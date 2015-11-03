Notizie Man Fiorentina

Nazione svela: "Man voleva la Fiorentina ma troppi i 15 milioni richiesti dal Parma"
13 aprile 2025 09:14
La Nazione: "Man sempre più lontano dalla Fiorentina, l'infortunio del giocatore blocca la trattativa"
29 gennaio 2025 13:46
Gazzetta: “Man in stallo. Ngonge? La Fiorentina non è in pressing. Bondo piace ma costa 20 milioni”
28 gennaio 2025 08:31
Man titolare contro il Milan, poi chiede di esser sostituito al 69' per un problema fisico
26 gennaio 2025 14:39
Corriere dello Sport: “Man attende la chiamata, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni. Prima via Ikoné e Kouamé”
26 gennaio 2025 09:56
Gazzetta: "Man-Fiorentina, balla 5 milioni con il Parma. Si valutano altri profili"
25 gennaio 2025 09:34
Corriere dello Sport: “Man, accordo lontano tra Fiorentina e Parma, nei prossimi giorni nuovi contatti”
25 gennaio 2025 09:20
Pedullá: "Man in stand-by, la Fiorentina lavora su altri nomi. Biraghi? Vediamo dopo la Lazio"
24 gennaio 2025 14:20
Nazione: “Man? Si complica. C’è l’accordo sull’ingaggio con la Fiorentina, distanza di 5 milioni con il Parma”
24 gennaio 2025 08:29
Corriere dello Sport: “Man-Fiorentina in stallo. Il Parma continua a chiedere 15 milioni, i viola sono fermi a 10”
23 gennaio 2025 08:32
La Fiorentina sta prendendo tempo per Man, c'è qualche obbiettivo di mercato nascosto?
22 gennaio 2025 13:11
Dazn: "La Fiorentina non ha presentato offerte al Parma per Man, diversi contatti con l'entourage"
22 gennaio 2025 11:33
Gazzetta: “Man ha detto sì alla Fiorentina ma manca l’intesa con il Parma. Piace Cherki ma c’è una folta concorrenza”
22 gennaio 2025 09:00
Corriere dello Sport: “Trovato l’accordo con l’agente di Man. Ballano 5 milioni tra domanda ed offerta”
22 gennaio 2025 08:51
L'agente di Man frena: "Penso che i giornali italiani stanno esagerando, non so nulla sulla Fiorentina"
21 gennaio 2025 11:48
Nazione: “Man-Fiorentina? Può aprirsi la trattativa con il Parma che chiede circa 20 milioni”
21 gennaio 2025 08:33
Corriere dello Sport: “Man alla Fiorentina? Il giocatore ha dato l’ok, trattativa ben avviata con il Parma”
21 gennaio 2025 08:29
Romano: "La Fiorentina tratta per Man. Il Parma è in chiusura per Ondrejka, il suo sostituto"
20 gennaio 2025 21:37
Di Marzio: "Man è la priorità della Fiorentina. In mattinata nuovi contatti con il Parma per arrivare all'intesa"
20 gennaio 2025 17:20
TMW: "Il Parma per Man vuole 20 milioni, la Fiorentina ne ha offerti 12. C'è anche il Como su di lui"
20 gennaio 2025 12:23
Nazione: “Henrique scontento della Russia. Man? C’è. Poi serve un vice Dodò ed un centrocampista”
20 gennaio 2025 08:47
Corriere dello Sport: “Henrique? La Fiorentina spera nella volontà del giocatore. Man? L’alternativa abbordabile”
20 gennaio 2025 08:46
Nazione: “Fiorentina su Man se salta Henrique. Pronti 12 milioni più bonus per chiudere subito la trattativa”
19 gennaio 2025 10:29
Man verso la Fiorentina? Pecchia: "In tante squadre i giocatori hanno mal di pancia, lui va gestito"
18 gennaio 2025 14:45
Corriere dello Sport: “Man è l’alternativa. Pronti 12 milioni più bonus per il Parma. Prossima settimana decisiva”
18 gennaio 2025 09:40
Corriere dello Sport: “Man, la Fiorentina ha offerto 12 milioni al Parma. Lui vuole ingaggio sopra 1,5 milioni”
17 gennaio 2025 08:33
TMW, la Fiorentina alza il pressing su Luiz Henrique: Botafogo prende tempo. L'alternativa è Man
16 gennaio 2025 14:45
Gazzetta: “Luiz Henrique? La Fiorentina non supera i 20 milioni bonus inclusi. Man? Pronti 15 milioni”
16 gennaio 2025 09:20
Corriere dello Sport: “Il Parma ha rifiutato un’offerta da 12 milioni per Man. Serve un ingaggio top”
16 gennaio 2025 08:38
TMW scrive: "Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni"
15 gennaio 2025 18:36
Gazzetta: “Luiz Henrique? Textor vuole venderlo in Premier. L’alternativa è Man, costa 15 milioni”
15 gennaio 2025 10:24
Corriere dello Sport: “Dennis Man alla Fiorentina? L’operazione con il Parma si può fare a 15 milioni”
15 gennaio 2025 10:10
Pedullà: "Mega offerta da Chicago per Ikonè, la Fiorentina valuta Man meno di 15 milioni di euro"
14 gennaio 2025 13:37
TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"
14 gennaio 2025 12:20
L'agente di Man racconta l'aneddoto: "Dopo il gol contro la Fiorentina mi ha chiamato Mourinho"
12 settembre 2024 17:25
Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”
20 agosto 2024 14:57
Man rammaricato per il pareggio con la Fiorentina: "Grande partita, possiamo dire la nostra in Serie A"
18 agosto 2024 17:20
Tuttosport, Fiorentina su Man, lo Steaua chiede 15 milioni. Falco, pista appetibile per i viola
05 gennaio 2021 11:38
Ex presidente Man Utd: ''Volevamo Batistuta, ecco perché non lo prendemmo''
24 settembre 2017 19:19
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