Notizie Marino Fiorentina

Marino fiducioso: "La Fiorentina può fare un filotto positivo, ha giocatori più forti nettamente rispetto alle altre"
28 dicembre 2025 14:55
Marino: “Fiorentina potenzialmente da primi 5-6 posti, dovrà vincerne una prima o poi”
20 dicembre 2025 15:41
Marino: "Commisso deve scegliere una nuova figura che lo rappresenti, i giocatori non hanno una guida"
09 dicembre 2025 13:43
Marino: "La Fiorentina mi sembra la Roma dello scorso anno, anche se la crisi viola è più prolungata."
29 novembre 2025 19:19
Marino: "Faccio un plauso alla Fiorentina per il mercato, bei colpi Piccoli e Nicolussi Caviglia"
17 settembre 2025 12:07
Marino: "Kean ha la possibilità di diventare una bandiera alla Batistuta se resta a Firenze"
08 luglio 2025 14:23
Marino: "Pradè e Palladino hanno fatto un lavoro di strategia, inventiva e coraggio. Colpani mi ricorda Cristiano Doni"
12 novembre 2024 20:14
Marino duro sulle commissioni: "Tutti vogliono partecipare al banchetto. Situazione difficile per i club"
22 giugno 2024 14:49
Marino: "Fiorentina terza? Non sono sorpreso, può crescere ancora. Grande lavoro in estate"
07 ottobre 2023 17:20
Marino, frecciata alla Fiorentina: "Lo scorso anno non siamo andati in Europa per colpa degli arbitri"
04 febbraio 2023 23:47
Sentite Marino: "Pafundi mi ricorda molto Roberto Baggio di Vicenza. Ho la sensazione di rivederlo"
21 novembre 2022 18:03
Rigore inesistente per il Milan, Marino è una furia: "Sono inferocito, intervento Var fuori logica"
13 agosto 2022 21:15
Ds Udinese apre alle cessioni: "Con la giusta offerta, Deulofeu e Molina possono partire"
18 giugno 2022 18:27
Marino offre Molina alla Juventus su un piatto d'argento: "Possono prenderlo, è difficile da trattenere"
04 giugno 2022 16:20
Rigore regalato alla Roma, Marino furioso: "Marelli non dice verità, parla in base a bacino d'utenza"
13 marzo 2022 20:49
L'Atalanta si lamenta ancora: "Ogni volta che c'è una decisione dubbia ce la danno sempre contro"
22 febbraio 2022 12:48
Luca Marelli un vero signore: "Non ho rancore per l'attacco di Marino, può capitare nel post partita"
14 febbraio 2022 15:59
"Caro Marino, se non sai contare fino a cento stai a casa. Ci vuole rispetto ed educazione"
14 febbraio 2022 13:40
Atalanta furiosa, Marino attacca arbitro Dazn: "Se conoscevi il regolamento arbitravi, non c'è serietà"
13 febbraio 2022 23:37
Moviola conferma, gol Fiorentina non è in fuorigioco, adesso chi glielo dice a Marino e Gasperini?
11 febbraio 2022 13:16
A Mediaset nessuno ha avuto il coraggio di ricordare a Marino il rosso inesistente per Quarta
11 febbraio 2022 00:31
Gasperini perde ancora e non ci sta, si rifiuta di parlare e manda un dirigente in televisione
10 febbraio 2022 21:25
Marino non ci sta: "Contro la Fiorentina ci danno sempre rigori contro. Ultimo gol era in fuorigioco"
10 febbraio 2022 20:57
Udinese rischia di perdere a tavolino contro la Fiorentina, parla Marino: "Pronti i documenti"
01 febbraio 2022 14:18
Marino al fianco di Commisso: "Procuratori in competizione con le società. Servono regole"
27 dicembre 2021 21:16
Dg Atalanta: "Aspettiamo risposte dopo gli episodi di sabato. È giusto e doveroso avere delle spiegazioni"
14 settembre 2021 21:15
Tutte le moviole sbugiardano l'Atalanta. Fuorigioco attivo di Zapata e rigore netto. Proteste no sense
12 settembre 2021 17:22
Dg Atalanta furioso: "Rigore per la Fiorentina inventato, gol annullato a noi inspiegabile"
11 settembre 2021 23:20
Commisso ha contattato Pierpaolo Marino, può affiancare Pradè nella Fiorentina
24 aprile 2021 23:20
Marino: "Sapete più notizie voi dell'Atalanta su Gomez"
23 gennaio 2021 19:08
Marino: "L'eventuale ripresa del campionato sarà una roulette russa. Lo stop ha creato grossi danni"
26 maggio 2020 18:57
Marino non ha dubbi: "Ripartire il 13 giugno sarebbe scelta sciagurata. Tuteliamo staff e calciatori"
17 maggio 2020 20:25
Marino: "Ci siamo fermati troppo tardi. La gara con la Fiorentina da rinviare. Governatore Friuli.."
