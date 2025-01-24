Kayode: "Sono emozionato, volevo venire qui. Il Brentford perfetto per me, sogno l'Europa"

Michael Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. E dopo l'annuncio, sono arrivate anche le sue prime parole al sito ufficiale del club inglese: "Sono così emozionato perché volevo venire qui. Penso...

Michael Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. E dopo l'annuncio, sono arrivate anche le sue prime parole al sito ufficiale del club inglese: "Sono così emozionato perché volevo venire qui. Penso che il Brentford sia il club perfetto per me. Amo lo stadio, i tifosi e i miei compagni di squadra. Voglio lavorare partita per partita, ma il mio sogno con il Brentford sarebbe quello di aiutarli a raggiungere le competizioni europee la prossima stagione".

Poi ha proseguito: "Ero al campo di allenamento e il primo compagno di squadra che ho visto è stato Igor Thiago", ha spiegato. "Ho giocato contro di lui l'anno scorso nella semifinale della Conference League. Mi ha parlato degli altri compagni di squadra e ha detto che è un gruppo fantastico. Inoltre ho avuto una conversazione con Thomas Frank e adoro le sue idee. Ama pressare e prendere la palla: penso che sia un allenatore fantastico".

Infine: "Sono veloce e forte. Mi piace dare molto aiuto ai miei compagni di squadra, mi piace avanzare come terzino. Voglio aiutare i miei compagni di squadra a segnare gol e a vincere nei momenti difficili e nelle partite difficili".

PEDULLÁ: “MAN IN STAND-BY, LA FIORENTINA LAVORA SU ALTRI NOMI. BIRAGHI? VEDIAMO DOPO LA LAZIO”

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