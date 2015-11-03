Notizie Parma Fiorentina

Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"
07 maggio 2026 09:47
Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa
03 maggio 2026 22:56
Parma, colpo salvezza a Udine: vittoria decisiva e Serie A conquistata. Fiorentina a -4 dai ducali
18 aprile 2026 18:35
Effetto D'aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti
13 marzo 2026 22:47
Vanoli: "In questo momento un punto col Parma è guadagnato, bisogna capire che siamo questi e c'è da lottare"
11 marzo 2026 14:25
Galli: "Chiederei il silenzio stampa perché chi parla sta facendo solo danni, solo Paratici si faccia sentire"
09 marzo 2026 14:03
Ferrara a gamba tesa: “Un tiro in porta in due partite. Chi ama la Fiorentina assiste a gare narcotizzanti”
09 marzo 2026 09:44
Nazione: “Forte contestazione, fischi assordanti. La squadra è rientrata a testa bassa negli spogliatoi”
09 marzo 2026 09:31
Vanoli: "Creiamo poco? a parte Udine abbiamo fatto bene in attacco. Oggi i dati xG ci premiano"
08 marzo 2026 18:42
Bucchioni: "Abbiamo sopravvalutato anche Paratici. Il Tottenham che rischia la B l'ha costruito lui"
08 marzo 2026 18:34
Cuesta: "Fiorentina partita meglio, ma nostre le occasioni migliori. Ci servono ancora 6 punti"
08 marzo 2026 17:40
Fiorentina senza anima al Franchi: prestazione disarmante e scatta la contestazione
08 marzo 2026 17:28
Fiorentina-Parma finisce 0-0 al Franchi. Viola al quart'ultimo posto a +1 sulla Cremonese
08 marzo 2026 17:00
PAGELLE FIORENTINA: HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL, BENE PONGRACIC
08 marzo 2026 16:57
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN FUORI, GIOCA PICCOLI. NDOUR TITOLARE, BRESCIANINI OUT
08 marzo 2026 13:52
Nazione: “Franchi quasi sold out per Fiorentina-Parma. Il clima dopo partita sarà condizionato dal risultato”
08 marzo 2026 10:13
Graziani: "Nicolussi Caviglia è bravo, ma è arrivato nel momento sbagliato come Zaniolo"
07 marzo 2026 22:25
Repubblica svela: “Kean fuori con Parma e Rakow, rientra con la Cremonese. Da evitare ricadute”
07 marzo 2026 09:42
Fiorentina-Parma, al Franchi i gialloblù di Cuesta virtualmente salvi, la pressione è tutta su Vanoli
06 marzo 2026 22:27
Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"
06 marzo 2026 19:51
Pastore: "La Fiorentina è prigioniera della sua incostanza tattica: il Parma è l'avversario peggiore per i viola"
06 marzo 2026 16:29
Bocci: "A questo punto non possiamo mandare via Vanoli, non c'è tempo per prenderne un altro"
06 marzo 2026 14:00
Nazione: “Se Kean oggi non si allenerà coi compagni il forfait per il Parma sarebbe certo”
06 marzo 2026 09:13
Apolloni: "Il Parma è sereno, la Fiorentina meno vista la classifica. Magari si salverà anche all'ultima giornata"
05 marzo 2026 18:51
Prandelli: "L'allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli"
05 marzo 2026 18:16
Fiorentina-Parma sarà arbitrata da Zufferli: con lui 4 vittorie in 5 partite, l'ultima è stata una sconfitta
05 marzo 2026 12:30
La Fiorentina lancia il "Pack 2 gare": in vendita i biglietti sia per la sfida contro il Parma che per l'Inter
04 marzo 2026 18:15
Cuesta: "Pensiamo già alla Fiorentina, sarà una gara difficile ma stiamo alzando il livello delle prestazioni"
28 febbraio 2026 15:22
Un eurogol di Folorunsho illude il Cagliari, 1-1 al Tardini col Parma. Sardi a +6 sulla Fiorentina
27 febbraio 2026 22:54
Fiorentina: date e orari dalla 28° fino alla 30° giornata di campionato, Fiorentina-Inter domenica alle 20:45
27 febbraio 2026 19:35
Il Parma vince in extremis e affonda l'Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina
15 febbraio 2026 17:03
Ds Venezia: "Poca continuità per Nicolussi alla Fiorentina: non ha avuto modo di esprimersi al suo livello"
05 febbraio 2026 22:05
Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"
31 gennaio 2026 15:31
Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina e approda al Parma
29 gennaio 2026 19:18
Nazione: “Nicolussi Caviglia-Fiorentina avventura al capolinea. Parma in trattativa con il Venezia”
27 gennaio 2026 09:47
Pedullà conferma: "Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore"
26 gennaio 2026 23:36
TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”
26 gennaio 2026 18:11
TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"
26 gennaio 2026 12:06
Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola
25 gennaio 2026 20:40
Parma e Genoa non si fanno male e guadagnano un punto a testa. Genoa a +6 sulla salvezza
18 gennaio 2026 14:42
Krause (Pres.Parma): "Rocco è semplicemente Rocco, un amico che mi ha sempre aiutato"
17 gennaio 2026 22:38
Il Parma respinge gli assalti del Napoli e strappa un punto al Maradona: i ducali salgono a 22 punti
14 gennaio 2026 20:48
Lecce battuto 2-1 dal Parma: due espulsi e distacco invariato sulla Fiorentina (-4). I crociati si allontanano
11 gennaio 2026 14:39
Orlando: "Vanoli più di questo non riesce a dare, o vai su Iachini o richiami Pioli"
29 dicembre 2025 11:00
L'ex obiettivo Viola Bernabé sui social: "Orgoglioso di giocare per il Parma, ci siamo meritati la vittoria"
28 dicembre 2025 15:53
Marino fiducioso: "La Fiorentina può fare un filotto positivo, ha giocatori più forti nettamente rispetto alle altre"
28 dicembre 2025 14:55
Borghi: "La vittoria con l'Udinese è stata un'illusione, la Fiorentina è troppo fragile per salvarsi"
28 dicembre 2025 14:18
La Nazione: "La spinta dei 3.500 cuori viola non basta ed esplode l'ira dei tifosi al triplice fischio del Tardini"
28 dicembre 2025 09:34
Corriere dello Sport: "La vittoria contro l'Udinese un'illusione. Sulla Fiorentina piovono solo fischi"
28 dicembre 2025 08:31
La Nazione: "Illusione Fiorentina, sconfitta pesante a Parma e i tifosi contestano la squadra al 90'"
28 dicembre 2025 08:30
Gazzetta sicura: "La notte della Fiorentina è sempre più buia. Incubo retrocessione fa più paura che mai"
28 dicembre 2025 08:18
Bucchioni: "Ma Kean è in campo o fa finta? La Fiorentina lo paga cinque milioni l’anno"
27 dicembre 2025 15:50
"La Fiorentina sbaglia tutto, giocatori da salotto che nelle tempesta cercano il tacco"
27 dicembre 2025 15:21
Corvi: "La parata su Comuzzo è solo istinto. Con Buffon ho un rapporto speciale mi ha aiutato a crescere"
27 dicembre 2025 15:20
La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A
27 dicembre 2025 14:29
PAGELLE FIORENTINA: KEAN SBAGLIA TUTTO, COMUZZO IL MIGLIORE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL
27 dicembre 2025 14:27
Valenti: "Contro la Fiorentina vogliamo vincere. Lavoro per arrivare in nazionale"
27 dicembre 2025 12:22
FORMAZIONE FIORENTINA: É 4-3-3, VITI AL POSTO DI RANIERI, PARISI ESTERNO DESTRO A PIEDE INVERTITO
27 dicembre 2025 11:43
Mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Corriere Fiorentino: "Servono delle riprove alla Fiorentina"
27 dicembre 2025 09:42
Corriere Fiorentino: “Vanoli conferma tutti, Fiorentina con il 4-3-3. Affidamento in Gud e Kean”
27 dicembre 2025 09:40
Sohm una delusione? Corriere dello Sport: "Presto per parlare, ma finora è apparso impalpabile"
27 dicembre 2025 09:18
Corriere dello Sport: "Alla Fiorentina oggi serve la vittoria, altrimenti sarà come non aver fatto nulla"
27 dicembre 2025 09:16
Nazione non ha dubbi: “La Fiorentina è obbligata a vincere. Il bivio Parma vale tutto”
27 dicembre 2025 09:02
Probabile formazione Sky Sport: "Fortini titolare come terzino al posto di Ranieri, Ndour confermato da mezzala"
26 dicembre 2025 18:48
Sohm torna a Parma: l'ex vuole riscattare una prima parte di stagione molto deludente in viola
26 dicembre 2025 17:38
Cuesta: "La vittoria della Fiorentina contro l'Udinese non cambia nulla, domani conterà solo ciò che vogliamo noi"
26 dicembre 2025 15:19
Precedenti Parma-Fiorentina: 1-1 nell'ultima grazie all'eurogol di Biraghi, dominano i pareggi
