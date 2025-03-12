Flachi: "Se Palladino è un uomo domani deve mettere Terracciano. Ha rilasciato dichiarazioni sbagliate"

Flachi si è esposto sulla questione Terracciano-De Gea, sottolineando come Palladino abbia sbagliato le dichiarazioni anche dopo Napoli

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi si è esposto al Pentasport sulla questione dei portieri e non solo, in vista della delicatissima sfida di Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:

Sulla sfida di domani: “La Conference può essere una scorciatoia per l'Europa, sicuramente può andare a mettere un po’ a posto le cose e il futuro della Fiorentina. In questo match ci si gioca l’ambizione della squadra. Mi auguro di vedere una Fiorentina che parte forte, deve trascinare la gente, visto anche il malumore che c’è in giro. Servirà cattiveria calcistica, far vedere qualcosa di importante che ultimamente è mancato. Chiunque giochi domani deve dare il 200%.”

Sulla squadra: “Secondo me la Fiorentina non ha mai dato l’impressione di essere uno squadrone. Con il Milan ci sono stati due rigori parati, la Roma era in un momentaccio, in tante situazioni sono stati bravi i giocatori, ma spesso la differenza l’hanno fatta Kean e De Gea."

Su Palladino e sulla formazione di domani: “Le dichiarazioni di Palladino sono state sbagliate, doveva prendersi le proprie responsabilità. Anche a Napoli non c’è stata la prestazione, è inutile ribadirlo in conferenza. Domani sfrutterei Kean, Gud e Beltran per avere tutta la qualità davanti. Fagioli ha dimostrato di avere la giocata, lo metterei titolare, magari insieme a Cataldi. Le soluzioni ci sono, vediamo cosa sceglierà Palladino. Domani è una partita che vale la stagione, se va bene ti può permettere di continuare in Europa e tenere viva l’ambizione.”

Sul portiere: “Se è un uomo, Palladino domani deve mettere Terracciano. Si deve far rispettare come uomo, è vero che De Gea è l’artefice di questa squadra ma se a inizio anno è stato stabilito che Pietro giocasse in Coppa, deve metterlo. Se così non dovesse andare, rischi di perdere Terracciano mentalmente, e se dovesse servirti in futuro potresti non averlo più pronto.”