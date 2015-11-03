Labaro Viola

Notizie Monza Fiorentina

Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti

08 maggio 2026 23:48

Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi ora sto bene, a Firenze sono stato fuori 5 mesi ed è stata dura"

14 novembre 2025 21:34

Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"

13 novembre 2025 13:57

Ambrosini: "Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze"

12 novembre 2025 14:00

Galliani esalta Palladino: "Lui è stato uno dei tecnici preferiti dal Presidente Berlusconi"

26 settembre 2025 14:13

Barak non ci sta: "Sembriamo dei perdenti, il rigore l'ho calciato malissimo, non ci siamo proprio"

21 settembre 2025 15:24

Disastro Barak in serie B, sbaglia un rigore, la Sampdoria perde e rimane ultima con zero punti

20 settembre 2025 20:00

Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo"

10 settembre 2025 18:26

Colpani era considerato uno dei pezzi pregiati dello scorso mercato della Fiorentina, oggi resta in B

02 settembre 2025 12:18

TMW: "Colpani vuole la Serie A, ma l'offerta della Cremonese non soddisfa il Monza"

23 agosto 2025 15:26

Di Marzio: “Contatti tra Cremonese e Colpani, il Monza chiede 10 milioni per venderlo”

25 luglio 2025 11:20

Ufficiale, Lucchesi al Monza. Il difensore lascia la Fiorentina in prestito con obbligo a determinate condizioni

18 luglio 2025 17:38

Pedullà rivela: “Lucchesi della Fiorentina andrà in prestito oneroso al Monza, siamo in chiusura”

17 luglio 2025 11:22

Colpani poco richiesto dopo la stagione alla Fiorentina. L'allenatore del Monza: "Carte false pur di tenerlo"

16 luglio 2025 16:38

Niente rinnovo per Castrovilli con la Lazio, è rimasto svincolato. Sulle sue tracce Pisa e Genoa

13 luglio 2025 16:01

Dopo l'esperienza alla Fiorentina Burdisso riparte dal Monza, sarà lui il nuovo direttore sportivo

04 luglio 2025 21:21

Dopo la retrocessione arriva anche la cessione: il Monza passa al fondo statunitense BLV

01 luglio 2025 18:27

Tuttosport: “Ipotesi Bondo in prestito alla Fiorentina: il Milan ha speso 12 milioni per lui”

23 giugno 2025 08:05

Bianco saluta il Monza e torna alla Fiorentina: "Le cose non sono andate come avevo immaginato"

28 maggio 2025 12:17

Milan, tra i fischi di S.Siro cala il sipario su una stagione fallimentare: è settima davanti la Fiorentina

24 maggio 2025 23:18

Telelombardia è sicura: "La Fiorentina vuole Pessina per la prossima stagione, ma il Monza vuole trattenerlo"

20 maggio 2025 20:00

Accomando (DAZN): "La Fiorentina ha sondato Pessina del Monza". Altro 'fedelissimo' in arrivo?

16 maggio 2025 23:15

Pozzo avvisa la viola: “Vogliamo chiudere bene il campionato con Juventus e Fiorentina.”

14 maggio 2025 18:54

Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte”

03 aprile 2025 22:05

Gazzetta: “Colpani dovrebbe fare uno sprint finale per il riscatto. Fiorentina pronta a ridiscutere le cifre”

23 marzo 2025 09:38

Corriere Fiorentino: “Colpani ancora ko, ed il riscatto obbligatorio per 12 milioni si allontana”

20 marzo 2025 09:20

Gazzetta: “Il riscatto di Colpani è sempre più lontano: l’obbligo scatta al 60% delle presenze”

19 marzo 2025 09:00

La Roma di Ranieri passeggia con il Monza e accorcia ancora su una Fiorentina in crisi

24 febbraio 2025 22:45

L'agente di Bianco: "Mi aspettavo potesse affermarsi in Serie A. Fiorentina? Vedremo a fine anno"

12 febbraio 2025 14:00

Bocchetti ha vinto solo contro la Fiorentina, poi perse tutte il resto. Il Monza richiama Nesta in panchina

09 febbraio 2025 19:16

Moretto: "Fiorentina pensa a Dany Mota per sostituire Sottil. Prima serve l'ok del Monza"

03 febbraio 2025 16:44

Pedullà rivela: "Biraghi rifiuta le avances di Galliani, per lui restano in piedi le piste Napoli ed Inter"

31 gennaio 2025 00:36

Cm.com rivela: "La Fiorentina ha offerto 7 milioni per Bondo, il Monza ne chiede 12"

30 gennaio 2025 13:10

Gazzetta: “Bondo si allontana dalla Fiorentina, troppi i 15 milioni richiesti dal Monza”

30 gennaio 2025 09:05

Gazzetta: “C’è distanza per Bondo. Fagioli vuole il Marsiglia, se i francesi non affondano, Fiorentina alla finestra”

