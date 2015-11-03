Labaro Viola

Notizie Colpani Fiorentina

Colpani può tornare in Serie A dopo il flop alla Fiorentina, su di lui c'è la Cremonese

22 gennaio 2026 12:52

De Santis: "Palladino ha preferito prendere Colpani e non Nico Paz. Pioli? I tifosi non sono contenti"

20 settembre 2025 18:10

Repubblica rivela: "Nico Paz proposto alla Fiorentina ma dirigenti non convinti dalla formula. Poi scelsero Colpani.."

19 settembre 2025 08:31

Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo"

10 settembre 2025 18:26

Che fine hanno fatto i calciatori non riscattati dalla Fiorentina? Adli è in Serie D, Colpani in Serie B

05 settembre 2025 12:29

Colpani era considerato uno dei pezzi pregiati dello scorso mercato della Fiorentina, oggi resta in B

02 settembre 2025 12:18

TMW: "Colpani vuole la Serie A, ma l'offerta della Cremonese non soddisfa il Monza"

23 agosto 2025 15:26

Tmw annuncia: "Colpani piace molto al Sassuolo. Operazione in prestito con diritto a nove milioni"

18 agosto 2025 22:22

Viviano avverte: "Fazzini mi piace ma attenti alle pressioni di Firenze. Colpani le ha pagate"

04 agosto 2025 22:37

Di Marzio: “Contatti tra Cremonese e Colpani, il Monza chiede 10 milioni per venderlo”

25 luglio 2025 11:20

Sky: "Non riscattato dalla Fiorentina, ora Colpani potrebbe ripartire dalla Spagna. Piace al Valencia"

16 luglio 2025 22:19

Colpani poco richiesto dopo la stagione alla Fiorentina. L'allenatore del Monza: "Carte false pur di tenerlo"

16 luglio 2025 16:38

Bocciato a Firenze ma stimato da Chivu, l'Inter un anno dopo ripensa a Colpani

02 luglio 2025 22:30

TMW riporta: "Colpani piace a Cremonese, Sassuolo e Genoa, l'ex viola può restare in A l'anno prossimo"

02 luglio 2025 15:19

La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"

30 giugno 2025 11:09

La Repubblica (Genova): Mercato del Genoa legato a Gudmunsson, in entrata interessa Colpani

22 giugno 2025 18:04

Gazzetta: "Dopo la Fiorentina, Colpani potrebbe andare alla Lazio. Servono 10-12 milioni"

20 giugno 2025 08:53

Colpani rientra a Monza, ma torna subito in Serie A? Di Marzio: "Si sono mosse Lazio e Sassuolo"

19 giugno 2025 09:15

Il Resto del Carlino annuncia: "Il Bologna è interessato a Colpani per giocarsi l'Europa League"

16 giugno 2025 23:05

Il Resto del Carlino riporta: "Colpani piace al Bologna, l'ex viola può ripartire con Italiano"

13 giugno 2025 14:26

La Gazzetta dello Sport riporta: "L'avventura in viola di Colpani potrebbe allungarsi, la società stima molto il ragazzo"

27 maggio 2025 13:57

La Fiorentina ha speso quasi 20 milioni per i prestiti dei calciatori che ancora non è certa di riscattare

23 maggio 2025 13:30

Comotto: "Per la Fiorentina del futuro punterei su Fagioli. Su Gud dubbi dal punto di vista tattico"

19 maggio 2025 18:12

La Gazzetta afferma: "Zaniolo tornerà in Turchia. Ai saluti anche Adli e Colpani, solamente Folorunsho in bilico"

14 maggio 2025 15:00

La Nazione scrive: "Colpani a sorpresa può rimanere, il progetto è trasformarlo in mezzala"

09 maggio 2025 13:14

Rifinitura Fiorentina: Kean si allena con il gruppo, per Cataldi lavoro specifico. Colpani è recuperato

30 aprile 2025 10:39

Colpani dovrebbe tornare tra i convocati contro il Betis Siviglia dopo due mesi e mezzo

30 aprile 2025 09:03

Buone notizie dal Viola Park in vista del Betis: Colpani è tornato ad allenarsi in gruppo

28 aprile 2025 15:08

Convocati della Fiorentina: Non ci sono sorprese, assenti Kean e Dodo oltre al lungodegente Colpani

26 aprile 2025 18:16

Bocci: "Senza Dodò uno tra Colpani o Folorunsho potrebbero essere la soluzione per Palladino"

25 aprile 2025 19:12

Colpani verso la convocazione con l'Empoli mentre per Kean dipende da quando farà rientro a Firenze

24 aprile 2025 15:28

Colpani: "Saremo stanchi dopo la Conference. A me servono ancora 10 giorni prima del rientro"

12 aprile 2025 13:13

Valcareggi critico su Beltran: "Pagato tanto per fare il centravanti, ma non sa fare questo ruolo"

11 aprile 2025 13:31

Radio Bruno rivela: "Lo staff medico monitorerà le condizioni di Gosens, da specificare il suo rientro in campo"

