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Notizie Flachi Fiorentina

Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"

14 maggio 2026 20:34

Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"

12 maggio 2026 14:24

Flachi: "Vanoli è da cambiare, finito il campionato bisogna fare una rottura totale col passato"

28 aprile 2026 14:18

Flachi: "Vanoli non va bene, questa squadra non ha gioco e 10 anni fa sarebbe retrocessa senza appello"

18 aprile 2026 14:49

Flachi: “Rimonta più che possibile contro il Crystal Palace. Vanoli ha fatto un buon lavoro ma il suo futuro è incerto”

16 aprile 2026 14:51

Flachi: "Hai trovato una squadra seria e ti ha fatto tre pere. Non terrei Dodo, Mandragora e Kean"

10 aprile 2026 22:47

Flachi: "Anche un punto a Verona può fare comodo, Ndour e Kean possono trascinare la Fiorentina"

03 aprile 2026 22:13

Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"

01 aprile 2026 18:30

Flachi: “Non credo che Fortini farà parte della Fiorentina futura. Kean dopo la nazionale ci deve salavare”

31 marzo 2026 16:19

Flachi duro su Dzeko: "E' il primo che ha abbandonato la barca, doveva aiutare la squadra".

27 marzo 2026 19:14

Flachi: "Salvezza ancora aperta, focus sul Verona e poi sulla Conference. Ottimo lavoro di Vanoli"

25 marzo 2026 20:21

Flachi: "I gol di Dodo e Gud mostrano qualità viste raramente, a Cremona la Fiorentina è stata squadra"

17 marzo 2026 21:49

Flachi: “Io mister? Vediamo. Novellino, Malesani e Ranieri i miei maestri. Modulo preferito? 4-2-3-1”

15 marzo 2026 09:12

Flachi: "La Fiorentina dovrebbe ritrovare uno spirito più operaio, sbagliato il messaggio trasmesso da Ranieri"

10 marzo 2026 21:16

Flachi: "Gudmundsson non sa che fare in campo, è l'emblema della brutta stagione della Fiorentina"

10 marzo 2026 14:21

Flachi: "Il Lecce gioca con voglia, il Genoa è compatto, ma anche se col fiatone, si salverà la Fiorentina"

07 marzo 2026 15:40

Flachi: “Fiorentina, mentalità nuova. Ora serve continuità, a Piccoli manca cattiveria”

26 febbraio 2026 10:57

Flachi: “Ranieri promosso sul campo, ma da capitano le scuse dovevano arrivare prima”

16 febbraio 2026 10:31

Flachi: "La Fiorentina è una squadra di calciatori limitati e senza palle. Sono dei sopravvalutati"

09 febbraio 2026 12:43

Flachi: "La Viola paga l'inesperienza negli scontri salvezza. Piccoli? O cresce o serve un altro attaccante"

27 gennaio 2026 17:52

Flachi: "Paratici ha portato iniezione di calcio facendo cambiare atteggiamento ai giocatori. Fagioli sembra un altro"

24 gennaio 2026 13:47

Flachi: "Ferrari? Pensi a gestire il club, di calcio ne parlo con Paratici. Quando impari, puoi parlare"

12 gennaio 2026 13:23

Flachi: "I calciatori hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino. Con Paratici si può parlare di calcio"

12 gennaio 2026 12:45

Flachi: "Dragusin alla Fiorentina sarebbe un signor giocatore poi servono due esterni che saltano l'uomo"

09 gennaio 2026 22:25

Flachi: "La Fiorentina si può salvare ma deve prendere 6-7 giocatori, il balletto di Dodo e Kean ridicolo"

03 gennaio 2026 20:49

Flachi: "La fascia tolta a Ranieri? Io mi sarei sentito umiliato ma per me non è mai stato un capitano"

23 dicembre 2025 14:55

Flachi attacca: "Dai giocatori ho sentito solo parole di circostanza, nessun coinvolgimento emotivo"

13 dicembre 2025 23:00

Flachi: "Buon punto per smuovere la classifica, ma la Fiorentina ha troppi limiti in tutta la squadra"

23 novembre 2025 16:34

Flachi su Gud: "Non è facile tenerlo fuori, dialoga bene con Piccoli ma sarebbe bello se riuscisse anche con Kean"

19 novembre 2025 20:51

Flachi attacca: "I giocatori devono assumersi responsabilità chiedendo scusa. Mentalità sbagliata di Dodò e Piccoli"

14 novembre 2025 20:46

Flachi su Gud e Piccoli: "Si sono cercati e mi sono piaciuti: soffrono la presenza di Kean"

10 novembre 2025 19:14

Flachi: "Per fortuna la crisi è arrivata subito. Basta una partita per ripartire, c'è ancora tempo"

24 ottobre 2025 16:32

Flachi su Gudmundsson: "In nazionale gioca più vicino alla porta, adesso deve sbloccarsi"

15 ottobre 2025 21:05

Flachi: "Lo scorso anno De Gea e Kean nascondevano i problemi. Esonero Pioli sconfitta per la società"

08 ottobre 2025 18:45

Flachi su Gudmundsson: "Inizio a pensare che sia questo, involuzione inspiegabile. Bisogna parlarci"

07 ottobre 2025 21:39

Flachi: "Meglio affrontare ora i problemi. Piccoli sta soffrendo il cambiamento di squadra, ma è bravo"

02 ottobre 2025 19:49

Sentite Flachi: "Non mi sarei aspettato un avvio del genere. Ora tutti conoscono Kean. Modulo? Andrei sul 3-5-2"

26 settembre 2025 09:53

Flachi certo: La Fiorentina non ha un'identità ma non è colpa di Pioli. I primi responsabili sono i giocatori".

