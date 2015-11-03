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Notizie Marino Fiorentina

Marino fiducioso: "La Fiorentina può fare un filotto positivo, ha giocatori più forti nettamente rispetto alle altre"

28 dicembre 2025 14:55

Marino: “Fiorentina potenzialmente da primi 5-6 posti, dovrà vincerne una prima o poi”

20 dicembre 2025 15:41

Marino: "Commisso deve scegliere una nuova figura che lo rappresenti, i giocatori non hanno una guida"

09 dicembre 2025 13:43

Marino: "La Fiorentina mi sembra la Roma dello scorso anno, anche se la crisi viola è più prolungata."

29 novembre 2025 19:19

Marino: "Faccio un plauso alla Fiorentina per il mercato, bei colpi Piccoli e Nicolussi Caviglia"

17 settembre 2025 12:07

Marino: "Kean ha la possibilità di diventare una bandiera alla Batistuta se resta a Firenze"

08 luglio 2025 14:23

Marino: "Pradè e Palladino hanno fatto un lavoro di strategia, inventiva e coraggio. Colpani mi ricorda Cristiano Doni"

12 novembre 2024 20:14

Marino duro sulle commissioni: "Tutti vogliono partecipare al banchetto. Situazione difficile per i club"

22 giugno 2024 14:49

Marino: "Fiorentina terza? Non sono sorpreso, può crescere ancora. Grande lavoro in estate"

07 ottobre 2023 17:20

Marino, frecciata alla Fiorentina: "Lo scorso anno non siamo andati in Europa per colpa degli arbitri"

04 febbraio 2023 23:47

Sentite Marino: "Pafundi mi ricorda molto Roberto Baggio di Vicenza. Ho la sensazione di rivederlo"

21 novembre 2022 18:03

Rigore inesistente per il Milan, Marino è una furia: "Sono inferocito, intervento Var fuori logica"

13 agosto 2022 21:15

Ds Udinese apre alle cessioni: "Con la giusta offerta, Deulofeu e Molina possono partire"

18 giugno 2022 18:27

Marino offre Molina alla Juventus su un piatto d'argento: "Possono prenderlo, è difficile da trattenere"

04 giugno 2022 16:20

Rigore regalato alla Roma, Marino furioso: "Marelli non dice verità, parla in base a bacino d'utenza"

13 marzo 2022 20:49

L'Atalanta si lamenta ancora: "Ogni volta che c'è una decisione dubbia ce la danno sempre contro"

22 febbraio 2022 12:48

Luca Marelli un vero signore: "Non ho rancore per l'attacco di Marino, può capitare nel post partita"

14 febbraio 2022 15:59

"Caro Marino, se non sai contare fino a cento stai a casa. Ci vuole rispetto ed educazione"

14 febbraio 2022 13:40

Atalanta furiosa, Marino attacca arbitro Dazn: "Se conoscevi il regolamento arbitravi, non c'è serietà"

13 febbraio 2022 23:37

Moviola conferma, gol Fiorentina non è in fuorigioco, adesso chi glielo dice a Marino e Gasperini?

11 febbraio 2022 13:16

A Mediaset nessuno ha avuto il coraggio di ricordare a Marino il rosso inesistente per Quarta

11 febbraio 2022 00:31

Gasperini perde ancora e non ci sta, si rifiuta di parlare e manda un dirigente in televisione

10 febbraio 2022 21:25

Marino non ci sta: "Contro la Fiorentina ci danno sempre rigori contro. Ultimo gol era in fuorigioco"

10 febbraio 2022 20:57

Udinese rischia di perdere a tavolino contro la Fiorentina, parla Marino: "Pronti i documenti"

01 febbraio 2022 14:18

Marino al fianco di Commisso: "Procuratori in competizione con le società. Servono regole"

27 dicembre 2021 21:16

Dg Atalanta: "Aspettiamo risposte dopo gli episodi di sabato. È giusto e doveroso avere delle spiegazioni"

14 settembre 2021 21:15

Tutte le moviole sbugiardano l'Atalanta. Fuorigioco attivo di Zapata e rigore netto. Proteste no sense

12 settembre 2021 17:22

Dg Atalanta furioso: "Rigore per la Fiorentina inventato, gol annullato a noi inspiegabile"