25 dicembre 2025 14:07
Nazione: “Vanoli va avanti con il 4-3-3. Ballottaggio Ndour-Sohm, ma il primo è in vantaggio”
24 dicembre 2025 09:19
Guida arbitrerà Parma-Fiorentina: i Ducali con lui hanno vinto una sola volta 14 anni fa
23 dicembre 2025 12:51
Disastro Pisa, perde con il Parma che va a +8 dalla Fiorentina. Nzola si mangia 3 gol e viene espulso
08 dicembre 2025 17:32
L'Udinese affossa il Parma: Gli uomini di Cuesta sono ad un passo dalla zona retrocessione in classifica
29 novembre 2025 17:25
Il Como in trasferta non ha mai vinto, ci è riuscito solo contro la Fiorentina. A Parma è 0-0
25 ottobre 2025 17:43
Il Genoa pareggia 0-0 contro il Parma: il Grifone raggiunge la Fiorentina all'ultimo posto
19 ottobre 2025 17:15
Anche il Parma trova la prima vittoria in Serie A battendo il Torino 2-1. Scavalcata la Fiorentina
29 settembre 2025 21:35
Pioli vs Cagliari, 16 vittorie su 26 partite disputate dal tecnico viola contro i sardi
23 agosto 2025 16:04
Corriere dello Sport: “Futuro Beltran? Spunta l’ipotesi Parma anche se i ducali hanno smentito l’interesse”
21 agosto 2025 08:16
Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino"
20 agosto 2025 13:56
La Repubblica riporta: "Comuzzo importante, ma per 30 milioni Commisso potrebbe vacillare"
15 agosto 2025 18:31
Sohm: "Qui per fare una grande stagione, voglio aiutare la Fiorentina a vincere più partite possibili"
13 agosto 2025 14:15
Sohm saluta il Parma: "Difficile dire addio, ma connessi per sempre. Cinque anni indimenticabili"
07 agosto 2025 00:12
Sfuma Esposito per la Fiorentina. Sky Sport: "Parma in chiusura, affare da 4 milioni e 50% su futura rivendita"
06 agosto 2025 12:48
Sohm alla Fiorentina, Pioli lo trasformerà nel “nuovo Kessié”? Ecco come gioca nelle due fasi
04 agosto 2025 10:00
Carli, ex ds del Parma: “Sohm può giocare sia a due che a tre. È un top ma deve progredire”
04 agosto 2025 09:11
Iachini su Sohm: "Non c'è dubbio che sia da Fiorentina. L'ho allenato da giovane, ora è maturato"
03 agosto 2025 22:54
Di Marzio: "Sohm domani svolgerà le visite mediche con la Fiorentina, sistemati i dettagli"
03 agosto 2025 18:39
Pedullà: “Fiorentina e Parma allo scambio di documenti per Sohm, visite entro 48 ore”
03 agosto 2025 11:42
Pedullà: “Sohm alla Fiorentina per 15 milioni+1 di bonus e 5% sulla futura rivendita”
03 agosto 2025 11:26
Nazione: "Sohm-Fiorentina è fatta! Decisiva la sua volontà di trasferirsi a Firenze"
03 agosto 2025 09:06
Amoruso: "Sohm viene da una stagione importante, ha le caratteristiche che servono a Pioli"
03 agosto 2025 00:24
Corriere dello Sport: "Sohm-Fiorentina pronto un quinquennale. Pioli lo aspetta in Inghilterra"
02 agosto 2025 11:52
Sky Sport: "Sohm ad un passo dalla Fiorentina, operazione sui 15 milioni totali"
02 agosto 2025 11:46
Nazione: “Sohm vuole la Fiorentina, c’è l’accordo sull’ingaggio. Attesa sull’affondo viola”
02 agosto 2025 08:41
TMW: “Alla Fiorentina piace Vergara, pupillo di Goretti. Altre squadre di Serie A su di lui”
01 agosto 2025 16:50
Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"
01 agosto 2025 16:08
Corriere dello Sport: “Sohm-Fiorentina a giorni la fumata bianca: si può chiudere a 16 milioni con il Parma”
01 agosto 2025 08:46
Corriere dello Sport svela: “Il Parma ha alzato il prezzo di Sohm perché c’era anche il Milan di Allegri”
01 agosto 2025 08:44
Nazione: "Sohm-Parma addio deciso ad inizio estate. Pradè può offrire fino a 12 milioni"
31 luglio 2025 09:30
Corriere dello Sport: “Se la Fiorentina alza l’offerta a 15 milioni per Sohm, si può chiudere l’operazione”
31 luglio 2025 09:16
Il Tirreno rivela: "Fiorentina pronta a rilanciare per Sohm, si potrebbe chiudere a 16 milioni"
30 luglio 2025 11:57
Corriere dello Sport: “Sohm-Fiorentina in stallo, la distanza di 7 milioni resiste. Ma occhio a nomi mai usciti”
30 luglio 2025 09:00
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