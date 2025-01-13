PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO GUD, ADLI SBAGLIA. COLPANI E KEAN INESISTENTI. MALE RICHARDSON

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Monza nel posticipo della serie A

De Gea 6 Due gol subiti e probabilmente nessuna parata vere effettuata, sui gol non può nulla

Dodò 6 L'azione del rigore nasce grazie ad una sua grande giocata e questo gli fa guadagnare mezzo voto in più. Gioca una buona partita di spinta anche se non viene aiutato molto sulla sua catena. Non è sempre lucido nelle scelte

Comuzzo 5,5 Il primo gol del Monza arriva da un suo rilancio, vero che arriva prima dell'avversario ma non è lucido nel rinvio e nemmeno nella lettura. Il resto della partita è sempre un secondo in ritardo sia nelle giocate che nelle letture

Ranieri 5,5 Soffre troppo le azioni del Monza, non sempre preciso e ben posizionato

Gosens 5,5 Ha la grande colpa di far crossare Pereira per il secondo gol del Monza, non è brillante e si vede nelle due fasi

Adli 5 Prende iniziativa spesso ma sbaglia quasi sempre, si perde Maldini che segna il secondo gol del Monza. Troppo lento, a volte gioca la giocata personale ma non è la serata giusta. In ritardo anche sul gol di Ciurria, che arriva da dietro mentre lui va troppo a rilento

Richardson 5 Lento, impacciato, senza idee. La sua partita è di grande fatica sotto tutti i punti di vista, un pesce fuor d'acqua

Colpani 5 Sembra di scrivere la stessa pagella per ogni partita: non tira in porta, non salta l'uomo, non fa assist, non prova mai nemmeno per sbagliare a segnare. Se il tuo mestiere è quello di esterno offensivo, vuol dire che non stai svolgendo bene i tuoi compiti

Gudmundsson 4,5 Dopo pochi minuti ha sui piedi la palla del vantaggio ma spara alto. Il suo primo tempo è imbarazzante sotto tutti i punti di vista: sembra un pesce fuor d'acqua, perde tanti palloni, non è pulito nelle giocate, sbaglia anche i controlli

Sottil 5,5 Tanto fumo poco arrosto. Parte benissimo, poi si spegna con il passare dei minuti e le sue giocate diventano banali

Kean 5 Non si vede praticamente mai. Inesistente, non riesce nemmeno a lavorare per la squadra

Beltran 7 Ha il grande merito di portare in campo quella voglia e quella caparbietà che mancava. Si prende il rigore con grande astuzia e poi realizza dagli undici metri

Folorunsho 6 Esordio per il neo acquisto della Fiorentina, si piazza in mezzo al campo e svolge con ordine il suo compito

Parisi 6 Combatte subito sulla fascia sinistra, porta velocità e freschezza

Ikonè 6 Va vicino al gol del pareggio con una giocata piuttosto fortunosa, ma almeno ci prova in qualche modo

Kouamè 5,5 Poco utile nel finale, non aiuta molto e non dà grande apporto

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA FERRARI

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