Notizie Monza Fiorentina

Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti
08 maggio 2026 23:48
Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi ora sto bene, a Firenze sono stato fuori 5 mesi ed è stata dura"
14 novembre 2025 21:34
Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"
13 novembre 2025 13:57
Ambrosini: "Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze"
12 novembre 2025 14:00
Galliani esalta Palladino: "Lui è stato uno dei tecnici preferiti dal Presidente Berlusconi"
26 settembre 2025 14:13
Barak non ci sta: "Sembriamo dei perdenti, il rigore l'ho calciato malissimo, non ci siamo proprio"
21 settembre 2025 15:24
Disastro Barak in serie B, sbaglia un rigore, la Sampdoria perde e rimane ultima con zero punti
20 settembre 2025 20:00
Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo"
10 settembre 2025 18:26
Colpani era considerato uno dei pezzi pregiati dello scorso mercato della Fiorentina, oggi resta in B
02 settembre 2025 12:18
TMW: "Colpani vuole la Serie A, ma l'offerta della Cremonese non soddisfa il Monza"
23 agosto 2025 15:26
Di Marzio: “Contatti tra Cremonese e Colpani, il Monza chiede 10 milioni per venderlo”
25 luglio 2025 11:20
Ufficiale, Lucchesi al Monza. Il difensore lascia la Fiorentina in prestito con obbligo a determinate condizioni
18 luglio 2025 17:38
Pedullà rivela: “Lucchesi della Fiorentina andrà in prestito oneroso al Monza, siamo in chiusura”
17 luglio 2025 11:22
Colpani poco richiesto dopo la stagione alla Fiorentina. L'allenatore del Monza: "Carte false pur di tenerlo"
16 luglio 2025 16:38
Niente rinnovo per Castrovilli con la Lazio, è rimasto svincolato. Sulle sue tracce Pisa e Genoa
13 luglio 2025 16:01
Dopo l'esperienza alla Fiorentina Burdisso riparte dal Monza, sarà lui il nuovo direttore sportivo
04 luglio 2025 21:21
Dopo la retrocessione arriva anche la cessione: il Monza passa al fondo statunitense BLV
01 luglio 2025 18:27
Tuttosport: “Ipotesi Bondo in prestito alla Fiorentina: il Milan ha speso 12 milioni per lui”
23 giugno 2025 08:05
Bianco saluta il Monza e torna alla Fiorentina: "Le cose non sono andate come avevo immaginato"
28 maggio 2025 12:17
Milan, tra i fischi di S.Siro cala il sipario su una stagione fallimentare: è settima davanti la Fiorentina
24 maggio 2025 23:18
Telelombardia è sicura: "La Fiorentina vuole Pessina per la prossima stagione, ma il Monza vuole trattenerlo"
20 maggio 2025 20:00
Accomando (DAZN): "La Fiorentina ha sondato Pessina del Monza". Altro 'fedelissimo' in arrivo?
16 maggio 2025 23:15
Pozzo avvisa la viola: “Vogliamo chiudere bene il campionato con Juventus e Fiorentina.”
14 maggio 2025 18:54
Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte”
03 aprile 2025 22:05
Gazzetta: “Colpani dovrebbe fare uno sprint finale per il riscatto. Fiorentina pronta a ridiscutere le cifre”
23 marzo 2025 09:38
Corriere Fiorentino: “Colpani ancora ko, ed il riscatto obbligatorio per 12 milioni si allontana”
20 marzo 2025 09:20
Gazzetta: “Il riscatto di Colpani è sempre più lontano: l’obbligo scatta al 60% delle presenze”
19 marzo 2025 09:00
La Roma di Ranieri passeggia con il Monza e accorcia ancora su una Fiorentina in crisi
24 febbraio 2025 22:45
L'agente di Bianco: "Mi aspettavo potesse affermarsi in Serie A. Fiorentina? Vedremo a fine anno"
12 febbraio 2025 14:00
Bocchetti ha vinto solo contro la Fiorentina, poi perse tutte il resto. Il Monza richiama Nesta in panchina
09 febbraio 2025 19:16
Moretto: "Fiorentina pensa a Dany Mota per sostituire Sottil. Prima serve l'ok del Monza"
03 febbraio 2025 16:44
Pedullà rivela: "Biraghi rifiuta le avances di Galliani, per lui restano in piedi le piste Napoli ed Inter"
31 gennaio 2025 00:36
Cm.com rivela: "La Fiorentina ha offerto 7 milioni per Bondo, il Monza ne chiede 12"
30 gennaio 2025 13:10
Gazzetta: “Bondo si allontana dalla Fiorentina, troppi i 15 milioni richiesti dal Monza”
30 gennaio 2025 09:05
Gazzetta: “C’è distanza per Bondo. Fagioli vuole il Marsiglia, se i francesi non affondano, Fiorentina alla finestra”
29 gennaio 2025 08:41
Pedullà: "Bondo obiettivo principale per il centrocampo, il giocatore spinge per ritrovare Palladino"
29 gennaio 2025 00:31
Corriere dello Sport: “Palladino insiste vuole Bondo. Il Monza chiede poco più di 10 milioni”
28 gennaio 2025 08:29
Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina domani la fumata bianca. Al Monza meno di 3 milioni”
