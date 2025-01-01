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Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli"

Il noto esperto di mercato ha commentato le vicende più importanti della Fiorentina in fase di sessione invernale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2025 17:36
Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli" -
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Il noto giornalista ed esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato del mercato della Fiorentina: "Il Napoli ha dato il via libera e Folorunsho arriverà in viola in prestito con riscatto perché la Fiorentina lo vede come il perfetto rinforzo a centrocampo al posto di Bove. La Fiorentina aveva bisogno di un giocatore lì e Folorunsho va a tappare un buco che si era creato sfortunatamente."

Su Parisi: "Prima una sua partenza era molto probabile, adesso le possibilità stanno scendendo perché il giocatore ha giocato contro la Juventus e potrebbe farlo anche col Napoli. Qualora partisse lui, vorrebbe dire che Gosens è stato bocciato in questo periodo. Dopo questa gara, il Como potrebbe affondare per lui."

Su Kayode e Biraghi: "Il primo dovrebbe essere ceduto, ha giocato male e ha perso il posto con la concorrenza del miglior Dodo possibile. Per lui il Brentford è una strada concreta. Su Biraghi, sappiamo che Conte è un estimatore e lo vorrebbe, penso che lo scambio con Spinazzola sia fattibile."

Su Mari: "Piace molto, ha un contratto in scadenza a giugno, quindi non so se vale la pena prenderlo ora oppure a zero in estate. Si attende il ritorno di Galliani, ma è una trattativa aperta con Moreno che potrebbe arrivare in Brianza."

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