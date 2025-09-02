Colpani era considerato uno dei pezzi pregiati dello scorso mercato della Fiorentina, oggi resta in B

L'avventura della Fiorentina di Andrea Colpani non è andata per niente come lui, i dirigenti ed i tifosi si aspettavano. La scorsa stagione Colpani infatti si era unito alla Fiorentina in prestito con...

L'avventura della Fiorentina di Andrea Colpani non è andata per niente come lui, i dirigenti ed i tifosi si aspettavano. La scorsa stagione Colpani infatti si era unito alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, ed era considerato a tutti gli effetti uno dei pezzi pregiati del calciomercato, dopo Gudmundsson forse il rinforzo migliore. Infondo Colpani veniva da una grandissima stagione a Monza, a Firenze ritrovava l'allenatore che lo aveva lanciato e su i mezzi tecnici c'erano pochi dubbi.

Ed invece la parantesi viola è andata malissimo per lui, non ha praticamente mai inciso, solo una doppietta a Lecce e non è mai riuscito a mettere in mostra i suoi pregi. Nella seconda parte di stagione poi anche la sfortuna dell'infortunio al piede che lo ha tenuto fuori a lungo ed il rientro con un modulo che di fatto lo tagliava fuori. Insomma è andato tutto male. Ma talmente male che a distanza di un anno Colpani non ha trovato pretendenti in Serie A e sarà costretto a giocare con il Monza in Serie B. Se ce lo avessero detto al suo arrivo a Firenze avremmo faticato a crederci