24 settembre 2025 17:34

Flachi critica Pongracic: "Vuole sempre anticipare e sbaglia, sul secondo gol fa una cosa incomprensibile"

22 settembre 2025 14:16

Flachi: “Giocatori si guardino e dicano ‘Siamo la Fiorentina, dobbiamo vincere’. Altrimenti c'è la panchina”

17 settembre 2025 19:47

Flachi: “Gudmundsson deve dare di più, le squadre non concedono più la profondità a Kean"

05 settembre 2025 18:00

Flachi: "La Fiorentina ha una certezza che è Kean, l'attaccante più forte che c'è in Italia"

21 agosto 2025 14:46

Flachi: "Pioli il valore aggiunto di questa Fiorentina, i viola possono ambire a qualcosa di importante"

20 agosto 2025 09:31

Flachi: "Il tridente offensivo della Fiorentina è il migliore del campionato insieme a quello dell'Inter"

14 agosto 2025 21:18

Flachi: "Mandragora non ha il passo di Richardson e Ndour. Per come gioca Pioli potrebbe faticare"

07 agosto 2025 19:55

Flachi spiega: "Al posto di Beltran vorrei Krstovic. Bisogna comprare giocatori validi per il futuro"

30 luglio 2025 22:11

Flachi: "La permanenza di Kean fa aumentare molto le ambizioni della Fiorentina, lui è una certezza"

24 luglio 2025 18:56

Flachi su Kessié: "È un'incognita, può essere ancora competitivo? Il vantaggio può essere Pioli"

18 luglio 2025 21:42

Flachi: "Gudmundsson e Fazzini possono coesistere. Dzeko? Giocatore di carisma che aiuterà gli attaccanti"

10 luglio 2025 20:03

Flachi: "Vedrei bene Gosens capitano, ha personalità. Kean in Turchia? Sarebbe scelta economica"

08 luglio 2025 22:18

Flachi su Kean: "Spero rimanga, ma Dzeko viene per giocare... In questo calcio non si sa mai"

01 luglio 2025 17:07

Flachi: "La clausola serve a poco, l'ultima parola spetta solo a Kean per decidere il futuro"

27 giugno 2025 14:02

Flachi: "Fazzini e Viti ottime basi per il futuro. Dzeko con Kean? Non so se funzionano insieme"

23 giugno 2025 18:12

Flachi: "Dubito che Dzeko venga a Firenze per fare la riserva di Kean, hanno paura se ne vada"

18 giugno 2025 20:52

Flachi: "Pioli nome giusto per portare in alto il progetto Fiorentina. La società ha fatto una grande scelta"

12 giugno 2025 23:02

Flachi: "Dzeko ha esperienza importante. Parisi ha fatto fatica anche sul piano fisico alla Fiorentina"

10 giugno 2025 19:46

Flachi: "Pioli metterebbe tutto a posto, è il tecnico ideale per cominciare un vero progetto solido"

05 giugno 2025 13:58

Flachi: "Sarri sarebbe il profilo perfetto per la Fiorentina, lui è garanzia di grande calcio e vittorie"

29 maggio 2025 13:50

Flachi: "La contestazione serve per motivare la società. Squadre simili a te si sono tolte soddisfazioni"

22 maggio 2025 20:02

Flachi: "Sensazioni positive per il ritorno contro il Betis. Fiorentina progetto importante. Punti persi malamente"

06 maggio 2025 13:56

Flachi scuote la Fiorentina: “Squadra cresciuta quest'anno, col Betis per diventare grandi”

29 aprile 2025 23:00

Flachi: "Fagioli è il centrocampista italiano più forte dai tempi di Pirlo, disegna calcio con bellezza"

08 aprile 2025 13:59

Flachi: "Se Kean avesse fatto i muscoli ai miei tempi, avrebbe preso calci da qualche vecchio difensore"

31 marzo 2025 13:24

Flachi scherza con De Rossi, posta una foto con lui e scrive: "Futuro" con i cuori viola

22 marzo 2025 19:39

Flachi: "La Fiorentina ha più qualità di Bologna e Lazio, ma ha perso troppi punti da loro in classifica"

18 marzo 2025 14:39

Flachi: "Potevo essere un idolo, ho fatto un sacco di bischerate. Mio figlio? È più forte di me"

15 marzo 2025 09:59

Flachi: "Se Palladino è un uomo domani deve mettere Terracciano. Ha rilasciato dichiarazioni sbagliate"

