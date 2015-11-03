Labaro Viola

Notizie Parma Fiorentina

Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"

07 maggio 2026 09:47

Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa

03 maggio 2026 22:56

Parma, colpo salvezza a Udine: vittoria decisiva e Serie A conquistata. Fiorentina a -4 dai ducali

18 aprile 2026 18:35

Effetto D'aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti

13 marzo 2026 22:47

Vanoli: "In questo momento un punto col Parma è guadagnato, bisogna capire che siamo questi e c'è da lottare"

11 marzo 2026 14:25

Galli: "Chiederei il silenzio stampa perché chi parla sta facendo solo danni, solo Paratici si faccia sentire"

09 marzo 2026 14:03

Ferrara a gamba tesa: “Un tiro in porta in due partite. Chi ama la Fiorentina assiste a gare narcotizzanti”

09 marzo 2026 09:44

Nazione: “Forte contestazione, fischi assordanti. La squadra è rientrata a testa bassa negli spogliatoi”

09 marzo 2026 09:31

Vanoli: "Creiamo poco? a parte Udine abbiamo fatto bene in attacco. Oggi i dati xG ci premiano"

08 marzo 2026 18:42

Bucchioni: "Abbiamo sopravvalutato anche Paratici. Il Tottenham che rischia la B l'ha costruito lui"

08 marzo 2026 18:34

Cuesta: "Fiorentina partita meglio, ma nostre le occasioni migliori. Ci servono ancora 6 punti"

08 marzo 2026 17:40

Fiorentina senza anima al Franchi: prestazione disarmante e scatta la contestazione

08 marzo 2026 17:28

Fiorentina-Parma finisce 0-0 al Franchi. Viola al quart'ultimo posto a +1 sulla Cremonese

08 marzo 2026 17:00

PAGELLE FIORENTINA: HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL, BENE PONGRACIC

08 marzo 2026 16:57

FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN FUORI, GIOCA PICCOLI. NDOUR TITOLARE, BRESCIANINI OUT

08 marzo 2026 13:52

Nazione: “Franchi quasi sold out per Fiorentina-Parma. Il clima dopo partita sarà condizionato dal risultato”

08 marzo 2026 10:13

Graziani: "Nicolussi Caviglia è bravo, ma è arrivato nel momento sbagliato come Zaniolo"

07 marzo 2026 22:25

Repubblica svela: “Kean fuori con Parma e Rakow, rientra con la Cremonese. Da evitare ricadute”

07 marzo 2026 09:42

Fiorentina-Parma, al Franchi i gialloblù di Cuesta virtualmente salvi, la pressione è tutta su Vanoli

06 marzo 2026 22:27

Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"

06 marzo 2026 19:51

Pastore: "La Fiorentina è prigioniera della sua incostanza tattica: il Parma è l'avversario peggiore per i viola"

06 marzo 2026 16:29

Bocci: "A questo punto non possiamo mandare via Vanoli, non c'è tempo per prenderne un altro"

06 marzo 2026 14:00

Nazione: “Se Kean oggi non si allenerà coi compagni il forfait per il Parma sarebbe certo”

06 marzo 2026 09:13

Apolloni: "Il Parma è sereno, la Fiorentina meno vista la classifica. Magari si salverà anche all'ultima giornata"

05 marzo 2026 18:51

Prandelli: "L'allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli"

05 marzo 2026 18:16

Fiorentina-Parma sarà arbitrata da Zufferli: con lui 4 vittorie in 5 partite, l'ultima è stata una sconfitta

05 marzo 2026 12:30

La Fiorentina lancia il "Pack 2 gare": in vendita i biglietti sia per la sfida contro il Parma che per l'Inter

04 marzo 2026 18:15

Cuesta: "Pensiamo già alla Fiorentina, sarà una gara difficile ma stiamo alzando il livello delle prestazioni"

28 febbraio 2026 15:22

Un eurogol di Folorunsho illude il Cagliari, 1-1 al Tardini col Parma. Sardi a +6 sulla Fiorentina

27 febbraio 2026 22:54

Fiorentina: date e orari dalla 28° fino alla 30° giornata di campionato, Fiorentina-Inter domenica alle 20:45

27 febbraio 2026 19:35

Il Parma vince in extremis e affonda l'Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina

15 febbraio 2026 17:03

Ds Venezia: "Poca continuità per Nicolussi alla Fiorentina: non ha avuto modo di esprimersi al suo livello"

05 febbraio 2026 22:05

Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"

31 gennaio 2026 15:31

Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina e approda al Parma

29 gennaio 2026 19:18

Nazione: “Nicolussi Caviglia-Fiorentina avventura al capolinea. Parma in trattativa con il Venezia”

