Corriere dello Sport: “Palladino spinge, Galliani spera di tenere Pablo Marì. La Fiorentina non molla la presa”

Marì ha già deciso di non rinnovare il suo contratto

Raffaele Palladino spinge per avere Pablo Marí. Sono giorni caldi, tanto più che il difensore spagnolo ha già fatto sapere al Monza che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno. Tutto sta nel capire se il classe '93 accetterà di rimanere in Brianza per i prossimi sei mesi, così da raggiungere la salvezza insieme alla squadra di Bocchetti. Adriano Galliani lo spera: ad ore ci sarà un colloquio fra le parti in cui sarà più chiara la volontà definitiva del calciatore.

Da parte sua la Fiorentina non ha mai mollato la presa e, anzi, è pronta a tornare alla carica. Senza però la cessione di Nicolas Valentini, che inizialmente sembrava poter diventare contropartita tecnica per il Monza, opzione che ormai è da considerarsi praticamente sfumata. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/cataldi-in-gruppo-da-un-paio-di-giorni-ci-prova-per-la-lazio-pongracic-dal-1-palladino-ha-dei-dubbi/286030/