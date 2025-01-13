Bocchetti: "Questa vittoria può essere la svolta, ho visto cattiveria. Dal mercato aspetto un difensore"

L'allenatore del Monza Bocchetti ha parlato a Sky Sport, complimentandosi con la squadra per la vittoria contro la Fiorentina

L’allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Può essere la vittoria della svolta?

“Sicuramente si, la squadra aveva fame, cattiveria, grinta. I ragazzi hanno lavorato alla grande. Me la sentivo, sono molto contento per i ragazzi. Continueremo a soffrire, è questo ciò che voglio e chiedo, sto vedendo il coraggio che una squadra che si deve salvare deve avere. Tutti devono dare tutto, anche se giocano 30 secondi, 1 minuto o poco.”

Maldini?

“Maldini è un giocatore fenomenale, deve continuare così, anzi, deve lavorare di più. Sono sicuro che ci può dare una grandissima mano, ha grande talento.”

Cosa si aspetta dal mercato?

“Dopo stasera mi aspetto almeno un difensore, speriamo e vediamo.”

LE PAROLE DI MALDINI

https://www.labaroviola.com/maldini-importante-fare-punti-sono-contento-di-aver-fatto-bene-il-gruppo-fa-la-differenza/284554/