29 gennaio 2025 08:41

Pedullà: "Bondo obiettivo principale per il centrocampo, il giocatore spinge per ritrovare Palladino"

29 gennaio 2025 00:31

Corriere dello Sport: “Palladino insiste vuole Bondo. Il Monza chiede poco più di 10 milioni”

28 gennaio 2025 08:29

Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina domani la fumata bianca. Al Monza meno di 3 milioni”

27 gennaio 2025 08:39

Pablo Mari arriverà alla Fiorentina dopo la Lazio. Nessuna contropartita, piccolo conguaglio al Monza

26 gennaio 2025 12:39

Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina, balla 1 milione tra domanda e offerta. È una richiesta di Palladino”

26 gennaio 2025 09:48

Corriere dello Sport: “Marì, Palladino ha chiesto il suo fedelissimo. Servono 3 milioni ma non arriva la fumata bianca”

25 gennaio 2025 09:21

Di Marzio: "No di Valentini al Monza, la Fiorentina tratta Pablo Mari senza contropartite"

24 gennaio 2025 22:23

Corriere dello Sport: “Palladino spinge, Galliani spera di tenere Pablo Marì. La Fiorentina non molla la presa”

24 gennaio 2025 09:04

Gazzetta: “Pablo Marì, la Fiorentina offre 2 milioni, il Monza ne vuole 3, solo cash. C’è distanza”

24 gennaio 2025 08:38

Da Monza: Pablo Marí sarà un calciatore della Fiorentina. Mancano da definire gli ultimi dettagli

23 gennaio 2025 14:30

Pedullà: "Pablo Mari vuole la Fiorentina, contatti vanno avanti. Comuzzo al Napoli è speculazione"

22 gennaio 2025 20:08

Jovic potrebbe ripartire dal Monza. Da Milano: "Galliani proverà a convincerlo a giocare per non retrocedere"

21 gennaio 2025 13:50

Il Monza torna a perdere, lezione di calcio dal Bologna che segna 3 gol. Il racconto della partita

18 gennaio 2025 16:58

Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"

18 gennaio 2025 10:12

Gazzetta: “La Fiorentina aspetta il vero Colpani: gol e qualità per rilanciarsi. Domani altra chance per il riscatto”

18 gennaio 2025 10:04

Corriere dello Sport: “Si complica la ricerca di un mediano. Frendrup costa troppo, per Bondo forte concorrenza”

17 gennaio 2025 08:37

Corriere dello Sport: “Maldini pista concreta per giugno, non per gennaio. Soulè? Ranieri alza il muro”

16 gennaio 2025 09:12

Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"

15 gennaio 2025 15:11

Gazzetta: “Colpani-Fiorentina, l’operazione da 16 milioni totali a giugno è in dubbio”

15 gennaio 2025 10:07

Corriere dello Sport: “Frendrup? Idea comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Bondo? Costa 15 milioni”

15 gennaio 2025 08:57

Corriere dello Sport: “Esterno? Luiz Henrique primo obiettivo. Maldini? A gennaio via solo per maxi offerte”

15 gennaio 2025 08:57

Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari"

15 gennaio 2025 00:12

Bucciantini: "No allarmismi, se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui"

14 gennaio 2025 23:09

Corriere dello Sport: “Maldini intriga Pradè ma servono i 12 milioni della clausola rescissoria”

14 gennaio 2025 09:31

Nazione: “Pablo Marì? Pronto un indennizzo. Bondo? Serve investimento importante, prestito con obbligo”

14 gennaio 2025 09:19

Corriere dello Sport: “Pablo Marì alla Fiorentina? Prima Palladino dovrà valorizzare i difensori già in rosa”

14 gennaio 2025 09:15

Moviola Corriere dello Sport: “Dionisi pessimo, si becca 4,5. Più rigore quello di Sottil, non c’è su Beltran”

14 gennaio 2025 09:14

Nazione: “Beltran? Un esempio per tutti. Gudmundsson? Inevitabile il cambio al 45’, ne azzecca poche”

14 gennaio 2025 08:40

Nazione: “La Fiorentina è un caso, sprofonda a Monza. Giocatori irriconoscibili, errori e forma fisica da rivedere”

14 gennaio 2025 08:38

Corriere Fiorentino: “Fiorentina da ‘Chi l’ha visto’. Gudmundsson? È un fantasma. Prestazione preoccupante”

14 gennaio 2025 08:31

Palladino: "L'episodio di Bove ci ha tolto equilibrio, con Folorunsho lo ritroviamo. Oggi è entrato bene"

13 gennaio 2025 23:38

Palladino: "Niente allarmismi adesso. Non giochiamo da squadra, si facciano tutti esame di coscienza"

