta: "Terracciano ai saluti, Martinelli incontrerà la Fiorentina a breve per decidere il futuro"
15 giugno 2025 14:10
Corriere dello Sport: “Terracciano può lasciare la Fiorentina, il portiere piace al Bologna”
08 giugno 2025 09:20
Corriere dello Sport: "Terracciano al bivio: restare ancora come secondo o cambiare? Il Bologna lo segue"
01 giugno 2025 12:25
Corriere dello Sport: "Terracciano resterà fino alla naturale scadenza del contratto"
22 maggio 2025 08:58
Ag. Terracciano: "Si sapeva che con De Gea sarebbe stato difficile giocare. Lui è legato a Firenze"
18 aprile 2025 20:10
Monti su Fagioli: "Ha pagato i suoi sbagli, adesso va lasciato libero di giocare tranquillo senza pressioni"
17 aprile 2025 13:42
Sabatini: "Non scambierei De Gea con Maignan. Contro il Celje deve giocare Terracciano in porta"
09 aprile 2025 22:49
Dal Viola Park: De Gea verso la maglia da titolare, in panchina nuovamente Terracciano in Slovenia
09 aprile 2025 13:51
TMW: "La Fiorentina attiverà l'opzione per prolungare il contratto di De Gea, Terracciano andrà via"
26 marzo 2025 11:27
Pastorello: "A fine anno ci siederemo con la Fiorentina e capiremo se le idee su Terracciano collimano"
23 marzo 2025 12:08
Il grande gesto di Mandragora dopo il gol, corre e cerca Terracciano, abbraccio che vale più di mille parole
13 marzo 2025 22:01
Flachi: "Se Palladino è un uomo domani deve mettere Terracciano. Ha rilasciato dichiarazioni sbagliate"
12 marzo 2025 18:55
Nazione: “Terracciano o De Gea? Palladino riflette ma David è in pole”
12 marzo 2025 08:11
Viviano: "La squadra che ha messo Palladino in campo è stata imbarazzante, il primo tempo è stato un massacro"
11 marzo 2025 13:34
Corriere dello Sport: "De Gea o Terracciano contro il Panathinaikos? Non sono esclusi i calci di rigore"
11 marzo 2025 09:00
Palladino: "De Gea ottima prestazione, ma il portiere per giovedì non l’ho ancora deciso"
09 marzo 2025 22:10
"Palladino ha fatto bene a far giocare Terracciano. Non è lui il problema della Fiorentina"
08 marzo 2025 14:30
Valcareggi: "Alla Fiorentina servirebbe un allenatore esperto come Allegri e sono sicuro accetterebbe la proposta"
07 marzo 2025 14:16
Viviano: "Terracciano non doveva giocare perché è stato fuori 3 mesi, si è arrugginito"
07 marzo 2025 13:47
Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"
07 marzo 2025 12:54
Ferrara: "Imbarazzo per il non gioco della Fiorentina. Terracciano non è stato lui a mettersi in formazione"
07 marzo 2025 12:43
Nazione: “Terracciano, non è solo colpa tua ma giovedì giocherà De Gea in porta oppure no?”
07 marzo 2025 08:54
Speciale: "In coppa devi mettere i migliori. Il portiere di riserva gioca solo se il titolare sta male"
06 marzo 2025 23:08
Fiorentina fatal Atene, De Gea carica la squadra per la rimonta: "Ci vediamo giovedì allo stadio"
06 marzo 2025 22:38
Sorrentino: "Terracciano dovrebbe giocare anche in un'eventuale finale perché è il portiere di Coppa"
06 marzo 2025 14:23
Cecchi: "Se Palladino ha scelto Terracciano, allora dovremo sostenerlo ancora più forte"
06 marzo 2025 13:53
Nazione svela: "Terracciano stasera titolare ha creato qualche malumore tra i tifosi"
06 marzo 2025 08:28
Galli: "Se Palladino ha promesso a Terracciano di giocare domani, allora non può cambiare idea ora"
05 marzo 2025 13:49
Orsi: "Terracciano merita di giocare e vincere questo trofeo da titolare per tutto quello che ha fatto"
05 marzo 2025 13:31
Sorrentino: "De Gea ha bisogno di riposare, domani in Grecia farei giocare Terracciano"
05 marzo 2025 13:15
Berti “difende” Terracciano: “Serve rispetto per quello che ha fatto per la Fiorentina. Non un problema farlo giocare”
05 marzo 2025 09:31
Roccati: “Se hanno promesso la titolarità a Terracciano devono far giocare lui, anche in caso di finale”
05 marzo 2025 09:26
Corriere dello Sport: “Il Panathinaikos non spaventa la Fiorentina. In porta torna Terracciano”
05 marzo 2025 09:04
Corriere dello Sport: “Terracciano, domani potrebbe giocare. Ha sempre dimostrato affidabilità”
05 marzo 2025 09:01
Torna la Conference, chance per Terracciano? Il portiere della Fiorentina non gioca da dicembre
02 marzo 2025 12:32
Ci avevano detto che le avversarie della Fiorentina in Conference erano scarse. Ma il Brugge elimina l'Atalanta..
