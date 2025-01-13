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Maldini: "Importante fare punti, sono contento di aver fatto bene. Il gruppo fa la differenza"

Maldini ha parlato ai Sky Sport dopo la vittoria del Monza contro la Fiorentina, ritenendosi contento della prestazione di squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2025 23:11
Maldini: "Importante fare punti, sono contento di aver fatto bene. Il gruppo fa la differenza" - Foto: Instagram Maldini
Foto: Instagram Maldini
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Daniel Maldini, attaccante del Monza, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina. Un match deciso dallo stesso Maldini, autore del momentaneo 2-0:

Cosa ha permesso una partita così?
“Il gruppo fa la differenza, ci vogliamo bene e questo si vede in campo".

Contento per il gol?
"Era importante portare i punti, la prestazione del singolo viene dopo. Sono contento di essere tornato a fare bene”.

Sai che c’era Spalletti in tribuna?
“Non lo sapevo, me l’hai detto tu. Abbiamo iniziato il 2025 bene e speriamo di continuare a fare così”. Lo riporta TMW.

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