27 gennaio 2026 09:47

Pedullà conferma: "Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore"

26 gennaio 2026 23:36

TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”

26 gennaio 2026 18:11

TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"

26 gennaio 2026 12:06

Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola

25 gennaio 2026 20:40

Parma e Genoa non si fanno male e guadagnano un punto a testa. Genoa a +6 sulla salvezza

18 gennaio 2026 14:42

Krause (Pres.Parma): "Rocco è semplicemente Rocco, un amico che mi ha sempre aiutato"

17 gennaio 2026 22:38

Il Parma respinge gli assalti del Napoli e strappa un punto al Maradona: i ducali salgono a 22 punti

14 gennaio 2026 20:48

Lecce battuto 2-1 dal Parma: due espulsi e distacco invariato sulla Fiorentina (-4). I crociati si allontanano

11 gennaio 2026 14:39

Orlando: "Vanoli più di questo non riesce a dare, o vai su Iachini o richiami Pioli"

29 dicembre 2025 11:00

L'ex obiettivo Viola Bernabé sui social: "Orgoglioso di giocare per il Parma, ci siamo meritati la vittoria"

28 dicembre 2025 15:53

Marino fiducioso: "La Fiorentina può fare un filotto positivo, ha giocatori più forti nettamente rispetto alle altre"

28 dicembre 2025 14:55

Borghi: "La vittoria con l'Udinese è stata un'illusione, la Fiorentina è troppo fragile per salvarsi"

28 dicembre 2025 14:18

La Nazione: "La spinta dei 3.500 cuori viola non basta ed esplode l'ira dei tifosi al triplice fischio del Tardini"

28 dicembre 2025 09:34

Corriere dello Sport: "La vittoria contro l'Udinese un'illusione. Sulla Fiorentina piovono solo fischi"

28 dicembre 2025 08:31

La Nazione: "Illusione Fiorentina, sconfitta pesante a Parma e i tifosi contestano la squadra al 90'"

28 dicembre 2025 08:30

Gazzetta sicura: "La notte della Fiorentina è sempre più buia. Incubo retrocessione fa più paura che mai"

28 dicembre 2025 08:18

Bucchioni: "Ma Kean è in campo o fa finta? La Fiorentina lo paga cinque milioni l’anno"

27 dicembre 2025 15:50

"La Fiorentina sbaglia tutto, giocatori da salotto che nelle tempesta cercano il tacco"

27 dicembre 2025 15:21

Corvi: "La parata su Comuzzo è solo istinto. Con Buffon ho un rapporto speciale mi ha aiutato a crescere"

27 dicembre 2025 15:20

La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A

27 dicembre 2025 14:29

PAGELLE FIORENTINA: KEAN SBAGLIA TUTTO, COMUZZO IL MIGLIORE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL

27 dicembre 2025 14:27

Valenti: "Contro la Fiorentina vogliamo vincere. Lavoro per arrivare in nazionale"

27 dicembre 2025 12:22

FORMAZIONE FIORENTINA: É 4-3-3, VITI AL POSTO DI RANIERI, PARISI ESTERNO DESTRO A PIEDE INVERTITO

27 dicembre 2025 11:43

Mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Corriere Fiorentino: "Servono delle riprove alla Fiorentina"

27 dicembre 2025 09:42

Corriere Fiorentino: “Vanoli conferma tutti, Fiorentina con il 4-3-3. Affidamento in Gud e Kean”

27 dicembre 2025 09:40

Sohm una delusione? Corriere dello Sport: "Presto per parlare, ma finora è apparso impalpabile"

27 dicembre 2025 09:18

Corriere dello Sport: "Alla Fiorentina oggi serve la vittoria, altrimenti sarà come non aver fatto nulla"

27 dicembre 2025 09:16

Nazione non ha dubbi: “La Fiorentina è obbligata a vincere. Il bivio Parma vale tutto”

27 dicembre 2025 09:02

Probabile formazione Sky Sport: "Fortini titolare come terzino al posto di Ranieri, Ndour confermato da mezzala"

26 dicembre 2025 18:48

Sohm torna a Parma: l'ex vuole riscattare una prima parte di stagione molto deludente in viola

26 dicembre 2025 17:38

Cuesta: "La vittoria della Fiorentina contro l'Udinese non cambia nulla, domani conterà solo ciò che vogliamo noi"

26 dicembre 2025 15:19

Precedenti Parma-Fiorentina: 1-1 nell'ultima grazie all'eurogol di Biraghi, dominano i pareggi

25 dicembre 2025 14:07

Nazione: “Vanoli va avanti con il 4-3-3. Ballottaggio Ndour-Sohm, ma il primo è in vantaggio”