19 febbraio 2025 00:15
De Gea paga la scommessa e porta a cena tutti i portieri e i preparatori per il clean sheet di Martinelli
08 gennaio 2025 23:43
Corriere dello Sport: “L’Empoli potrebbe pensare al ritorno di Terracciano. Idea calda se parte Vasquez”
02 gennaio 2025 09:54
Sky Sport: "A sorpresa l'Empoli può cambiare in porta, tra le alternative c'è anche Terracciano"
31 dicembre 2024 15:07
Tuttosport: “Parisi apre al trasferimento al Como. Terracciano è finito nel mirino del Cagliari”
21 dicembre 2024 10:01
Tuttosport, il Cagliari vuole un nuovo portiere: idea Terracciano per sostituire Scuffet
20 dicembre 2024 15:00
TMW, Terracciano non lascerà la Fiorentina a gennaio. Rimarrà almeno fino al termine della stagione
09 dicembre 2024 15:30
Sentite Ferrara: “Ora salvate San Pietro (Terracciano), un ottimo professionista”
07 dicembre 2024 10:36
Nazione: “Terracciano? Che flop! Martinelli destinato a diventare il secondo portiere”
06 dicembre 2024 09:09
Sentite Galbiati: "È ridicolo dare le colpa dell'eliminazione a Terracciano. Ha giocato male la difesa"
05 dicembre 2024 14:20
TMW sicuro: "Con l'Empoli ci sarà Terracciano, Martinelli giocherà in Conference contro il LASK"
04 dicembre 2024 13:24
Nazione: “Terracciano peggiore in campo, serata nuvolosa. Poi il pasticcio clamoroso apre un finale di tensione”
29 novembre 2024 09:05
Cecchi: "Terracciano errore grave ma ingiusto fischiarlo. Ricordate Di Gregorio lo scorso anno?"
29 novembre 2024 00:09
Corriere dello Sport: “Terracciano dice no alla cessione, resta alla Fiorentina come “vice” di lusso”
21 novembre 2024 08:33
Repubblica: “Il piano della Fiorentina: rinnovare De Gea a 2,4 milioni. Via Terracciano, al suo posto Martinelli”
15 novembre 2024 09:06
Da Cagliari, Terracciano chiuso da De Gea può partire a gennaio. Il Cagliari mostra interesse
14 novembre 2024 18:07
Terracciano a gennaio può lasciare la Fiorentina, era rimasto per giocarsela con De Gea. Promosso Martinelli
13 novembre 2024 11:15
Nazione: “Da Terracciano a Biraghi ecco l’eredità lasciata da Corvino. Milenkovic l’ultimo big”
15 ottobre 2024 08:47
Martinelli e la permanenza a Firenze: occasione di crescita sotto l'ala di De Gea e Terracciano
13 settembre 2024 16:48
Flachi: "De Gea sarà il titolare della Fiorentina, è un portiere di livello internazionale"
07 settembre 2024 18:38
Polverosi: "Non è scontato che De Gea sarà il titolare, è dura rubare il posto a Terracciano"
05 settembre 2024 13:43
Scugnizzo Viola: "Fiducia a Palladino, ma per quanto ancora? dopo la sosta, alibi finiti"
02 settembre 2024 14:49
Le probabili di Fiorentina-Venezia: tornano Kean e Terracciano, lagunari con Duncan. Out Pohjanpalo
25 agosto 2024 11:25
Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”
20 agosto 2024 14:57
Terracciano resta alla Fiorentina. Corriere dello Sport: "Vuole mettere a sedere anche De Gea"
15 agosto 2024 09:14
Terracciano: "Sempre spinto per restare alla Fiorentina, curiosità nel capire in cosa è speciale de Gea"
14 agosto 2024 18:07
Adesso è ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026
14 agosto 2024 10:41
TMW, Terracciano vuole restare alla Fiorentina e rinnovare il contratto. Martinelli possibile in serie C
12 agosto 2024 20:27
Corriere dello Sport: “De Gea ha avuto rassicurazioni, giocherà. Si alternerà con Terracciano”
12 agosto 2024 08:35
Per la prima di campionato subito ballottaggio tra i pali: contro il Parma resta favorito Terracciano
11 agosto 2024 11:01
Bucciantini: "Quanto sarebbe bello vedere Nico e Gudmundsson sulla trequarti con la maglia viola giocando insieme"
10 agosto 2024 13:54
Pedullà rivela: "Tra lunedì e martedì la Fiorentina incontrerà Terracciano per il rinnovo"
10 agosto 2024 11:27
Corriere dello Sport: "Terracciano via? No, resta alla Fiorentina e rinnova fino al 2026"
10 agosto 2024 08:58
Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"
08 agosto 2024 19:35
Di Marzio: "Il Monza vuole Terracciano, ma la Fiorentina deve prima chiudere un portiere"
07 agosto 2024 23:41
Di Marzio: "Il Monza sta provando a prendere Terracciano dalla Fiorentina. Il portiere pronto ad accettare"
06 agosto 2024 20:48
Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea
06 agosto 2024 19:27
Carnasciali: "Il titolare può essere ancora Terracciano. Non so se il portiere sia una richiesta di Palladino"
06 agosto 2024 18:36
Corriere dello Sport: "De Gea alla Fiorentina? Terracciano sarà il sacrificato, niente mercato per Christensen"
05 agosto 2024 08:56
TMW scrive: "Fiorentina, idea Kepa e De Gea per la porta. L'assenza del Decreto Crescita non aiuta"
03 agosto 2024 15:59
Corriere dello Sport: “Terracciano bocciato, Szczesny e De Gea restano le pazze idee ostacolo ingaggio”
01 agosto 2024 09:57
Polverosi: "La Fiorentina deve tenersi stretta Terracciano, il migliore della scorsa stagione. Altro che Musso"
31 luglio 2024 10:39
Palladino dritto al punto: "Persi tanti giocatori, serve completare la rosa al più presto"
30 luglio 2024 23:24
Terracciano horror contro l'Hull City, sicuri che il portiere non sia una priorità sul mercato?
30 luglio 2024 22:56
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