11 settembre 2021 23:20

Commisso ha contattato Pierpaolo Marino, può affiancare Pradè nella Fiorentina

24 aprile 2021 23:20

Marino: "Sapete più notizie voi dell'Atalanta su Gomez"

23 gennaio 2021 19:08

Marino: "L'eventuale ripresa del campionato sarà una roulette russa. Lo stop ha creato grossi danni"

26 maggio 2020 18:57

Marino non ha dubbi: "Ripartire il 13 giugno sarebbe scelta sciagurata. Tuteliamo staff e calciatori"

17 maggio 2020 20:25

Marino: "Ci siamo fermati troppo tardi. La gara con la Fiorentina da rinviare. Governatore Friuli.."

26 marzo 2020 20:21

Marino: "Sono preoccupato per il prossimo campionato, a questo non ci penso già più"

25 marzo 2020 18:31

Marino: "Siamo i padroni del nostro destino, purtroppo non avremo il fattore campo"

08 marzo 2020 18:30

Marino: "Iachini conosce il nostro gioco. La Fiorentina è motivata, è una gara da dentro o fuori"

15 gennaio 2020 15:51

Marino cambia idea su De Paul: "Se arrivano offerte importanti non potremmo trattenerlo"

14 novembre 2019 16:50

Gasperini perde punti a Genova e se la prende con l'arbitro: "Non parlerà oggi per protesta"

11 novembre 2019 00:53

Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"

06 ottobre 2019 22:12

Marino: "Gara contro i viola proibitiva per noi. Classifica bugiarda per Montella, prendete la Juve..."

06 ottobre 2019 13:05

Marino: "Viola intelligenti a dare fiducia a Montella. Ribery utile con i ragazzi giovani.."

04 ottobre 2019 17:10

Marino ds Udinese: "Per De Paul non sono arrivate offerte importanti e giuste"

14 settembre 2019 23:03

Dt Udinese: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte che ci hanno impensierito per De Paul"

03 settembre 2019 21:19

Marino: "Non mi sorprende molto Ribery alla Fiorentina. Mai fatto un discorso per De Paul"

22 agosto 2019 19:08

Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto, parte solo alla cifra stabilità dalla società"

22 agosto 2019 13:40

Pradè smentisce De Paul: "Non chiamerò mai un calciatore senza aver parlato prima con il club"

17 agosto 2019 12:00

Commisso ha deciso: resta Montella, il nome per il DS. Il ritiro a Moena ci sarà. La durata...

10 giugno 2019 15:30

Gazzetta, Marino possibile nuovo direttore sportivo viola. Commisso chiederà a Chiesa di restare

02 giugno 2019 14:12

Marino: "Alcune critiche sono ingenerose. I Della Valle nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro..."

29 maggio 2019 14:10

Della Valle blinda Corvino, resta al timone della Fiorentina. Occhio però alla pista Marino

14 maggio 2019 14:04

Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino

03 maggio 2019 13:27

Marino sicuro: "Chiesa è destinato a diventare un giocatore della Juventus. Su di lui..."

17 aprile 2019 15:13

Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."

10 gennaio 2019 21:49

Marino: “Thereau? Momento particolare, il suo agente è agli arresti domiciliari...”

30 ottobre 2018 14:07

Marino: "Raro che Corvino sbagli quelli in "ic", Pioli gran lavoro. A gennaio.."

05 ottobre 2018 18:23

Marino: "Sviste arbitrali? Succede spesso quando si va a San Siro. Chiesa il migliore dei suoi"

27 settembre 2018 13:00

Marino: “La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato. Pioli può arrivare in Europa”

09 agosto 2018 09:11

Marino conferma: "Pjaca ha già l'accordo con la Fiorentina, alla fine arriverà. Su Gerson invece..."

31 luglio 2018 12:35

Marino: "Chiesa rimane in viola? Con i Della Valle non si sa mai, specie se arrivano 50 milioni"

14 aprile 2018 11:23

Marino: "La Fiorentina può tenere Bernardeschi, ma l'offerta è troppo bassa"

24 maggio 2017 18:09

Marino: "Panchina viola? Mi risulta che arriverà Di Francesco"

26 aprile 2017 15:51

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