07 aprile 2025 14:17

Il punto sugli infortuni, Palladino: "Colpani è in ripresa. Gosens? Speriamo di recuperarlo per il Milan"

03 aprile 2025 16:26

Nazione: "Colpani prova ad esserci almeno per la Conference. Il ritorno in gruppo resta lontano"

03 aprile 2025 09:28

Bressan: "Betis e Chelsea toste in Conference, ma la Fiorentina se la gioca. Zaniolo? Contributo nullo"

27 marzo 2025 16:55

Colpani: "Battere Juve e Inter è motivo d'orgoglio, ma si festeggia un giorno poi si pensa alla partita dopo"

26 marzo 2025 12:21

Nazione: "Bove non verrà riscattato. Anche Zaniolo e Colpani saluteranno la Fiorentina"

25 marzo 2025 09:51

Palladino difende Zaniolo: "Va ringraziato per la sua generosità, difficoltà colpa dell'ambientamento"

24 marzo 2025 14:41

Pellissier: "Kean aveva solo bisogno che qualcuno credesse in lui, con Gudmundsson una delle coppie più forti"

23 marzo 2025 18:05

Gazzetta: “Colpani dovrebbe fare uno sprint finale per il riscatto. Fiorentina pronta a ridiscutere le cifre”

23 marzo 2025 09:38

Nazione svela: "Colpani e Zaniolo, il loro riscatto è lontano. Ancora di più con il 3-5-2"

21 marzo 2025 09:47

Gazzetta: “Colpani ancora fuori per infortunio. Punta a rientrare il 10 aprile per la gara di Conference”

21 marzo 2025 09:29

Corriere Fiorentino: “Colpani ancora ko, ed il riscatto obbligatorio per 12 milioni si allontana”

20 marzo 2025 09:20

Gazzetta: “Il riscatto di Colpani è sempre più lontano: l’obbligo scatta al 60% delle presenze”

19 marzo 2025 09:00

Convocati Fiorentina: Colpani unico assente, tornano Ndour e Pablo Marì dopo la Conference

16 marzo 2025 12:24

Ag. Colpani: "Ha giocato le ultime gare con l'antidolorifico. Mostrerà le sue qualità nel finale di stagione"

06 marzo 2025 16:49

Rifinitura Fiorentina: Colpani l'unico assente, Folorunsho fa lavoro differenziato. Kean e Adli recuperati

05 marzo 2025 11:27

Nazione lancia l’allarme: “Colpani che fine ha fatto? Resta in dubbio, si sa poco sulle sue condizioni”

03 marzo 2025 12:31

Nazione: “Kean spinge, vuole giocare in Conference. Il rientro di Colpani è ancora lontano”

02 marzo 2025 10:11

Graziani difende Palladino: "La Fiorentina è sesta e gioca un bel calcio, ma di cosa ci lamentiamo?"

19 febbraio 2025 14:28

Per Colpani contusione al collo del piede, riposo assoluto. Tornerà a fine marzo contro l'Atalanta?

19 febbraio 2025 12:20

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina dovrebbe sborsare 100 milioni per i prestiti. Colpani e Gud i casi più spinosi”

19 febbraio 2025 09:43

Per Gudmundsson frattura a carico del passaggio sacro-coccige, 1 mese di stop. Il report della Fiorentina

18 febbraio 2025 21:18

Gazzetta: "La Fiorentina è Kean dipendente, Gudmundsson e Colpani devono essere recuperati"

18 febbraio 2025 11:24

Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"

07 febbraio 2025 19:40

Brutte notizie dal Viola Park, Adli infortunato. Fiorentina in emergenza nel mezzo. Tornano Cataldi e Colpani

05 febbraio 2025 22:36

Nazione: “Colpani sì, Cataldi no. Palladino è in emergenza a centrocampo vista l’espulsione di Adlì”

31 gennaio 2025 08:36

Andrea Colpani si sposa! Il post dedica della fidanzata Giulia Boninsegna su Instagram, con tanto di foto dell'anello

30 gennaio 2025 21:30

Galli: "Pongracic è forte, possiamo puntare su di lui. Lasciamo perdere Marì, i difensori li abbiamo"

27 gennaio 2025 14:01

Amoruso: "La Fiorentina rischia seriamente di uscire dai piazzamenti europei in 10 giorni"

25 gennaio 2025 18:51

Valcareggi: "La cessione di Kayode è segno di incompetenza, non ha avuto senso darlo via"

24 gennaio 2025 13:54

Borja Valero: "Se fai fuori il capitano o un giocatore molto importante nello spogliatoio, il gruppo ne risente"

24 gennaio 2025 10:37

Bucchioni attacca: "Kayode non ha più messo piede in campo con l'arrivo di Palladino, inspiegabile"

23 gennaio 2025 20:06

Gazzetta: “Pongracic al posto di Comuzzo. Colpani fuori? Probabile conferma dal 1’ per Folorunsho”

23 gennaio 2025 08:38

Iachini: "Man ha qualità e margini di crescita, ma per giocare a Firenze serve grande personalità"

21 gennaio 2025 22:44

Colpani tra i fischi del Franchi, prestazioni poco convincenti. La Fiorentina lo riscatterà?

