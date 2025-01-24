Pedullá: "Man in stand-by, la Fiorentina lavora su altri nomi. Biraghi? Vediamo dopo la Lazio"

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguit...

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

MONZA "Pablo Marí vuole solo la Fiorentina. Si era creata quella illusione con la Fiorentina, se perdono a Genoa, secondo me, sbaraccano. Marí vuole andare, Valentini piace a Monza ma Moreno resta alla Fiorentina, ti confermo, che può fare il vice-Dodo, lo ha fatto in Argentina, nonostante sia un centrale".

PONGRACIC "Speculazioni, non credo che per il Napoli ci sia la necessità di fare il difensore a tutti i costi. Credo che questa cosa qui sia abbastanza in stand-by".

MAN "Per me ci sono altre situazioni che fanno la differenza sulla necessità di spendere 15 milioni. Lo teniamo nei radar, ma non è una cosa che dobbiamo escludere come non dobbiamo essere sicuri al 100%. Se volessero, lo avrebbero già chiuso. Stanno rischiando di bruciarsi con il fuoco dando via il migliore della rosa per sostituirlo con un prospetto dall'Anversa. La cosa più importante è pensare che siamo al 24 di gennaio e non hanno affondato. Nelle ultime ore vedremo cosa accadrà".

SANABRIA-KOUAME "È ancora aperto. Teniamo l'Empoli, ma il Torino in questo momento è una marea di contraddizioni. Dobbiamo aspettare la fine di Casadei, evidentemente non vogliono spostare Sanabria prima del sostituto. Kouamé preferirebbe il Torino all'Empoli, ma son tutte cose da 27-28 gennaio. Vediamo da lunedì".

BERARDI "Oggi non ha una valutazione. Quando loro volevano che lui andasse, lui ha detto no dicendo no alla Juve, Napoli, Roma, Fiorentina. Poi quando lui ha aperto alla cessione, hanno detto no loro, come con la Fiorentina e la Juve. La teniamo in caso di sviluppi".

SOULÉ "La Roma sta cercando un altro attaccante timidamente, forse per sostituire Shomurodov. Ranieri ha detto che resta, ma vediamo. A oggi, però, non ho accostamenti alla Fiorentina. Diciamo che dovresti prelevare le condizioni alle quali lo ha preso la Roma. Devi rilevare la stessa formula e le stesse condizioni".

FAZZINI "L'Empoli deve stare attento che retrocede. Nel senso, fammi spiegare bene, intendo dire che deve fare operazioni in entrata e non in uscita. Anche la Lazio c'era, ma ora sono su Casadei".

FAGIOLI "18-20 milioni, non ho novità".

BIRAGHI "Dopo Lazio-Fiorentina, vediamo Biraghi. Non è che improvvisamente sia diventato un appestato. Hai tre terzini, dopo la partita andremo più precisi. Ma vediamo cosa accadrà".



TMW: “FORTINI RESTERÀ ALLA JUVE STABIA IN PRESTITO, LA FIORENTINA MONITORA IL SUO PERCORSO DI CRESCITA”

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