12 marzo 2025 18:55

Flachi: "Se la Fiorentina continua a giocare senza identità, non andrà lontano"

04 marzo 2025 18:52

Flachi: "Palladino non ha dato un'impronta alla Fiorentina, ogni partita quest'anno è una noia incredibile"

03 marzo 2025 13:55

Flachi: "Zaniolo non è un attaccante centrale, sbaglia sempre il primo controllo perché non è il suo ruolo"

01 marzo 2025 18:55

Flachi su Fagioli: "Ha le qualità, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina"

19 febbraio 2025 15:30

Flachi: "Palladino difficilmente cambierà qualcosa. Vincere contro l'Inter ti dà più carica"

10 febbraio 2025 15:27

Flachi: "Palladino ha sbagliato nella gestione dello spogliatoio, si ricordi che Firenze non è Monza"

21 gennaio 2025 18:42

Flachi non ha dubbi: "Metterei subito in campo Folorunsho contro il Monza. È più fisico di Bove"

13 gennaio 2025 14:35

Flachi: "Colpani non ha nemmeno il dribbling, non sa andar via con la palla. Dovrebbe sapersi migliorare"

08 gennaio 2025 19:30

Flachi: "Meglio andare in Champions che vincere la Conference. Prenderei esterni da gol e non un vice Kean"

04 gennaio 2025 14:30

Flachi: "Colpani è prevedibile e non è decisivo, ma sono sicuro che diventerà importante"

06 dicembre 2024 19:07

Flachi: "Rientro di Gudmundsson? Palladino non deve cambiare assetto, fiducia a Beltran"

18 novembre 2024 22:58

Flachi: "Kouamé? Un giocatore che in rosa ci sta bene. Ieri chi gioca poco non era sereno, è normale"

08 novembre 2024 15:46

Flachi: "Kouame? c'è un motivo se tutti gli allenatori lo hanno tenuto, è duttile e fa spogliatoio"

06 novembre 2024 23:28

Flachi difende Kean: “Quando si è giovani capita di fare qualche bischerata. Ha fatto un gran lavoro mentale”

29 ottobre 2024 09:50

Flachi rassicura: "Sto benissimo, devo fare un piccolo intervento ma il principio d'infarto è superato"

21 ottobre 2024 11:32

Paura per Flachi, operato d'urgenza al cuore per un infarto. L'ex Fiorentina poi rassicura: "Sto già bene"

19 ottobre 2024 14:38

Flachi: "I due davanti che ha la Fiorentina li hanno in pochi, Kean è una forza della natura"

15 ottobre 2024 18:51

Flachi: “Beltran alibi finiti, è una seconda punta. Esperienza lontano da Firenze? Può servirgli"

15 ottobre 2024 08:39

Flachi elogia Kean: "Dicevano avesse caratteraccio, faccio i complimenti per l'atteggiamento. Fa reparto da solo"

12 ottobre 2024 18:41

Flachi: "Dopo anni la Fiorentina ha attaccanti da salto di qualità. Kean e Gudmundsson si cerchino ancora di più"

08 ottobre 2024 18:26

Flachi: "Spero che Palladino sia più critico nelle dichiarazioni. Kouamè? Ha ragione sulla partita di Empoli"

02 ottobre 2024 18:49

Flachi racconta: "Bati? Il suo sponsor gli mandava gli scarpini ogni domenica, gli duravano 2 partite"

27 settembre 2024 17:12

Flachi: "Gudmundsson è uno dei pochi giocatori in Italia che va oltre gli schemi"

26 settembre 2024 15:34

Flachi fiducioso: "Con Gudmundsson sarà un'altra Fiorentina. Può creare molti problemi agli avversari"

21 settembre 2024 14:00

Flachi: "Palladino non ha ancora capito il vestito giusto. Ieri le individualità hanno fatto la differenza"

16 settembre 2024 16:24

Flachi: "De Gea sarà il titolare della Fiorentina, è un portiere di livello internazionale"

07 settembre 2024 18:38

Flachi promuove Kean: "Ha trovato quello che gli è mancato in carriera. Può diventare devastante"

02 settembre 2024 19:10

Flachi: "Gudmundsson è incredibile, sarebbe un grande colpo per la Fiorentina"

13 agosto 2024 18:28

Flachi: "Vendere Nico Gonzalez a una diretta concorrente come l'Atalanta ti indebolirebbe molto"

31 luglio 2024 18:31

Flachi: “Nico è incedibile. Kean? É una prima punta. Palladino un’ottima scelta, sembra un veterano”

22 luglio 2024 08:45

Flachi su Amrabat: "Al Mondiale ha fatto fin troppo ma poi la realtà è un'altra. Bisogna tornare sulla Terra"

10 luglio 2024 18:56

Flachi: "La Fiorentina dovrà fare qualcosa di importante anche a centrocampo. Lucca non mi dispiace"

19 giugno 2024 18:25

Flachi: "Nzola si è scrollato un po' di paura e pressione. C'è una partita che può lasciare tutti nella storia"

13 maggio 2024 18:26

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