Notizie Man Fiorentina

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Nazione svela: "Man voleva la Fiorentina ma troppi i 15 milioni richiesti dal Parma"

13 aprile 2025 09:14

La Nazione: "Man sempre più lontano dalla Fiorentina, l'infortunio del giocatore blocca la trattativa"

29 gennaio 2025 13:46

Gazzetta: “Man in stallo. Ngonge? La Fiorentina non è in pressing. Bondo piace ma costa 20 milioni”

28 gennaio 2025 08:31

Man titolare contro il Milan, poi chiede di esser sostituito al 69' per un problema fisico

26 gennaio 2025 14:39

Corriere dello Sport: “Man attende la chiamata, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni. Prima via Ikoné e Kouamé”

26 gennaio 2025 09:56

Gazzetta: "Man-Fiorentina, balla 5 milioni con il Parma. Si valutano altri profili"

25 gennaio 2025 09:34

Corriere dello Sport: “Man, accordo lontano tra Fiorentina e Parma, nei prossimi giorni nuovi contatti”

25 gennaio 2025 09:20

Pedullá: "Man in stand-by, la Fiorentina lavora su altri nomi. Biraghi? Vediamo dopo la Lazio"

24 gennaio 2025 14:20

Nazione: “Man? Si complica. C’è l’accordo sull’ingaggio con la Fiorentina, distanza di 5 milioni con il Parma”

24 gennaio 2025 08:29

Corriere dello Sport: “Man-Fiorentina in stallo. Il Parma continua a chiedere 15 milioni, i viola sono fermi a 10”

23 gennaio 2025 08:32

La Fiorentina sta prendendo tempo per Man, c'è qualche obbiettivo di mercato nascosto?

22 gennaio 2025 13:11

Dazn: "La Fiorentina non ha presentato offerte al Parma per Man, diversi contatti con l'entourage"

22 gennaio 2025 11:33

Gazzetta: “Man ha detto sì alla Fiorentina ma manca l’intesa con il Parma. Piace Cherki ma c’è una folta concorrenza”

22 gennaio 2025 09:00

Corriere dello Sport: “Trovato l’accordo con l’agente di Man. Ballano 5 milioni tra domanda ed offerta”

22 gennaio 2025 08:51

L'agente di Man frena: "Penso che i giornali italiani stanno esagerando, non so nulla sulla Fiorentina"

21 gennaio 2025 11:48

Nazione: “Man-Fiorentina? Può aprirsi la trattativa con il Parma che chiede circa 20 milioni”

21 gennaio 2025 08:33

Corriere dello Sport: “Man alla Fiorentina? Il giocatore ha dato l’ok, trattativa ben avviata con il Parma”

21 gennaio 2025 08:29

Romano: "La Fiorentina tratta per Man. Il Parma è in chiusura per Ondrejka, il suo sostituto"

20 gennaio 2025 21:37

Di Marzio: "Man è la priorità della Fiorentina. In mattinata nuovi contatti con il Parma per arrivare all'intesa"

20 gennaio 2025 17:20

TMW: "Il Parma per Man vuole 20 milioni, la Fiorentina ne ha offerti 12. C'è anche il Como su di lui"

20 gennaio 2025 12:23

Nazione: “Henrique scontento della Russia. Man? C’è. Poi serve un vice Dodò ed un centrocampista”

20 gennaio 2025 08:47

Corriere dello Sport: “Henrique? La Fiorentina spera nella volontà del giocatore. Man? L’alternativa abbordabile”

20 gennaio 2025 08:46

Nazione: “Fiorentina su Man se salta Henrique. Pronti 12 milioni più bonus per chiudere subito la trattativa”

19 gennaio 2025 10:29

Man verso la Fiorentina? Pecchia: "In tante squadre i giocatori hanno mal di pancia, lui va gestito"

18 gennaio 2025 14:45

Corriere dello Sport: “Man è l’alternativa. Pronti 12 milioni più bonus per il Parma. Prossima settimana decisiva”

18 gennaio 2025 09:40

Corriere dello Sport: “Man, la Fiorentina ha offerto 12 milioni al Parma. Lui vuole ingaggio sopra 1,5 milioni” 

17 gennaio 2025 08:33

TMW, la Fiorentina alza il pressing su Luiz Henrique: Botafogo prende tempo. L'alternativa è Man

16 gennaio 2025 14:45

Gazzetta: “Luiz Henrique? La Fiorentina non supera i 20 milioni bonus inclusi. Man? Pronti 15 milioni”

16 gennaio 2025 09:20

Corriere dello Sport: “Il Parma ha rifiutato un’offerta da 12 milioni per Man. Serve un ingaggio top”

16 gennaio 2025 08:38

TMW scrive: "Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni"

15 gennaio 2025 18:36

Gazzetta: “Luiz Henrique? Textor vuole venderlo in Premier. L’alternativa è Man, costa 15 milioni”

15 gennaio 2025 10:24

Corriere dello Sport: “Dennis Man alla Fiorentina? L’operazione con il Parma si può fare a 15 milioni”

15 gennaio 2025 10:10

Pedullà: "Mega offerta da Chicago per Ikonè, la Fiorentina valuta Man meno di 15 milioni di euro"

14 gennaio 2025 13:37

TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"

14 gennaio 2025 12:20

L'agente di Man racconta l'aneddoto: "Dopo il gol contro la Fiorentina mi ha chiamato Mourinho"

12 settembre 2024 17:25

Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”

20 agosto 2024 14:57

Man rammaricato per il pareggio con la Fiorentina: "Grande partita, possiamo dire la nostra in Serie A"

18 agosto 2024 17:20

Tuttosport, Fiorentina su Man, lo Steaua chiede 15 milioni. Falco, pista appetibile per i viola

05 gennaio 2021 11:38

Ex presidente Man Utd: ''Volevamo Batistuta, ecco perché non lo prendemmo''

24 settembre 2017 19:19

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