Notizie Kayode Fiorentina

Kayode: “Nigeria su di me? Darò sempre la precedenza all’Italia. Premier? Qui amo i duelli”
15 maggio 2026 09:08
Kayode rivela: “Juve su di me? Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui”
15 maggio 2026 09:07
Kayode: “Avrei preferito lasciare la Fiorentina in un altro modo. Con Italiano giocavo tanto, con Palladino no”
15 maggio 2026 09:05
Kayode in lista per il “Giovane giocatore della stagione”. Presenti anche Cherki e O’Reilly del Man City.
14 maggio 2026 16:15
La Stampa riporta: "Kayode piace alla Juventus, l'ex viola potrebbe tornare in Italia in estate"
10 aprile 2026 14:29
Kayode potrebbe cambiare Nazionale: La Nigeria lo vuole convincere per andare ai Mondiali
01 aprile 2026 18:40
Primo goal per Kayode con la maglia del Brentford. Il goal arriva contro i Wolves ultimi in classifica
17 marzo 2026 15:04
Kayode: “La finale di Conference con la Fiorentina? Ancora oggi sono triste per la sconfitta ad Atene”
06 marzo 2026 15:39
Kayode migliore in campo contro l'Arsenal, il suo allenatore: "A Gattuso dico che è fortissimo in difesa"
13 febbraio 2026 12:40
Kayode: “Quanto mi manca Firenze, a fine carriera andrò a viverci. Bove? Sono contento per lui”
06 febbraio 2026 17:07
Tutti pazzi per Kayode: L'ex gioiello viola seguito da Manchester City, Bayern Monaco, Juventus e Inter
08 gennaio 2026 19:22
Kayode: “Non me lo aspettavo: l' esordio al Marassi con la maglia viola è stato unico”
13 dicembre 2025 10:36
Kayode continua a stupire: è il miglior giocatore della Premier League per dribbling riusciti
04 dicembre 2025 17:27
Angeloni sull'addio di Kayode: "Giusto mandarlo a giocare altrimenti la sua crescita si sarebbe stoppata"
30 novembre 2025 15:41
Don Backy: "Piccoli è meglio di Kean che di testa non segna nemmeno a porta vuota, non rifará mai 20 gol"
10 novembre 2025 15:43
"La Fiorentina ha bruciato Kayode, sta facendo lo stesso con Comuzzo e Parisi, che strategia è?"
28 ottobre 2025 22:27
De Biasi: "Non bisogna rimpiangere Kayode. I dirigenti hanno fatto bene ad accettare l'offerta"
28 ottobre 2025 17:48
Kayode stratosferico, parla già da leader: "Continuiamo così per raggiungere il nostro sogno europeo"
27 ottobre 2025 23:14
Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: "Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi"
26 ottobre 2025 10:00
Rimpianto Kayode per la Fiorentina: sta stupendo la Premier. Ritorni lo esalta: "Parlano tutti di lui"
14 ottobre 2025 22:43
Vigorelli: "Kayode sarà sempre grato alla Fiorentina e resterà tifoso viola, in Premier gioca con continuità"
26 settembre 2025 11:46
Kayode duro: "Via dalla Fiorentina perchè non giocavo mai, lo dissi a Palladino. Non me l'aspettavo"
11 settembre 2025 19:49
Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo
23 agosto 2025 22:38
"Zaniolo a Firenze penalizzato dal modulo di Palladino, Kayode in Premier scelta ideale"
30 giugno 2025 22:51
Convocati Italia under 21 per gli europei: tra i viola presenti Ndour e Bianco. C'è anche Kayode
04 giugno 2025 18:03
Ds Brentford: "Riscatto di Kayode? Una scelta facile. Non vediamo l'ora di rivederlo in ritiro a luglio"
28 maggio 2025 15:15
Kayode: "Felice di restare qui, era il mio sogno sin da piccolo giocare in Premier League"
28 maggio 2025 13:42
Dodò via dalla Fiorentina? La cessione di Kayode può diventare un rimpianto
23 maggio 2025 08:24
Nunziata annuncia i 28 preconvocati per l’Europeo Under 21: ci sono Ndour e Bianco. Presente anche Kayode
22 maggio 2025 23:42
Ritorni: "Il Brentford ha creduto davvero in Michael, questa è la squadra perfetta per lui"
11 maggio 2025 14:48
Il tecnico del Brentford su Kayode: "Ha grande potenziale. Morde l'avversario, è quello che ci serve"
06 maggio 2025 12:29
Orlando: "A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari"
29 aprile 2025 13:57
Ritorni su Kayode: "Si trova bene in Inghilterra. Assist contro l'Arsenal e titolare contro il Brighton"
25 aprile 2025 18:39
L'allenatore del Brentford su Kayode: "L'ho tolto perchè ammonito, ricordiamoci che ha vent'anni..."
