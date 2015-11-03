Notizie Flachi Fiorentina

Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"
14 maggio 2026 20:34
Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"
12 maggio 2026 14:24
Flachi: "Vanoli è da cambiare, finito il campionato bisogna fare una rottura totale col passato"
28 aprile 2026 14:18
Flachi: "Vanoli non va bene, questa squadra non ha gioco e 10 anni fa sarebbe retrocessa senza appello"
18 aprile 2026 14:49
Flachi: “Rimonta più che possibile contro il Crystal Palace. Vanoli ha fatto un buon lavoro ma il suo futuro è incerto”
16 aprile 2026 14:51
Flachi: "Hai trovato una squadra seria e ti ha fatto tre pere. Non terrei Dodo, Mandragora e Kean"
10 aprile 2026 22:47
Flachi: "Anche un punto a Verona può fare comodo, Ndour e Kean possono trascinare la Fiorentina"
03 aprile 2026 22:13
Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"
01 aprile 2026 18:30
Flachi: “Non credo che Fortini farà parte della Fiorentina futura. Kean dopo la nazionale ci deve salavare”
31 marzo 2026 16:19
Flachi duro su Dzeko: "E' il primo che ha abbandonato la barca, doveva aiutare la squadra".
27 marzo 2026 19:14
Flachi: "Salvezza ancora aperta, focus sul Verona e poi sulla Conference. Ottimo lavoro di Vanoli"
25 marzo 2026 20:21
Flachi: "I gol di Dodo e Gud mostrano qualità viste raramente, a Cremona la Fiorentina è stata squadra"
17 marzo 2026 21:49
Flachi: “Io mister? Vediamo. Novellino, Malesani e Ranieri i miei maestri. Modulo preferito? 4-2-3-1”
15 marzo 2026 09:12
Flachi: "La Fiorentina dovrebbe ritrovare uno spirito più operaio, sbagliato il messaggio trasmesso da Ranieri"
10 marzo 2026 21:16
Flachi: "Gudmundsson non sa che fare in campo, è l'emblema della brutta stagione della Fiorentina"
10 marzo 2026 14:21
Flachi: "Il Lecce gioca con voglia, il Genoa è compatto, ma anche se col fiatone, si salverà la Fiorentina"
07 marzo 2026 15:40
Flachi: “Fiorentina, mentalità nuova. Ora serve continuità, a Piccoli manca cattiveria”
26 febbraio 2026 10:57
Flachi: “Ranieri promosso sul campo, ma da capitano le scuse dovevano arrivare prima”
16 febbraio 2026 10:31
Flachi: "La Fiorentina è una squadra di calciatori limitati e senza palle. Sono dei sopravvalutati"
09 febbraio 2026 12:43
Flachi: "La Viola paga l'inesperienza negli scontri salvezza. Piccoli? O cresce o serve un altro attaccante"
27 gennaio 2026 17:52
Flachi: "Paratici ha portato iniezione di calcio facendo cambiare atteggiamento ai giocatori. Fagioli sembra un altro"
24 gennaio 2026 13:47
Flachi: "Ferrari? Pensi a gestire il club, di calcio ne parlo con Paratici. Quando impari, puoi parlare"
12 gennaio 2026 13:23
Flachi: "I calciatori hanno sentito il pizzicorino sotto il sederino. Con Paratici si può parlare di calcio"
12 gennaio 2026 12:45
Flachi: "Dragusin alla Fiorentina sarebbe un signor giocatore poi servono due esterni che saltano l'uomo"
09 gennaio 2026 22:25
Flachi: "La Fiorentina si può salvare ma deve prendere 6-7 giocatori, il balletto di Dodo e Kean ridicolo"
03 gennaio 2026 20:49
Flachi: "La fascia tolta a Ranieri? Io mi sarei sentito umiliato ma per me non è mai stato un capitano"
23 dicembre 2025 14:55
Flachi attacca: "Dai giocatori ho sentito solo parole di circostanza, nessun coinvolgimento emotivo"
13 dicembre 2025 23:00
Flachi: "Buon punto per smuovere la classifica, ma la Fiorentina ha troppi limiti in tutta la squadra"
23 novembre 2025 16:34
Flachi su Gud: "Non è facile tenerlo fuori, dialoga bene con Piccoli ma sarebbe bello se riuscisse anche con Kean"
19 novembre 2025 20:51
Flachi attacca: "I giocatori devono assumersi responsabilità chiedendo scusa. Mentalità sbagliata di Dodò e Piccoli"
14 novembre 2025 20:46
Flachi su Gud e Piccoli: "Si sono cercati e mi sono piaciuti: soffrono la presenza di Kean"
10 novembre 2025 19:14
Flachi: "Per fortuna la crisi è arrivata subito. Basta una partita per ripartire, c'è ancora tempo"
24 ottobre 2025 16:32
Flachi su Gudmundsson: "In nazionale gioca più vicino alla porta, adesso deve sbloccarsi"
15 ottobre 2025 21:05
Flachi: "Lo scorso anno De Gea e Kean nascondevano i problemi. Esonero Pioli sconfitta per la società"
08 ottobre 2025 18:45
Flachi su Gudmundsson: "Inizio a pensare che sia questo, involuzione inspiegabile. Bisogna parlarci"
07 ottobre 2025 21:39
Flachi: "Meglio affrontare ora i problemi. Piccoli sta soffrendo il cambiamento di squadra, ma è bravo"
02 ottobre 2025 19:49
Sentite Flachi: "Non mi sarei aspettato un avvio del genere. Ora tutti conoscono Kean. Modulo? Andrei sul 3-5-2"
26 settembre 2025 09:53
Flachi certo: La Fiorentina non ha un'identità ma non è colpa di Pioli. I primi responsabili sono i giocatori".
