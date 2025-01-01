Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli"

Il noto esperto di mercato ha commentato le vicende più importanti della Fiorentina in fase di sessione invernale

Il noto giornalista ed esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato del mercato della Fiorentina: "Il Napoli ha dato il via libera e Folorunsho arriverà in viola in prestito con riscatto perché la Fiorentina lo vede come il perfetto rinforzo a centrocampo al posto di Bove. La Fiorentina aveva bisogno di un giocatore lì e Folorunsho va a tappare un buco che si era creato sfortunatamente."

Su Parisi: "Prima una sua partenza era molto probabile, adesso le possibilità stanno scendendo perché il giocatore ha giocato contro la Juventus e potrebbe farlo anche col Napoli. Qualora partisse lui, vorrebbe dire che Gosens è stato bocciato in questo periodo. Dopo questa gara, il Como potrebbe affondare per lui."

Su Kayode e Biraghi: "Il primo dovrebbe essere ceduto, ha giocato male e ha perso il posto con la concorrenza del miglior Dodo possibile. Per lui il Brentford è una strada concreta. Su Biraghi, sappiamo che Conte è un estimatore e lo vorrebbe, penso che lo scambio con Spinazzola sia fattibile."

Su Mari: "Piace molto, ha un contratto in scadenza a giugno, quindi non so se vale la pena prenderlo ora oppure a zero in estate. Si attende il ritorno di Galliani, ma è una trattativa aperta con Moreno che potrebbe arrivare in Brianza."

https://www.labaroviola.com/valentinimolto-contento-di-stare-qua-non-vedo-lora-di-cominciare-con-la-fiorentina/282969/