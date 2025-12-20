Marino: “Fiorentina potenzialmente da primi 5-6 posti, dovrà vincerne una prima o poi”

L’ex ds dell’Udinese, prossimo avversario della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto in vista della sfida tra le due squadre:

Domenica l’Udinese giocherà in trasferta contro la Fiorentina. Firenze sta vivendo una sorta di psicodramma sportivo. Una trappola per i bianconeri?

«La stagione dei viola è un disastro, però l’Udinese avrà tutto da perdere e niente da guadagnare. La squadra di Runjaic dovrà andare là pensando di affrontare una squadra con un potenziale d’alta classifica ma al tempo stesso sfruttando le debolezze dell’avversario, altrimenti saranno dolori. Anche perché per la legge dei grandi numeri la Fiorentina prima o poi una partita la dovrà pur vincere».

Ma la Fiorentina che squadra è?

«Potenzialmente è da primi cinque-sei posti e io credo che prima o poi si riprenderà, ma non sono così convinto che si possa salvare».