19 aprile 2025 22:28
Kayode al debutto da titolare in Premier: l’ex Fiorentina scende in campo dal 1' minuto con il Brentford
19 aprile 2025 17:06
Kayode: "Perdere due finali è stata un'esperienza straziante. Deludi i tifosi, ti ferisce l'orgoglio"
15 aprile 2025 14:50
Kayode in mostra nell'1-1 tra Arsenal e Brentford: dà il via al gol dell'1-0 poi salva su Saka nel finale
12 aprile 2025 22:31
Comuzzo e Kayode i giovani italiani che valgono di più in serie A. Costano 25 e 18 milioni di euro
28 marzo 2025 21:38
Nazione: "Kayode? Difficilmente il Brentford lo pagherà 17,5 milioni. Nzola altro caso spinoso"
24 marzo 2025 09:40
TMW: "Kayode gioca poco al Brentford, con questo minutaggio non è detto che venga riscattato"
27 febbraio 2025 12:09
Ritorni: "A Kayode è venuto il magone a lasciare la Fiorentina, lo seguiva anche la Roma"
13 febbraio 2025 13:14
Corriere dello Sport: “Voto 7 al mercato della Fiorentina, rispettate le esigenze di Palladino. Kayode? Peccato”
04 febbraio 2025 08:46
Valcareggi: "Zaniolo dura meno nelle squadre di un uomo che tenta di respirare sott'acqua"
31 gennaio 2025 14:12
Kayode al Brentford è il dodicesimo italiano più prezioso acquistato in Premier
25 gennaio 2025 14:15
Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"
24 gennaio 2025 23:03
L'allenatore del Brentford Thomas Frank accoglie Kayode: "Ottimo acquisto per noi. E' un grandissimo talento che può solo migliorare"
24 gennaio 2025 22:51
Ds Brentford: "La formula per Kayode ci agevola e ci permette di metterlo alla prova in Premier"
24 gennaio 2025 18:00
Martinelli saluta Kayode: "In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene. Spacca tutto"
24 gennaio 2025 15:50
Kayode: "Sono emozionato, volevo venire qui. Il Brentford perfetto per me, sogno l'Europa"
24 gennaio 2025 15:30
Ora è ufficiale: Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Prestito con diritto di riscatto
24 gennaio 2025 15:00
Valcareggi: "La cessione di Kayode è segno di incompetenza, non ha avuto senso darlo via"
24 gennaio 2025 13:54
Moreno, video-indizio su IG: "Imparare e migliorare". Sarà lui il vice Dodò sulla destra?
23 gennaio 2025 23:40
Bucchioni attacca: "Kayode non ha più messo piede in campo con l'arrivo di Palladino, inspiegabile"
23 gennaio 2025 20:06
Chi al posto di Kayode? Corriere dello Sport: “Fortini oppure Moreno, Palladino riflette e cerca il vice-Dodò”
23 gennaio 2025 08:34
Pruzzo: "Pradè ce l'ha con Palladino perché i giocatori più pagati non giocano o non rendono"
22 gennaio 2025 22:44
TMW svela: "La Fiorentina sta valutando Moreno come sostituto in casa di Kayode"
22 gennaio 2025 13:11
Di Marzio: "Kayode in volo verso l'Inghilterra, nel pomeriggio visite mediche con il Brentford"
22 gennaio 2025 11:57
Gazzetta: “Kayode al Brentford in prestito con diritto di riscatto a 17,5 milioni più percentuale su futura rivendita”
22 gennaio 2025 08:56
Amoruso: "Palladino non può credere di sostituire Bove con Sottil, è in un momento di confusione"
21 gennaio 2025 19:28
Bucchioni: "La gestione di Kayode è un errore di Palladino. Cristante farebbe comodo alla Fiorentina"
21 gennaio 2025 14:35
Ceccarini: "Via libera imminente per il trasferimento di Kayode al Brentford, riscatto a 16-17 milioni"
21 gennaio 2025 11:28
Romano: "Brentford in chiusura per Kayode. Via libera del giocatore per il trasferimento"
21 gennaio 2025 09:45
Corriere dello Sport: “Kayode in prestito, Ikonè no, serve l’addio a titolo definitivo. La regola scoperchiata dal PSG”
21 gennaio 2025 08:30
Kayode verso la cessione, la Fiorentina al suo posto potrebbe richiamare Fortini dal prestito
20 gennaio 2025 20:39
TMW: "Per Kayode il Brentford offre il diritto di riscatto a 17 milioni, c'è anche l'Ajax interessato"
20 gennaio 2025 12:01
Corriere dello Sport: “Kayode via in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni. Ikonè? C’è il Paris. Richardson all’addio”
20 gennaio 2025 08:59
Corriere Fiorentino: “Kayode, il Brentford ha pronti 18 milioni ma occhio all’Ajax. Cristante operazione possibile”
20 gennaio 2025 08:49
Comotto: “Fiorentina? Non può lottare per certi traguardi. Calo? Psicologico. Kayode meglio cederlo”
19 gennaio 2025 11:00
Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?
