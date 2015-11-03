Notizie Fiorentina Udinese Fiorentina

Di Gennaro: “La partita con l’Udinese è alla portata. Con Paratici e il cambio modulo è un’altra Fiorentina”
27 febbraio 2026 21:16
Matri: “C’è da riconquistare la piazza e non solo il posto in classifica, ma la vittoria dà morale”
22 dicembre 2025 16:20
Runjaic: “Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, noi bene solo i primi 5 minuti”
21 dicembre 2025 21:09
Marino: “Fiorentina potenzialmente da primi 5-6 posti, dovrà vincerne una prima o poi”
20 dicembre 2025 15:41
Agostinelli: "La Fiorentina ieri è stata un po' presuntuosa. Si è sentita troppo brava dopo l'1-0"
24 dicembre 2024 19:39
Orlando: "Vicende extracampo hanno inciso sull'equilibrio. Palladino deve valutare qualche modifica"
24 dicembre 2024 15:15
Trevisani: "Brutta la sconfitta della Fiorentina. Si è sentita l'assenza di Dodò, giocatore fondamentale"
24 dicembre 2024 14:46
Cade la Fiorentina al Franchi, l'Udinese la ribalta e vince 2-1. Ancora un ko per i viola
23 dicembre 2024 20:31
Bove sarà in panchina per Fiorentina-Udinese. Guarderà la partita insieme ai compagni di squadra
23 dicembre 2024 16:28
Colpani quando vede l'Udinese si accende. A nessun'altra squadra ha segnato di più, 3 gol fatti
23 dicembre 2024 16:12
Udinese in emergenza: si ferma anche Lautaro Giannetti, in forte dubbio per la Fiorentina
19 dicembre 2024 17:13
Biraghi: "Con squadre come l'Udinese è difficile recuperare per 2 volte. Hanno battuto 3-0 il Bologna"
14 gennaio 2024 21:22
Cioffi: "Meritavamo la vittoria. Non era facile presentarsi a Firenze con mentalità vincente"
14 gennaio 2024 21:09
Faraoni: "Contento del mio esordio e di essere alla Fiorentina. Nella ripresa abbiamo preso le misure"
14 gennaio 2024 21:00
Italiano: "Nei primi tempi non siamo all'altezza, non va bene. Faraoni acquisto di personalità"
14 gennaio 2024 20:51
PAGELLE VIOLA: BONAVENTURA DELETERIO, CABRAL E PIATEK INESISTENTI, ODRIOZOLA SBAGLIA
27 aprile 2022 19:58
FORM. UFFICIALE: TORREIRA E BONAVENTURA TITOLARI, PIATEK E SOTTIL IN ATTACCO CON NICO
27 aprile 2022 17:00
Rimborso ai tifosi viola per Fiorentina-Udinese, per Fiorentina-Genoa non vale l'abbonamento
14 gennaio 2022 11:50
Giudice Sportivo, Fiorentina-Udinese niente 3-0 a tavolino, la gara è "sub iudice"
08 gennaio 2022 10:42
Da Udine rivelano, è stato cancellato il volo dell'Udinese verso Firenze, partita vicina al rinvio
05 gennaio 2022 16:42
Castrovilli top player, Milenkovic e Pezzella indispensabili, Biraghi leader
26 ottobre 2020 15:24
Milenkovic a Sky: "Ultime partite decise da episodi non a nostro favore. Serve un po' di fortuna"
25 ottobre 2020 17:57
Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"
24 ottobre 2020 17:11
Governatore Friuli: "Giocare Udinese Fiorentina a porte chiuse? Meglio rinviarla"
25 febbraio 2020 13:52
Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"
13 ottobre 2019 14:14
Basile su Twitter: "La Fiorentina ha vinto e perso partite che sembravano Luna Park"
07 ottobre 2019 20:45
Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"
06 ottobre 2019 22:12
Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…"
03 febbraio 2019 21:00
Come i tifosi hanno reso omaggio a Davide Astori al minuto 13 di Udinese-Fiorentina
03 febbraio 2019 20:28
(VIDEO): "Andiamo in campo". Il boato del Franchi dopo il goal di Benassi contro l'Udinese
07 settembre 2018 16:34
Corriere Fiorentino, BenAssi nella manica. E Della Valle proclama: "E' la strada giusta da seguire"
03 settembre 2018 08:48
Velazquez: "Perso per errore nostro. Perdite di tempo? Normali, era giusto il pari. Rispetto molto Firenze e la Fiorentina".
02 settembre 2018 20:21
Pioli: "Temevo le ripartenze ma con uno stadio così i ragazzi gettano il cuore oltre l'ostacolo. Eysseric e Benassi..."
02 settembre 2018 20:14
PAGELLE VIOLA: BENASSI ANCORA GOLEADOR, CHIESA QUANTA CORSA. MURO VITOR HUGO
02 settembre 2018 19:35
(VIDEO), l’arrivo del pullman viola allo stadio con la “scorta sonora” dei tifosi in motorino
02 settembre 2018 16:15
Probabile formazione: confermati gli undici che hanno battuto il Chievo. Mirallas e Thereau...
02 settembre 2018 11:12
Corriere Dello Sport, Fiorentina oggi a lavoro verso l'Udinese. Confermati gli 11 di domenica?
29 agosto 2018 09:20
Fiorentina-Udinese sarà trasmessa da DAZN, e si potrà vedere gratuitamente. Ecco come
28 agosto 2018 11:46
Disponibili da oggi gli abbonamenti a 18 gare e i biglietti per Fiorentina-Udinese
27 agosto 2018 12:32
FOTO: Il bambino dell'Udinese con la scritta di Astori riceve in regalo la maglia di Chiesa
05 aprile 2018 11:05
La squadra è in ritiro: domani si gioca presto e c'è bisogno di fare quadrato
14 ottobre 2017 23:25
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