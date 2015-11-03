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Notizie Kayode Fiorentina

Kayode: “Nigeria su di me? Darò sempre la precedenza all’Italia. Premier? Qui amo i duelli”

15 maggio 2026 09:08

Kayode rivela: “Juve su di me? Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui”

15 maggio 2026 09:07

Kayode: “Avrei preferito lasciare la Fiorentina in un altro modo. Con Italiano giocavo tanto, con Palladino no”

15 maggio 2026 09:05

Kayode in lista per il “Giovane giocatore della stagione”. Presenti anche Cherki e O’Reilly del Man City.

14 maggio 2026 16:15

La Stampa riporta: "Kayode piace alla Juventus, l'ex viola potrebbe tornare in Italia in estate"

10 aprile 2026 14:29

Kayode potrebbe cambiare Nazionale: La Nigeria lo vuole convincere per andare ai Mondiali

01 aprile 2026 18:40

Primo goal per Kayode con la maglia del Brentford. Il goal arriva contro i Wolves ultimi in classifica

17 marzo 2026 15:04

Kayode: “La finale di Conference con la Fiorentina? Ancora oggi sono triste per la sconfitta ad Atene”

06 marzo 2026 15:39

Kayode migliore in campo contro l'Arsenal, il suo allenatore: "A Gattuso dico che è fortissimo in difesa"

13 febbraio 2026 12:40

Kayode: “Quanto mi manca Firenze, a fine carriera andrò a viverci. Bove? Sono contento per lui”

06 febbraio 2026 17:07

Tutti pazzi per Kayode: L'ex gioiello viola seguito da Manchester City, Bayern Monaco, Juventus e Inter

08 gennaio 2026 19:22

Kayode: “Non me lo aspettavo: l' esordio al Marassi con la maglia viola è stato unico”

13 dicembre 2025 10:36

Kayode continua a stupire: è il miglior giocatore della Premier League per dribbling riusciti

04 dicembre 2025 17:27

Angeloni sull'addio di Kayode: "Giusto mandarlo a giocare altrimenti la sua crescita si sarebbe stoppata"

30 novembre 2025 15:41

Don Backy: "Piccoli è meglio di Kean che di testa non segna nemmeno a porta vuota, non rifará mai 20 gol"

10 novembre 2025 15:43

"La Fiorentina ha bruciato Kayode, sta facendo lo stesso con Comuzzo e Parisi, che strategia è?"

28 ottobre 2025 22:27

De Biasi: "Non bisogna rimpiangere Kayode. I dirigenti hanno fatto bene ad accettare l'offerta"

28 ottobre 2025 17:48

Kayode stratosferico, parla già da leader: "Continuiamo così per raggiungere il nostro sogno europeo"

27 ottobre 2025 23:14

Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: "Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi"

26 ottobre 2025 10:00

Rimpianto Kayode per la Fiorentina: sta stupendo la Premier. Ritorni lo esalta: "Parlano tutti di lui"

14 ottobre 2025 22:43

Vigorelli: "Kayode sarà sempre grato alla Fiorentina e resterà tifoso viola, in Premier gioca con continuità"

26 settembre 2025 11:46

Kayode duro: "Via dalla Fiorentina perchè non giocavo mai, lo dissi a Palladino. Non me l'aspettavo"

11 settembre 2025 19:49

Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo

23 agosto 2025 22:38

"Zaniolo a Firenze penalizzato dal modulo di Palladino, Kayode in Premier scelta ideale"

30 giugno 2025 22:51

Convocati Italia under 21 per gli europei: tra i viola presenti Ndour e Bianco. C'è anche Kayode

04 giugno 2025 18:03

Ds Brentford: "Riscatto di Kayode? Una scelta facile. Non vediamo l'ora di rivederlo in ritiro a luglio"

28 maggio 2025 15:15

Kayode: "Felice di restare qui, era il mio sogno sin da piccolo giocare in Premier League"

28 maggio 2025 13:42

Dodò via dalla Fiorentina? La cessione di Kayode può diventare un rimpianto

23 maggio 2025 08:24

Nunziata annuncia i 28 preconvocati per l’Europeo Under 21: ci sono Ndour e Bianco. Presente anche Kayode

22 maggio 2025 23:42

Ritorni: "Il Brentford ha creduto davvero in Michael, questa è la squadra perfetta per lui"

11 maggio 2025 14:48

Il tecnico del Brentford su Kayode: "Ha grande potenziale. Morde l'avversario, è quello che ci serve"

06 maggio 2025 12:29

Orlando: "A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari"

29 aprile 2025 13:57

Ritorni su Kayode: "Si trova bene in Inghilterra. Assist contro l'Arsenal e titolare contro il Brighton"

25 aprile 2025 18:39

L'allenatore del Brentford su Kayode: "L'ho tolto perchè ammonito, ricordiamoci che ha vent'anni..."

