Marino fiducioso: “La Fiorentina può fare un filotto positivo, ha giocatori più forti nettamente rispetto alle altre”

Il direttore sportivo è intervenuto per parlare della Fiorentina che ha perso ieri per l'ennesima volta contro il Parma

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex direttore sportivo di Napoli, Udinese ed Atalanta Pierpaolo Marino che ha commentato la brutta situazione viola dopo il KO di ieri: “Ci si aspettava una conferma dopo la vittoria con l’Udinese ed anche io pensavo che la situazione potesse essere migliore. In queste situazioni la palla pesa perché non sei libero di testa e ci vuole gente che chieda il pallone e non che si nasconda.”

Prosegue: “La Fiorentina è più forte delle altre perché ce lo dice l’organico e nessuno delle concorrenti ha quei giocatori in avanti. Resto fiducioso, per me questa squadra una volta sbloccata può fare un filotto di risultati positivi per uscire dal tunnel psicologico.”

