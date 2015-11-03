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Notizie Mari Fiorentina

Nazione: “Dubbio in difesa per Vanoli. Ballottaggio tra Comuzzo e Marì”

07 gennaio 2026 09:29

Nazione: “L’Atalanta di Palladino è interessata a Mandragora e a Pablo Marì, suo fedelissimo”

29 dicembre 2025 09:41

Nazione: “Mercato? Sarà rivoluzione. Richardson, Pablo Marì e Kouamé lasceranno la Fiorentina”

29 dicembre 2025 09:28

Corriere Fiorentino: “Pablo Marì all’addio. Ma occhio alle sorprese, da non escludere Ranieri”

24 dicembre 2025 09:32

Repubblica svela: “Dzeko, Marì e Sohm potrebbero lasciare la Fiorentina. Paratici pensa al mercato”

23 dicembre 2025 09:40

Corriere Fiorentino: "Piccoli contrariato. Anche Pablo Marì potrebbe partire. Roma su Gud"

17 dicembre 2025 10:19

Pablo Marì: "Oggi è una gara speciale per Firenze, Vanoli ci ha dato molta consapevolezza sulla classifica"

22 novembre 2025 17:27

TMW rivela: “Interesse del Betis per Pablo Mari. Da capire se ci punterà da gennaio o alla fine della stagione”

11 novembre 2025 15:46

Pablo Mari: "Il gruppo non si merita di stare in questa situazione: con il Lecce è una gara importante per tutti"

29 ottobre 2025 23:58

Corriere dello Sport: “Pongracic un po’ sulle gambe. Pronto Marì al centro della difesa”

28 settembre 2025 10:08

Nazione: “L’Atalanta continua a provarci per Comuzzo. Il Torino piomba su Pablo Marì”

31 agosto 2025 09:31

Gazzetta: “Marì potrebbe addirittura lasciare la Fiorentina. Non sono esclusi colpi di scena”

18 agosto 2025 08:44

Corriere Fiorentino: “Nella Fiorentina potrebbero arrivare due partenze inaspettate: Richardson e Marì”

17 agosto 2025 09:38

Corriere Fiorentino: “Comuzzo, occhio alla Premier. Olympiakos su Marì, lascia la Fiorentina?”

14 agosto 2025 09:02

Dalla Grecia riportano: "L'Olympiakos è sulle tracce di Pablo Marì per rafforzare la difesa"

13 agosto 2025 14:27

Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”

04 agosto 2025 18:32

Cecchi: "Pablo Mari viene criticato troppo, viene visto come il raccomandato arrivato dal Monza"

07 aprile 2025 13:34

Corriere dello Sport: “Retegui si o no? Palladino ha due opzioni in difesa. Se c’è, Marì pronto a marcarlo”

30 marzo 2025 09:58

Nazione: “In avanti Kean-Gud, a centrocampo Fagioli. Marì in difesa: chi rifiata tra Comuzzo e Pongracic?”

16 marzo 2025 09:19

Nazione annuncia: “La Fiorentina ha recuperato Pablo Marì, partirà dalla panchina. Adlì ancora out”

15 febbraio 2025 10:13

Verso San Siro: per Fagioli chance dal 1’? Marì forse a gara in corso. Adlì prova a stringere i denti

08 febbraio 2025 10:07

Gazzetta: “Cataldi spinge per esserci contro il Genoa, sta recuperando. Pablo Marì fa il suo esordio?”

30 gennaio 2025 09:01

Gazzetta: “Pablo Marì oggi primo allenamento, la Fiorentina l’ha pagato 2,5 milioni. Esordirà contro il Genoa”

29 gennaio 2025 08:39

Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina fino a giugno 2026 più opzione. Ingaggio da 1,6 milioni a stagione”

29 gennaio 2025 08:31

Pablo Marì: "Sono molto contento di essere qui. Ho grandi prospettive. Non vedo l'ora di giocare"

28 gennaio 2025 19:47

TMW: "Pablo Marì-Fiorentina contratto fino al 2026 ed opzione per un ulteriore anno"

28 gennaio 2025 19:07

Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina domani la fumata bianca. Al Monza meno di 3 milioni”

27 gennaio 2025 08:39

Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina, balla 1 milione tra domanda e offerta. È una richiesta di Palladino”

26 gennaio 2025 09:48

Corriere dello Sport: “Marì, Palladino ha chiesto il suo fedelissimo. Servono 3 milioni ma non arriva la fumata bianca”

25 gennaio 2025 09:21

Corriere dello Sport: “Palladino spinge, Galliani spera di tenere Pablo Marì. La Fiorentina non molla la presa”

24 gennaio 2025 09:04

Gazzetta: “Pablo Marì, la Fiorentina offre 2 milioni, il Monza ne vuole 3, solo cash. C’è distanza”

24 gennaio 2025 08:38

Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"

18 gennaio 2025 10:12

Nazione: “Marì-Fiorentina si farà. Al Monza un indennizzo oppure Moreno in prestito?”

13 gennaio 2025 10:18

Corriere dello Sport: "Marì farebbe carte false per trasferirsi a Firenze: è in rotta con il Monza"

12 gennaio 2025 10:16

Galliani: "Parlo con l'agente di Pablo Marí molto spesso, ma nessuno mi ha chiamato per lui"

10 gennaio 2025 14:20

Nazione: “Pablo Marì-Fiorentina, lunedì la chiusura. Al Monza va Moreno”

10 gennaio 2025 09:20

Nazione: “Folorunsho, Marì e Spinazzola ed un altro centrocampo. Palladino punta sul 3-5-2?”

06 gennaio 2025 10:07

Repubblica: “Moreno, che errore! Prestazione a due facce. La Fiorentina tratta per Pablo Marì”

05 gennaio 2025 09:54

Corriere dello Sport: “Pablo Marì alla Fiorentina? Intanto ha messo in vendita la casa. I due club parleranno il 13 gennaio”

03 gennaio 2025 09:42

Di Marzio: "Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí"

02 gennaio 2025 15:55

Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli"

01 gennaio 2025 17:36

Monza chiede rinvio gara con il Bologna. Galliani: "La squadra è scossa per quanto successo a Marì"

28 ottobre 2022 12:44

Marì accoltellato, Galliani: "Ferita profonda alla schiena ma non è in pericolo di vita"

27 ottobre 2022 21:51

Accoltellato Pablo Marí. È una delle 5 vittime dell'aggressione avvenuta fuori dal concerto dei Placebo

27 ottobre 2022 20:46

Al 12' l'Udinese passa in vantaggio al Franchi grazie alla rete di Pablo Marì

27 aprile 2022 18:17

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