27 gennaio 2025 08:39
Pablo Mari arriverà alla Fiorentina dopo la Lazio. Nessuna contropartita, piccolo conguaglio al Monza
26 gennaio 2025 12:39
Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina, balla 1 milione tra domanda e offerta. È una richiesta di Palladino”
26 gennaio 2025 09:48
Corriere dello Sport: “Marì, Palladino ha chiesto il suo fedelissimo. Servono 3 milioni ma non arriva la fumata bianca”
25 gennaio 2025 09:21
Di Marzio: "No di Valentini al Monza, la Fiorentina tratta Pablo Mari senza contropartite"
24 gennaio 2025 22:23
Corriere dello Sport: “Palladino spinge, Galliani spera di tenere Pablo Marì. La Fiorentina non molla la presa”
24 gennaio 2025 09:04
Gazzetta: “Pablo Marì, la Fiorentina offre 2 milioni, il Monza ne vuole 3, solo cash. C’è distanza”
24 gennaio 2025 08:38
Da Monza: Pablo Marí sarà un calciatore della Fiorentina. Mancano da definire gli ultimi dettagli
23 gennaio 2025 14:30
Pedullà: "Pablo Mari vuole la Fiorentina, contatti vanno avanti. Comuzzo al Napoli è speculazione"
22 gennaio 2025 20:08
Jovic potrebbe ripartire dal Monza. Da Milano: "Galliani proverà a convincerlo a giocare per non retrocedere"
21 gennaio 2025 13:50
Il Monza torna a perdere, lezione di calcio dal Bologna che segna 3 gol. Il racconto della partita
18 gennaio 2025 16:58
Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"
18 gennaio 2025 10:12
Gazzetta: “La Fiorentina aspetta il vero Colpani: gol e qualità per rilanciarsi. Domani altra chance per il riscatto”
18 gennaio 2025 10:04
Corriere dello Sport: “Si complica la ricerca di un mediano. Frendrup costa troppo, per Bondo forte concorrenza”
17 gennaio 2025 08:37
Corriere dello Sport: “Maldini pista concreta per giugno, non per gennaio. Soulè? Ranieri alza il muro”
16 gennaio 2025 09:12
Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"
15 gennaio 2025 15:11
Gazzetta: “Colpani-Fiorentina, l’operazione da 16 milioni totali a giugno è in dubbio”
15 gennaio 2025 10:07
Corriere dello Sport: “Frendrup? Idea comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Bondo? Costa 15 milioni”
15 gennaio 2025 08:57
Corriere dello Sport: “Esterno? Luiz Henrique primo obiettivo. Maldini? A gennaio via solo per maxi offerte”
15 gennaio 2025 08:57
Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari"
15 gennaio 2025 00:12
Bucciantini: "No allarmismi, se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui"
14 gennaio 2025 23:09
Corriere dello Sport: “Maldini intriga Pradè ma servono i 12 milioni della clausola rescissoria”
14 gennaio 2025 09:31
Nazione: “Pablo Marì? Pronto un indennizzo. Bondo? Serve investimento importante, prestito con obbligo”
14 gennaio 2025 09:19
Corriere dello Sport: “Pablo Marì alla Fiorentina? Prima Palladino dovrà valorizzare i difensori già in rosa”
14 gennaio 2025 09:15
Moviola Corriere dello Sport: “Dionisi pessimo, si becca 4,5. Più rigore quello di Sottil, non c’è su Beltran”
14 gennaio 2025 09:14
Nazione: “Beltran? Un esempio per tutti. Gudmundsson? Inevitabile il cambio al 45’, ne azzecca poche”
14 gennaio 2025 08:40
Nazione: “La Fiorentina è un caso, sprofonda a Monza. Giocatori irriconoscibili, errori e forma fisica da rivedere”
14 gennaio 2025 08:38
Corriere Fiorentino: “Fiorentina da ‘Chi l’ha visto’. Gudmundsson? È un fantasma. Prestazione preoccupante”
14 gennaio 2025 08:31
Palladino: "L'episodio di Bove ci ha tolto equilibrio, con Folorunsho lo ritroviamo. Oggi è entrato bene"
13 gennaio 2025 23:38
Palladino: "Niente allarmismi adesso. Non giochiamo da squadra, si facciano tutti esame di coscienza"
13 gennaio 2025 23:33
Pradé: "Ora basta, mancano 10 giorni a fine mercato, chi ha mal di pancia ce lo venga a dire"
13 gennaio 2025 23:30
Bocchetti: "Questa vittoria può essere la svolta, ho visto cattiveria. Dal mercato aspetto un difensore"
13 gennaio 2025 23:26
Maldini: "Importante fare punti, sono contento di aver fatto bene. Il gruppo fa la differenza"
13 gennaio 2025 23:11
Ancora un ko per la Fiorentina contro il Monza, fanalino di coda! Beltran la riapre ma non basta
13 gennaio 2025 22:42
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO GUD, ADLI SBAGLIA. COLPANI E KEAN INESISTENTI. MALE RICHARDSON
13 gennaio 2025 22:41
TMW: "Pablo Marì non vuole lo scontro con Galliani, la trattativa può iniziare dopo la partita di oggi"
13 gennaio 2025 11:31
Tuttosport: “Bianco e Colpani? Entrambi sotto tiro. I termini degli accordi si rivedono?”