26 marzo 2020 20:21
Marino: "Sono preoccupato per il prossimo campionato, a questo non ci penso già più"
25 marzo 2020 18:31
Marino: "Siamo i padroni del nostro destino, purtroppo non avremo il fattore campo"
08 marzo 2020 18:30
Marino: "Iachini conosce il nostro gioco. La Fiorentina è motivata, è una gara da dentro o fuori"
15 gennaio 2020 15:51
Marino cambia idea su De Paul: "Se arrivano offerte importanti non potremmo trattenerlo"
14 novembre 2019 16:50
Gasperini perde punti a Genova e se la prende con l'arbitro: "Non parlerà oggi per protesta"
11 novembre 2019 00:53
Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"
06 ottobre 2019 22:12
Marino: "Gara contro i viola proibitiva per noi. Classifica bugiarda per Montella, prendete la Juve..."
06 ottobre 2019 13:05
Marino: "Viola intelligenti a dare fiducia a Montella. Ribery utile con i ragazzi giovani.."
04 ottobre 2019 17:10
Marino ds Udinese: "Per De Paul non sono arrivate offerte importanti e giuste"
14 settembre 2019 23:03
Dt Udinese: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte che ci hanno impensierito per De Paul"
03 settembre 2019 21:19
Marino: "Non mi sorprende molto Ribery alla Fiorentina. Mai fatto un discorso per De Paul"
22 agosto 2019 19:08
Marino: "De Paul ce lo teniamo stretto, parte solo alla cifra stabilità dalla società"
22 agosto 2019 13:40
Pradè smentisce De Paul: "Non chiamerò mai un calciatore senza aver parlato prima con il club"
17 agosto 2019 12:00
Commisso ha deciso: resta Montella, il nome per il DS. Il ritiro a Moena ci sarà. La durata...
10 giugno 2019 15:30
Gazzetta, Marino possibile nuovo direttore sportivo viola. Commisso chiederà a Chiesa di restare
02 giugno 2019 14:12
Marino: "Alcune critiche sono ingenerose. I Della Valle nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro..."
29 maggio 2019 14:10
Della Valle blinda Corvino, resta al timone della Fiorentina. Occhio però alla pista Marino
14 maggio 2019 14:04
Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino
03 maggio 2019 13:27
Marino sicuro: "Chiesa è destinato a diventare un giocatore della Juventus. Su di lui..."
17 aprile 2019 15:13
Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."
10 gennaio 2019 21:49
Marino: “Thereau? Momento particolare, il suo agente è agli arresti domiciliari...”
30 ottobre 2018 14:07
Marino: "Raro che Corvino sbagli quelli in "ic", Pioli gran lavoro. A gennaio.."
05 ottobre 2018 18:23
Marino: "Sviste arbitrali? Succede spesso quando si va a San Siro. Chiesa il migliore dei suoi"
27 settembre 2018 13:00
Marino: “La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato. Pioli può arrivare in Europa”
09 agosto 2018 09:11
Marino conferma: "Pjaca ha già l'accordo con la Fiorentina, alla fine arriverà. Su Gerson invece..."
31 luglio 2018 12:35
Marino: "Chiesa rimane in viola? Con i Della Valle non si sa mai, specie se arrivano 50 milioni"
14 aprile 2018 11:23
Marino: "La Fiorentina può tenere Bernardeschi, ma l'offerta è troppo bassa"
24 maggio 2017 18:09
Marino: "Panchina viola? Mi risulta che arriverà Di Francesco"
26 aprile 2017 15:51
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