24 settembre 2025 17:34
Flachi critica Pongracic: "Vuole sempre anticipare e sbaglia, sul secondo gol fa una cosa incomprensibile"
22 settembre 2025 14:16
Flachi: “Giocatori si guardino e dicano ‘Siamo la Fiorentina, dobbiamo vincere’. Altrimenti c'è la panchina”
17 settembre 2025 19:47
Flachi: “Gudmundsson deve dare di più, le squadre non concedono più la profondità a Kean"
05 settembre 2025 18:00
Flachi: "La Fiorentina ha una certezza che è Kean, l'attaccante più forte che c'è in Italia"
21 agosto 2025 14:46
Flachi: "Pioli il valore aggiunto di questa Fiorentina, i viola possono ambire a qualcosa di importante"
20 agosto 2025 09:31
Flachi: "Il tridente offensivo della Fiorentina è il migliore del campionato insieme a quello dell'Inter"
14 agosto 2025 21:18
Flachi: "Mandragora non ha il passo di Richardson e Ndour. Per come gioca Pioli potrebbe faticare"
07 agosto 2025 19:55
Flachi spiega: "Al posto di Beltran vorrei Krstovic. Bisogna comprare giocatori validi per il futuro"
30 luglio 2025 22:11
Flachi: "La permanenza di Kean fa aumentare molto le ambizioni della Fiorentina, lui è una certezza"
24 luglio 2025 18:56
Flachi su Kessié: "È un'incognita, può essere ancora competitivo? Il vantaggio può essere Pioli"
18 luglio 2025 21:42
Flachi: "Gudmundsson e Fazzini possono coesistere. Dzeko? Giocatore di carisma che aiuterà gli attaccanti"
10 luglio 2025 20:03
Flachi: "Vedrei bene Gosens capitano, ha personalità. Kean in Turchia? Sarebbe scelta economica"
08 luglio 2025 22:18
Flachi su Kean: "Spero rimanga, ma Dzeko viene per giocare... In questo calcio non si sa mai"
01 luglio 2025 17:07
Flachi: "La clausola serve a poco, l'ultima parola spetta solo a Kean per decidere il futuro"
27 giugno 2025 14:02
Flachi: "Fazzini e Viti ottime basi per il futuro. Dzeko con Kean? Non so se funzionano insieme"
23 giugno 2025 18:12
Flachi: "Dubito che Dzeko venga a Firenze per fare la riserva di Kean, hanno paura se ne vada"
18 giugno 2025 20:52
Flachi: "Pioli nome giusto per portare in alto il progetto Fiorentina. La società ha fatto una grande scelta"
12 giugno 2025 23:02
Flachi: "Dzeko ha esperienza importante. Parisi ha fatto fatica anche sul piano fisico alla Fiorentina"
10 giugno 2025 19:46
Flachi: "Pioli metterebbe tutto a posto, è il tecnico ideale per cominciare un vero progetto solido"
05 giugno 2025 13:58
Flachi: "Sarri sarebbe il profilo perfetto per la Fiorentina, lui è garanzia di grande calcio e vittorie"
29 maggio 2025 13:50
Flachi: "La contestazione serve per motivare la società. Squadre simili a te si sono tolte soddisfazioni"
22 maggio 2025 20:02
Flachi: "Sensazioni positive per il ritorno contro il Betis. Fiorentina progetto importante. Punti persi malamente"
06 maggio 2025 13:56
Flachi scuote la Fiorentina: “Squadra cresciuta quest'anno, col Betis per diventare grandi”
29 aprile 2025 23:00
Flachi: "Fagioli è il centrocampista italiano più forte dai tempi di Pirlo, disegna calcio con bellezza"
08 aprile 2025 13:59
Flachi: "Se Kean avesse fatto i muscoli ai miei tempi, avrebbe preso calci da qualche vecchio difensore"
31 marzo 2025 13:24
Flachi scherza con De Rossi, posta una foto con lui e scrive: "Futuro" con i cuori viola
22 marzo 2025 19:39
Flachi: "La Fiorentina ha più qualità di Bologna e Lazio, ma ha perso troppi punti da loro in classifica"
18 marzo 2025 14:39
Flachi: "Potevo essere un idolo, ho fatto un sacco di bischerate. Mio figlio? È più forte di me"
15 marzo 2025 09:59
Flachi: "Se Palladino è un uomo domani deve mettere Terracciano. Ha rilasciato dichiarazioni sbagliate"
12 marzo 2025 18:55
Flachi: "Se la Fiorentina continua a giocare senza identità, non andrà lontano"
04 marzo 2025 18:52
Flachi: "Palladino non ha dato un'impronta alla Fiorentina, ogni partita quest'anno è una noia incredibile"
03 marzo 2025 13:55