20 gennaio 2025 16:50

Polverosi: "Colpani è impresentabile, ha fatto un'altra prestazione davvero deprimente"

20 gennaio 2025 14:05

Gazzetta: “Firenze fischia Palladino per i suoi cambi. Colpani? Esagerato incolpare solo lui per quanto sta accadendo”

20 gennaio 2025 08:21

Nazione: “Palladino fischiato, Colpani pure. Contestazione totale, la pazienza è finita”

20 gennaio 2025 08:09

Graziani: " Gud a Genova era padrone del gioco, libero di esprimersi, qui troppo limitato"

19 gennaio 2025 22:45

Graziani durissimo: "Colpani sembra che abbia costantemente la febbre a 38. Brutta copia dal Monza"

18 gennaio 2025 19:07

Gazzetta: “La Fiorentina aspetta il vero Colpani: gol e qualità per rilanciarsi. Domani altra chance per il riscatto”

18 gennaio 2025 10:04

Bianchi: "Kouamé mi piace molto, ha qualità. Con Colpani serve pazienza, farà grandi cose alla Fiorentina"

16 gennaio 2025 13:53

Vitale duro con Palladino: "Lui è un presuntuoso, per ora è stato anche molto fortunato in campionato"

16 gennaio 2025 13:51

Gazzetta: “Colpani-Fiorentina, l’operazione da 16 milioni totali a giugno è in dubbio”

15 gennaio 2025 10:07

Tuttosport: “Bianco e Colpani? Entrambi sotto tiro. I termini degli accordi si rivedono?”

13 gennaio 2025 10:30

Amoruso: "No a Pablo Mari, Colpani è un flop. Folorunsho va al posto di Sottil. Luiz male al Betis"

12 gennaio 2025 23:29

Corriere dello Sport: “Ora Palladino vuole il vero Colpani: serve la svolta da qui a giugno 

12 gennaio 2025 10:53

Colpani rischia di non essere riscattato: contro il Monza un'occasione per rilanciarsi

11 gennaio 2025 10:04

Bucchioni bacchetta Colpani: "Sente il peso della maglia della Fiorentina, a Monza giocava libero"

09 gennaio 2025 14:16

Colpani è tra i centrocampisti italiani più preziosi, il suo valore di mercato è di 16 milioni di euro

09 gennaio 2025 12:53

Colpani deve rilanciarsi, investimento da 16 milioni. Palladino con il 3-4-2-1 per metterlo trequartista?

09 gennaio 2025 09:20

Flachi: "Colpani non ha nemmeno il dribbling, non sa andar via con la palla. Dovrebbe sapersi migliorare"

08 gennaio 2025 19:30

Cecchi: “Colpani? È il grande assente. Deve ritrovare sicurezza in se stesso, nei propri mezzi”

08 gennaio 2025 08:48

Corriere dello Sport: "Colpani, il suo riscatto non è così scontato: il Monza vuole 12 milioni"

07 gennaio 2025 11:31

Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina ha 60 milioni di dubbi, Gud, Colpani e Pongracic non stanno rendendo”

07 gennaio 2025 08:17

Sabatini: "La Juventus ha giocato bene contro la Fiorentina. Facilitata da Palladino, Colpani e Gud inguardabili"

01 gennaio 2025 18:29

Colpani saluta il 2024: "Anno che ha segnato la mia vita e carriera. Spero in un 2025 ricco di soddisfazioni"

31 dicembre 2024 18:15

Quale problema ha Gudmundsson? La nuova idea è metterlo a destra al posto di Colpani

31 dicembre 2024 10:13

Gazzetta: “Gudmundsson è svogliato, Colpani sparisce. Fiorentina in confusione, la Juve butta due punti”

30 dicembre 2024 09:31

Ikoné insidia Colpani. Pongracic partirà dal 1’? Ipotesi cambio modulo per Palladino 

28 dicembre 2024 09:54

Sabatini: "La Fiorentina ha l'obbligo di comprare a gennaio, manca un centrocampista"

27 dicembre 2024 19:04

Colpani deve incidere di più in fase offensiva, tolta la gara a Lecce ha 0 goal e 0 assist in stagione

24 dicembre 2024 12:24

Colpani quando vede l'Udinese si accende. A nessun'altra squadra ha segnato di più, 3 gol fatti

23 dicembre 2024 16:12

Nazione: "Colpani e Beltran in difficoltà: suona l'allarme per la Fiorentina di Palladino"

18 dicembre 2024 09:50

Corriere dello Sport: “Per Colpani è tempo di una svolta: è in gioco il riscatto da 12 milioni con ingaggio da 2 milioni”

18 dicembre 2024 09:26

Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"

16 dicembre 2024 14:23

Non solo Kean, l’attacco della Fiorentina corre. Ikoné sogna il rilancio. Colpani? Pochi acuti, solo 2 gol 

07 dicembre 2024 09:43

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