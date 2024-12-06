Flachi: "Colpani è prevedibile e non è decisivo, ma sono sicuro che diventerà importante"

L'ex attaccante viola ha commentato la prestazione in Coppa Italia della Fiorentina contro l'Empoli di mercoledì

A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola Francesco Flachi per commentare la sconfitta contro l'Empoli in Coppa Italia: "Non è una gara che mi sento di giudicare dal momento che quello che è capitato domenica ha influenzato i ragazzi anche ieri. Si vedeva che non erano sereni, anzi erano ancora scossi e lo capisco perché sono cose che ti segnano dentro. Palladino ha fatto bene a mettere i titolari perché erano più esperti ed in grado di superare le difficoltà mentre se avesse messo le riserve, sarebbe stato peggio perché non sarebbe stato semplice trovare il giusto approccio. "

Su Gudmundsson: "In questo momento ancora di più la Fiorentina ha bisogno del suo talento, menomale che è tornato perché cambia le partite da solo e può dare la scintilla a tutti."

Su Colpani: "Per me ha buoni colpi e si vedono, ancora però non si è ambientato e sta avendo dei problemi. La Fiorentina non è Monza e ancora sta pagando il cambio di città, infatti in campo è prevedibile e non dà spunti di nota. Deve stare tranquillo, acquisire certezze e giocare facile poi il resto verrà da solo."

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