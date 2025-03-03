Flachi: "Palladino non ha dato un'impronta alla Fiorentina, ogni partita quest'anno è una noia incredibile"

L'ex giocatore viola ha detto la sua opinione sulla partita di venerdì giocata tra Fiorentina e Lecce al Franchi

A Radio Bruno è intervenuto l'ex talento viola Francesco Flachi che ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Siamo una squadra prevedibile, non ci sono verticalizzazioni e mancano i movimenti senza palla che ti possono dare superiorità numerica. Venerdì contava solo vincere, però l'atteggiamento non è stato positivo visto che sei stato molto timido. Adesso hai un mese tosto contro squadre probanti in campionato, ma questa squadra può giocare meglio contro le più forti che le squadre chiuse. Hai vinto contro squadre più forti perché ti davano la possibilità di ripartire in campo aperto, mentre venerdì allo stadio tutti si sono annoiati. Sono andato lì con l'idea di divertirmi, invece mi sono mangiato due pacchi di pop corn dalla noia. La Fiorentina non sa cosa fare in campo, i giocatori sono disorientati e non hanno una direzione da seguire."

Sui giocatori: "La Fiorentina ha il grande pregio di avere tanti italiani perché un gruppo che parla la stessa lingua è più unito perché condivide le stesse usanze e questo è positivo perché avere una spina dorsale italiana che conosce il campionato è un fattore in più."

Sulle prossime partite: "Spero di vedere da qui a breve una svolta, ma ho tanti dubbi perché per ora non si vede niente, bisogna concentrarsi sui risultati visto che ormai questa squadra non ha un modo di giocare propositivo e difficilmente verrà fuori ora che mancano poche partite alla fine. Palladino non ha dato un'impronta alla Fiorentina ed infatti non sappiamo ancora con quale modulo giocherà in futuro."