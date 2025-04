Nazione svela: “Man voleva la Fiorentina ma troppi i 15 milioni richiesti dal Parma”

Dennis Man è stato ad un passo dalla Fiorentina. Nel corso del mercato invernale il Parma chiese ai viola per lasciar partire il talento rumeno 15 milioni. Una cifra fuori dai parametri della Fiorentina, che per il giocatore è rimasta vigilie fino a una settimana dalla fine delle compravendite, non spingendosi mai però oltre gli 8-9 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. Da lì in avanti, tra l’altro, Man non ha più segnato. Ma oggi col suo Parma cercherà riscatto, proprio contro la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.