19 aprile 2025 22:28

Kayode al debutto da titolare in Premier: l’ex Fiorentina scende in campo dal 1' minuto con il Brentford

19 aprile 2025 17:06

Kayode: "Perdere due finali è stata un'esperienza straziante. Deludi i tifosi, ti ferisce l'orgoglio"

15 aprile 2025 14:50

Kayode in mostra nell'1-1 tra Arsenal e Brentford: dà il via al gol dell'1-0 poi salva su Saka nel finale

12 aprile 2025 22:31

Comuzzo e Kayode i giovani italiani che valgono di più in serie A. Costano 25 e 18 milioni di euro

28 marzo 2025 21:38

Nazione: "Kayode? Difficilmente il Brentford lo pagherà 17,5 milioni. Nzola altro caso spinoso"

24 marzo 2025 09:40

TMW: "Kayode gioca poco al Brentford, con questo minutaggio non è detto che venga riscattato"

27 febbraio 2025 12:09

Ritorni: "A Kayode è venuto il magone a lasciare la Fiorentina, lo seguiva anche la Roma"

13 febbraio 2025 13:14

Corriere dello Sport: “Voto 7 al mercato della Fiorentina, rispettate le esigenze di Palladino. Kayode? Peccato”

04 febbraio 2025 08:46

Valcareggi: "Zaniolo dura meno nelle squadre di un uomo che tenta di respirare sott'acqua"

31 gennaio 2025 14:12

Kayode al Brentford è il dodicesimo italiano più prezioso acquistato in Premier

25 gennaio 2025 14:15

Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"

24 gennaio 2025 23:03

L'allenatore del Brentford Thomas Frank accoglie Kayode: "Ottimo acquisto per noi. E' un grandissimo talento che può solo migliorare"

24 gennaio 2025 22:51

Ds Brentford: "La formula per Kayode ci agevola e ci permette di metterlo alla prova in Premier"

24 gennaio 2025 18:00

Martinelli saluta Kayode: "In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene. Spacca tutto"

24 gennaio 2025 15:50

Kayode: "Sono emozionato, volevo venire qui. Il Brentford perfetto per me, sogno l'Europa"

24 gennaio 2025 15:30

Ora è ufficiale: Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Prestito con diritto di riscatto

24 gennaio 2025 15:00

Valcareggi: "La cessione di Kayode è segno di incompetenza, non ha avuto senso darlo via"

24 gennaio 2025 13:54

Moreno, video-indizio su IG: "Imparare e migliorare". Sarà lui il vice Dodò sulla destra?

23 gennaio 2025 23:40

Bucchioni attacca: "Kayode non ha più messo piede in campo con l'arrivo di Palladino, inspiegabile"

23 gennaio 2025 20:06

Chi al posto di Kayode? Corriere dello Sport: “Fortini oppure Moreno, Palladino riflette e cerca il vice-Dodò”

23 gennaio 2025 08:34

Pruzzo: "Pradè ce l'ha con Palladino perché i giocatori più pagati non giocano o non rendono"

22 gennaio 2025 22:44

TMW svela: "La Fiorentina sta valutando Moreno come sostituto in casa di Kayode"

22 gennaio 2025 13:11

Di Marzio: "Kayode in volo verso l'Inghilterra, nel pomeriggio visite mediche con il Brentford"

22 gennaio 2025 11:57

Gazzetta: “Kayode al Brentford in prestito con diritto di riscatto a 17,5 milioni più percentuale su futura rivendita”

22 gennaio 2025 08:56

Amoruso: "Palladino non può credere di sostituire Bove con Sottil, è in un momento di confusione"

21 gennaio 2025 19:28

Bucchioni: "La gestione di Kayode è un errore di Palladino. Cristante farebbe comodo alla Fiorentina"

21 gennaio 2025 14:35

Ceccarini: "Via libera imminente per il trasferimento di Kayode al Brentford, riscatto a 16-17 milioni"

21 gennaio 2025 11:28

Romano: "Brentford in chiusura per Kayode. Via libera del giocatore per il trasferimento"

21 gennaio 2025 09:45

Corriere dello Sport: “Kayode in prestito, Ikonè no, serve l’addio a titolo definitivo. La regola scoperchiata dal PSG”

21 gennaio 2025 08:30

Kayode verso la cessione, la Fiorentina al suo posto potrebbe richiamare Fortini dal prestito

20 gennaio 2025 20:39

TMW: "Per Kayode il Brentford offre il diritto di riscatto a 17 milioni, c'è anche l'Ajax interessato"

20 gennaio 2025 12:01

Corriere dello Sport: “Kayode via in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni. Ikonè? C’è il Paris. Richardson all’addio”

20 gennaio 2025 08:59

Corriere Fiorentino: “Kayode, il Brentford ha pronti 18 milioni ma occhio all’Ajax. Cristante operazione possibile”

20 gennaio 2025 08:49

Comotto: “Fiorentina? Non può lottare per certi traguardi. Calo? Psicologico. Kayode meglio cederlo”

19 gennaio 2025 11:00

Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?