13 gennaio 2025 23:33

Pradé: "Ora basta, mancano 10 giorni a fine mercato, chi ha mal di pancia ce lo venga a dire"

13 gennaio 2025 23:30

Bocchetti: "Questa vittoria può essere la svolta, ho visto cattiveria. Dal mercato aspetto un difensore"

13 gennaio 2025 23:26

Maldini: "Importante fare punti, sono contento di aver fatto bene. Il gruppo fa la differenza"

13 gennaio 2025 23:11

Ancora un ko per la Fiorentina contro il Monza, fanalino di coda! Beltran la riapre ma non basta

13 gennaio 2025 22:42

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO GUD, ADLI SBAGLIA. COLPANI E KEAN INESISTENTI. MALE RICHARDSON

13 gennaio 2025 22:41

TMW: "Pablo Marì non vuole lo scontro con Galliani, la trattativa può iniziare dopo la partita di oggi"

13 gennaio 2025 11:31

Tuttosport: “Bianco e Colpani? Entrambi sotto tiro. I termini degli accordi si rivedono?”

13 gennaio 2025 10:30

Nazione: “Marì-Fiorentina si farà. Al Monza un indennizzo oppure Moreno in prestito?”

13 gennaio 2025 10:18

Gazzetta: “Palladino scelse la Fiorentina, ci sta! Il nodo? Resta la tensione nei modi”

13 gennaio 2025 10:03

La Fiorentina può solo vincere a Monza sennò sarà crisi. Viola in una situazione delicata 

13 gennaio 2025 09:00

Monza, quante assenze! Con la Fiorentina è emergenza totale, ancora out Pessina e Kyriakopoulos

12 gennaio 2025 14:14

Bocchetti: "Sono amico di Palladino. Pablo Marí è un giocatore del Monza a tutti gli effetti"

12 gennaio 2025 13:50

TMW: "Lunedì l'occasione per parlare con il Monza di Pablo Marì, chissà che non si parli anche di Bondo"

12 gennaio 2025 12:56

Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno”

12 gennaio 2025 09:58

Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina? È una richiesta esplicita di Palladino, verrà accontentato”

12 gennaio 2025 09:48

Vinto il ricorso, a Monza di Lunedì sera saranno circa un migliaio i tifosi viola al seguito

11 gennaio 2025 23:28

Zazzaroni non ha dubbi: "Fiorentina vince a Monza, è il giorno di Palladino". Caressa incerto: "Pareggiano"

11 gennaio 2025 14:50

Bocchetti alla ricerca dei primi punti col Monza. Torna la coppia d'attacco Djuric-Mota. Maldini e Caprari in ballottaggio

11 gennaio 2025 14:32

Le probabili di Monza-Fiorentina: Palladino torna al 4-2-3-1, ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran

11 gennaio 2025 14:03

Colpani rischia di non essere riscattato: contro il Monza un'occasione per rilanciarsi

11 gennaio 2025 10:04

Nazione: “Pablo Marì? La smentita di Ferrari sa di pretattica. Rispunta l’idea Bondo”

11 gennaio 2025 09:44

Verso il Monza: Fiorentina pronta a tornare al 4-2-3-1. Gudmundsson partirà dalla panchina?

11 gennaio 2025 09:40

Non sarà esodo viola ma i tifosi della Fiorentina a Monza ci saranno dopo il ricorso vinto 

11 gennaio 2025 09:16

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo ma servono 15 milioni, può spingere per lasciare Monza”

11 gennaio 2025 09:15

Monza-Fiorentina i precedenti sorridono ai viola. L'ultima vittoria al Brianteo nella stagione scorsa con il gol di Beltran

10 gennaio 2025 13:09

Monza-Fiorentina: domani pomeriggio la conferenza stampa di Palladino al Viola Park

10 gennaio 2025 11:29

Nazione: “Pablo Marì-Fiorentina, lunedì la chiusura. Al Monza va Moreno”

10 gennaio 2025 09:20

I tifosi della Fiorentina fanno ricorso per la gara contro il Monza: entro sabato la decisione

10 gennaio 2025 08:26

I tifosi della Fiorentina non ci stanno: chiesto ricorso al TAR per il divieto di trasferta col Monza

09 gennaio 2025 13:22

Colpani deve rilanciarsi, investimento da 16 milioni. Palladino con il 3-4-2-1 per metterlo trequartista?

09 gennaio 2025 09:20

Monza-Fiorentina? I cori razzisti contro Vlahovic fanno saltare la trasferta ai viola 

09 gennaio 2025 08:12

Buone notizie dal Viola Park: Gudmundsson si è allenato con il gruppo. È a disposizione di Palladino

08 gennaio 2025 15:20

Niente Monza per i tifosi della Fiorentina: vendita dei biglietti vietata ai residenti in provincia di Firenze

08 gennaio 2025 11:36

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