13 gennaio 2025 10:30
Nazione: “Marì-Fiorentina si farà. Al Monza un indennizzo oppure Moreno in prestito?”
13 gennaio 2025 10:18
Gazzetta: “Palladino scelse la Fiorentina, ci sta! Il nodo? Resta la tensione nei modi”
13 gennaio 2025 10:03
La Fiorentina può solo vincere a Monza sennò sarà crisi. Viola in una situazione delicata
13 gennaio 2025 09:00
Monza, quante assenze! Con la Fiorentina è emergenza totale, ancora out Pessina e Kyriakopoulos
12 gennaio 2025 14:14
Bocchetti: "Sono amico di Palladino. Pablo Marí è un giocatore del Monza a tutti gli effetti"
12 gennaio 2025 13:50
TMW: "Lunedì l'occasione per parlare con il Monza di Pablo Marì, chissà che non si parli anche di Bondo"
12 gennaio 2025 12:56
Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno”
12 gennaio 2025 09:58
Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina? È una richiesta esplicita di Palladino, verrà accontentato”
12 gennaio 2025 09:48
Vinto il ricorso, a Monza di Lunedì sera saranno circa un migliaio i tifosi viola al seguito
11 gennaio 2025 23:28
Zazzaroni non ha dubbi: "Fiorentina vince a Monza, è il giorno di Palladino". Caressa incerto: "Pareggiano"
11 gennaio 2025 14:50
Bocchetti alla ricerca dei primi punti col Monza. Torna la coppia d'attacco Djuric-Mota. Maldini e Caprari in ballottaggio
11 gennaio 2025 14:32
Le probabili di Monza-Fiorentina: Palladino torna al 4-2-3-1, ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran
11 gennaio 2025 14:03
Colpani rischia di non essere riscattato: contro il Monza un'occasione per rilanciarsi
11 gennaio 2025 10:04
Nazione: “Pablo Marì? La smentita di Ferrari sa di pretattica. Rispunta l’idea Bondo”
11 gennaio 2025 09:44
Verso il Monza: Fiorentina pronta a tornare al 4-2-3-1. Gudmundsson partirà dalla panchina?
11 gennaio 2025 09:40
Non sarà esodo viola ma i tifosi della Fiorentina a Monza ci saranno dopo il ricorso vinto
11 gennaio 2025 09:16
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo ma servono 15 milioni, può spingere per lasciare Monza”
11 gennaio 2025 09:15
Monza-Fiorentina i precedenti sorridono ai viola. L'ultima vittoria al Brianteo nella stagione scorsa con il gol di Beltran
10 gennaio 2025 13:09
Monza-Fiorentina: domani pomeriggio la conferenza stampa di Palladino al Viola Park
10 gennaio 2025 11:29
Nazione: “Pablo Marì-Fiorentina, lunedì la chiusura. Al Monza va Moreno”
10 gennaio 2025 09:20
I tifosi della Fiorentina fanno ricorso per la gara contro il Monza: entro sabato la decisione
10 gennaio 2025 08:26
I tifosi della Fiorentina non ci stanno: chiesto ricorso al TAR per il divieto di trasferta col Monza
09 gennaio 2025 13:22
Colpani deve rilanciarsi, investimento da 16 milioni. Palladino con il 3-4-2-1 per metterlo trequartista?
09 gennaio 2025 09:20
Monza-Fiorentina? I cori razzisti contro Vlahovic fanno saltare la trasferta ai viola
09 gennaio 2025 08:12
Buone notizie dal Viola Park: Gudmundsson si è allenato con il gruppo. È a disposizione di Palladino
08 gennaio 2025 15:20
Niente Monza per i tifosi della Fiorentina: vendita dei biglietti vietata ai residenti in provincia di Firenze
08 gennaio 2025 11:36
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