19 gennaio 2025 10:46
Corriere dello Sport: "Kayode-Brentford si può fare. Ikonè? Intrigato dal Paris"
19 gennaio 2025 10:11
Corriere dello Sport: “Ikonè torna in Francia? Kayode può andare in Premier e Kouamè al Torino”
18 gennaio 2025 09:44
Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"
18 gennaio 2025 00:11
Pedullà: "Kayode-Brentford, 500mila euro per il prestito, la Fiorentina vuole tenere il controllo del cartellino"
18 gennaio 2025 00:09
Pedullà rivela: "Brentford in pole per Kayode della Fiorentina, si lavora per chiudere in prestito"
17 gennaio 2025 11:24
Corriere dello Sport: “Brighton e Brentford vogliono Kayode a titolo definitivo. Ikonè? C’è il Paris FC”
17 gennaio 2025 08:41
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina deve fare cassa. Kouamè? Si spera in offerte cash. Parisi e Kayode in bilico”
17 gennaio 2025 08:38
Becali (Ag. Man): "Dennis via da Parma? Per ora solo illazioni, quando ci sarà qualcosa lo annuncerò"
15 gennaio 2025 23:08
TMW scrive: "Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni"
15 gennaio 2025 18:36
Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"
15 gennaio 2025 15:11
Gazzetta: “La Roma vuole Kayode in prestito. Possibile scambio con Zalewski o Cristante”
15 gennaio 2025 10:05
TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"
14 gennaio 2025 12:20
Corriere dello Sport: “Piace Soulè, non ci sono trattative ma Kayode può diventare la contropartita”
14 gennaio 2025 09:01
Nazione: “La Roma vuole Kayode. Alla Fiorentina uno tra Soulè e Cristante a scelta di Palladino”
14 gennaio 2025 08:43
Repubblica: “Kayode e Pongracic? Hanno mercato, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo”
13 gennaio 2025 10:26
Corriere Fiorentino: “Kayode alla Roma? La Fiorentina valuta Zalewski e Soulè”
13 gennaio 2025 09:29
Marchini: "Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi"
11 gennaio 2025 22:50
Corriere dello Sport: “Kayode, sirene dalla Premier ma la Fiorentina rifiuta il prestito con diritto di riscatto”
10 gennaio 2025 09:07
Gazzetta: “La Roma piomba su Kayode, non vale più 25 milioni ma 15. Inoltre guadagna poco”
10 gennaio 2025 08:23
Di Marzio: "Kayode sempre più vicino al Parma. Coulibaly può finire alla Fiorentina"
10 gennaio 2025 08:15
Sky Sport: "Trattativa tra Parma e Fiorentina, si lavora ad uno scambio tra Kayode e Coulibaly"
09 gennaio 2025 20:45
La Fiorentina è interessata a Woyo Coulibaly del Parma. L'operazione di mercato è legata alla partenza di Kayode
08 gennaio 2025 14:33
Corriere dello Sport: “Kayode può lasciare la Fiorentina, Serie A e Premier su di lui ma manca un’offerta convincente”
08 gennaio 2025 08:32
Di Marzio: "Se parte Kayode la Fiorentina a destra punta su Coulibaly"
08 gennaio 2025 00:16
Corriere Fiorentino: “Cessione Kayode in stand-by. La Fiorentina accetta di lasciarlo partire solo in prestito secco”
07 gennaio 2025 09:03
Corriere dello Sport: “Parisi verrà ceduto, c’è il Milan. Kayode? Vuole più minutaggio, occhio alla Roma”
07 gennaio 2025 08:14
Nazione: "Uno tra Kayode e Parisi lascerà la Fiorentina. Ai viola piace Coulibaly del Parma"
05 gennaio 2025 10:16
Nazione: “Parisi e Kayode verranno ceduti dalla Fiorentina solo su loro richiesta”
03 gennaio 2025 10:26
Corriere Fiorentino: “La Roma piomba su Kayode ma solo se disposta ad accettare un prestito secco”
03 gennaio 2025 10:05
Corriere dello Sport: “Kayode al Parma e Coulibaly alla Fiorentina? Quest’ultimo verrà ceduto solo a titolo definitivo”
03 gennaio 2025 09:39
TMW: "Parma, Roma e Como su Kayode. La Fiorentina in Italia lo vuole cedere solo in prestito secco"
02 gennaio 2025 16:04
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