19 gennaio 2025 10:46

Corriere dello Sport: "Kayode-Brentford si può fare. Ikonè? Intrigato dal Paris"

19 gennaio 2025 10:11

Corriere dello Sport: “Ikonè torna in Francia? Kayode può andare in Premier e Kouamè al Torino”

18 gennaio 2025 09:44

Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"

18 gennaio 2025 00:11

Pedullà: "Kayode-Brentford, 500mila euro per il prestito, la Fiorentina vuole tenere il controllo del cartellino"

18 gennaio 2025 00:09

Pedullà rivela: "Brentford in pole per Kayode della Fiorentina, si lavora per chiudere in prestito"

17 gennaio 2025 11:24

Corriere dello Sport: “Brighton e Brentford vogliono Kayode a titolo definitivo. Ikonè? C’è il Paris FC”

17 gennaio 2025 08:41

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina deve fare cassa. Kouamè? Si spera in offerte cash. Parisi e Kayode in bilico”

17 gennaio 2025 08:38

Becali (Ag. Man): "Dennis via da Parma? Per ora solo illazioni, quando ci sarà qualcosa lo annuncerò"

15 gennaio 2025 23:08

TMW scrive: "Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni"

15 gennaio 2025 18:36

Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"

15 gennaio 2025 15:11

Gazzetta: “La Roma vuole Kayode in prestito. Possibile scambio con Zalewski o Cristante”

15 gennaio 2025 10:05

TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"

14 gennaio 2025 12:20

Corriere dello Sport: “Piace Soulè, non ci sono trattative ma Kayode può diventare la contropartita”

14 gennaio 2025 09:01

Nazione: “La Roma vuole Kayode. Alla Fiorentina uno tra Soulè e Cristante a scelta di Palladino”

14 gennaio 2025 08:43

Repubblica: “Kayode e Pongracic? Hanno mercato, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo”

13 gennaio 2025 10:26

Corriere Fiorentino: “Kayode alla Roma? La Fiorentina valuta Zalewski e Soulè”

13 gennaio 2025 09:29

Marchini: "Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi"

11 gennaio 2025 22:50

Corriere dello Sport: “Kayode, sirene dalla Premier ma la Fiorentina rifiuta il prestito con diritto di riscatto”

10 gennaio 2025 09:07

Gazzetta: “La Roma piomba su Kayode, non vale più 25 milioni ma 15. Inoltre guadagna poco”

10 gennaio 2025 08:23

Di Marzio: "Kayode sempre più vicino al Parma. Coulibaly può finire alla Fiorentina"

10 gennaio 2025 08:15

Sky Sport: "Trattativa tra Parma e Fiorentina, si lavora ad uno scambio tra Kayode e Coulibaly"

09 gennaio 2025 20:45

La Fiorentina è interessata a Woyo Coulibaly del Parma. L'operazione di mercato è legata alla partenza di Kayode

08 gennaio 2025 14:33

Corriere dello Sport: “Kayode può lasciare la Fiorentina, Serie A e Premier su di lui ma manca un’offerta convincente”

08 gennaio 2025 08:32

Di Marzio: "Se parte Kayode la Fiorentina a destra punta su Coulibaly"

08 gennaio 2025 00:16

Corriere Fiorentino: “Cessione Kayode in stand-by. La Fiorentina accetta di lasciarlo partire solo in prestito secco”

07 gennaio 2025 09:03

Corriere dello Sport: “Parisi verrà ceduto, c’è il Milan. Kayode? Vuole più minutaggio, occhio alla Roma”

07 gennaio 2025 08:14

Nazione: "Uno tra Kayode e Parisi lascerà la Fiorentina. Ai viola piace Coulibaly del Parma"

05 gennaio 2025 10:16

Nazione: “Parisi e Kayode verranno ceduti dalla Fiorentina solo su loro richiesta”

03 gennaio 2025 10:26

Corriere Fiorentino: “La Roma piomba su Kayode ma solo se disposta ad accettare un prestito secco”

03 gennaio 2025 10:05

Corriere dello Sport: “Kayode al Parma e Coulibaly alla Fiorentina? Quest’ultimo verrà ceduto solo a titolo definitivo”

03 gennaio 2025 09:39

TMW: "Parma, Roma e Como su Kayode. La Fiorentina in Italia lo vuole cedere solo in prestito secco"

02 gennaio 2025 16:04

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