Flachi: "Zaniolo non è un attaccante centrale, sbaglia sempre il primo controllo perché non è il suo ruolo"
01 marzo 2025 18:55
Flachi su Fagioli: "Ha le qualità, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina"
19 febbraio 2025 15:30
Flachi: "Palladino difficilmente cambierà qualcosa. Vincere contro l'Inter ti dà più carica"
10 febbraio 2025 15:27
Flachi: "Palladino ha sbagliato nella gestione dello spogliatoio, si ricordi che Firenze non è Monza"
21 gennaio 2025 18:42
Flachi non ha dubbi: "Metterei subito in campo Folorunsho contro il Monza. È più fisico di Bove"
13 gennaio 2025 14:35
Flachi: "Colpani non ha nemmeno il dribbling, non sa andar via con la palla. Dovrebbe sapersi migliorare"
08 gennaio 2025 19:30
Flachi: "Meglio andare in Champions che vincere la Conference. Prenderei esterni da gol e non un vice Kean"
04 gennaio 2025 14:30
Flachi: "Colpani è prevedibile e non è decisivo, ma sono sicuro che diventerà importante"
06 dicembre 2024 19:07
Flachi: "Rientro di Gudmundsson? Palladino non deve cambiare assetto, fiducia a Beltran"
18 novembre 2024 22:58
Flachi: "Kouamé? Un giocatore che in rosa ci sta bene. Ieri chi gioca poco non era sereno, è normale"
08 novembre 2024 15:46
Flachi: "Kouame? c'è un motivo se tutti gli allenatori lo hanno tenuto, è duttile e fa spogliatoio"
06 novembre 2024 23:28
Flachi difende Kean: “Quando si è giovani capita di fare qualche bischerata. Ha fatto un gran lavoro mentale”
29 ottobre 2024 09:50
Flachi rassicura: "Sto benissimo, devo fare un piccolo intervento ma il principio d'infarto è superato"
21 ottobre 2024 11:32
Paura per Flachi, operato d'urgenza al cuore per un infarto. L'ex Fiorentina poi rassicura: "Sto già bene"
19 ottobre 2024 14:38
Flachi: "I due davanti che ha la Fiorentina li hanno in pochi, Kean è una forza della natura"
15 ottobre 2024 18:51
Flachi: “Beltran alibi finiti, è una seconda punta. Esperienza lontano da Firenze? Può servirgli"
15 ottobre 2024 08:39
Flachi elogia Kean: "Dicevano avesse caratteraccio, faccio i complimenti per l'atteggiamento. Fa reparto da solo"
12 ottobre 2024 18:41
Flachi: "Dopo anni la Fiorentina ha attaccanti da salto di qualità. Kean e Gudmundsson si cerchino ancora di più"
08 ottobre 2024 18:26
Flachi: "Spero che Palladino sia più critico nelle dichiarazioni. Kouamè? Ha ragione sulla partita di Empoli"
02 ottobre 2024 18:49
Flachi racconta: "Bati? Il suo sponsor gli mandava gli scarpini ogni domenica, gli duravano 2 partite"
27 settembre 2024 17:12
Flachi: "Gudmundsson è uno dei pochi giocatori in Italia che va oltre gli schemi"
26 settembre 2024 15:34
Flachi fiducioso: "Con Gudmundsson sarà un'altra Fiorentina. Può creare molti problemi agli avversari"
21 settembre 2024 14:00
Flachi: "Palladino non ha ancora capito il vestito giusto. Ieri le individualità hanno fatto la differenza"
16 settembre 2024 16:24
Flachi: "De Gea sarà il titolare della Fiorentina, è un portiere di livello internazionale"
07 settembre 2024 18:38
Flachi promuove Kean: "Ha trovato quello che gli è mancato in carriera. Può diventare devastante"
02 settembre 2024 19:10
Flachi: "Gudmundsson è incredibile, sarebbe un grande colpo per la Fiorentina"
13 agosto 2024 18:28
Flachi: "Vendere Nico Gonzalez a una diretta concorrente come l'Atalanta ti indebolirebbe molto"
31 luglio 2024 18:31
Flachi: “Nico è incedibile. Kean? É una prima punta. Palladino un’ottima scelta, sembra un veterano”
22 luglio 2024 08:45
Flachi su Amrabat: "Al Mondiale ha fatto fin troppo ma poi la realtà è un'altra. Bisogna tornare sulla Terra"
10 luglio 2024 18:56
Flachi: "La Fiorentina dovrà fare qualcosa di importante anche a centrocampo. Lucca non mi dispiace"
19 giugno 2024 18:25
Flachi: "Nzola si è scrollato un po' di paura e pressione. C'è una partita che può lasciare tutti nella storia"
13 maggio 2024 18:26
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