24 dicembre 2025 09:19

Guida arbitrerà Parma-Fiorentina: i Ducali con lui hanno vinto una sola volta 14 anni fa

23 dicembre 2025 12:51

Disastro Pisa, perde con il Parma che va a +8 dalla Fiorentina. Nzola si mangia 3 gol e viene espulso

08 dicembre 2025 17:32

L'Udinese affossa il Parma: Gli uomini di Cuesta sono ad un passo dalla zona retrocessione in classifica

29 novembre 2025 17:25

Il Como in trasferta non ha mai vinto, ci è riuscito solo contro la Fiorentina. A Parma è 0-0

25 ottobre 2025 17:43

Il Genoa pareggia 0-0 contro il Parma: il Grifone raggiunge la Fiorentina all'ultimo posto

19 ottobre 2025 17:15

Anche il Parma trova la prima vittoria in Serie A battendo il Torino 2-1. Scavalcata la Fiorentina

29 settembre 2025 21:35

Pioli vs Cagliari, 16 vittorie su 26 partite disputate dal tecnico viola contro i sardi

23 agosto 2025 16:04

Corriere dello Sport: “Futuro Beltran? Spunta l’ipotesi Parma anche se i ducali hanno smentito l’interesse”

21 agosto 2025 08:16

Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino"

20 agosto 2025 13:56

La Repubblica riporta: "Comuzzo importante, ma per 30 milioni Commisso potrebbe vacillare"

15 agosto 2025 18:31

Sohm: "Qui per fare una grande stagione, voglio aiutare la Fiorentina a vincere più partite possibili"

13 agosto 2025 14:15

Sohm saluta il Parma: "Difficile dire addio, ma connessi per sempre. Cinque anni indimenticabili"

07 agosto 2025 00:12

Sfuma Esposito per la Fiorentina. Sky Sport: "Parma in chiusura, affare da 4 milioni e 50% su futura rivendita"

06 agosto 2025 12:48

Sohm alla Fiorentina, Pioli lo trasformerà nel “nuovo Kessié”? Ecco come gioca nelle due fasi

04 agosto 2025 10:00

Carli, ex ds del Parma: “Sohm può giocare sia a due che a tre. È un top ma deve progredire”

04 agosto 2025 09:11

Iachini su Sohm: "Non c'è dubbio che sia da Fiorentina. L'ho allenato da giovane, ora è maturato"

03 agosto 2025 22:54

Di Marzio: "Sohm domani svolgerà le visite mediche con la Fiorentina, sistemati i dettagli"

03 agosto 2025 18:39

Pedullà: “Fiorentina e Parma allo scambio di documenti per Sohm, visite entro 48 ore”

03 agosto 2025 11:42

Pedullà: “Sohm alla Fiorentina per 15 milioni+1 di bonus e 5% sulla futura rivendita”

03 agosto 2025 11:26

Nazione: "Sohm-Fiorentina è fatta! Decisiva la sua volontà di trasferirsi a Firenze"

03 agosto 2025 09:06

Amoruso: "Sohm viene da una stagione importante, ha le caratteristiche che servono a Pioli"

03 agosto 2025 00:24

Corriere dello Sport: "Sohm-Fiorentina pronto un quinquennale. Pioli lo aspetta in Inghilterra"

02 agosto 2025 11:52

Sky Sport: "Sohm ad un passo dalla Fiorentina, operazione sui 15 milioni totali"

02 agosto 2025 11:46

Nazione: “Sohm vuole la Fiorentina, c’è l’accordo sull’ingaggio. Attesa sull’affondo viola”

02 agosto 2025 08:41

TMW: “Alla Fiorentina piace Vergara, pupillo di Goretti. Altre squadre di Serie A su di lui”

01 agosto 2025 16:50

Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"

01 agosto 2025 16:08

Corriere dello Sport: “Sohm-Fiorentina a giorni la fumata bianca: si può chiudere a 16 milioni con il Parma”

01 agosto 2025 08:46

Corriere dello Sport svela: “Il Parma ha alzato il prezzo di Sohm perché c’era anche il Milan di Allegri”

01 agosto 2025 08:44

Nazione: "Sohm-Parma addio deciso ad inizio estate. Pradè può offrire fino a 12 milioni"

31 luglio 2025 09:30

Corriere dello Sport: “Se la Fiorentina alza l’offerta a 15 milioni per Sohm, si può chiudere l’operazione”

31 luglio 2025 09:16

Il Tirreno rivela: "Fiorentina pronta a rilanciare per Sohm, si potrebbe chiudere a 16 milioni"

30 luglio 2025 11:57

Corriere dello Sport: “Sohm-Fiorentina in stallo, la distanza di 7 milioni resiste. Ma occhio a nomi mai usciti”

30 luglio 2025 09:00

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