Labaro Viola

Notizie Fiorentina Udinese Fiorentina

Di Gennaro: “La partita con l’Udinese è alla portata. Con Paratici e il cambio modulo è un’altra Fiorentina”

27 febbraio 2026 21:16

Matri: “C’è da riconquistare la piazza e non solo il posto in classifica, ma la vittoria dà morale”

22 dicembre 2025 16:20

Runjaic: “Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, noi bene solo i primi 5 minuti”

21 dicembre 2025 21:09

Marino: “Fiorentina potenzialmente da primi 5-6 posti, dovrà vincerne una prima o poi”

20 dicembre 2025 15:41

Agostinelli: "La Fiorentina ieri è stata un po' presuntuosa. Si è sentita troppo brava dopo l'1-0"

24 dicembre 2024 19:39

Orlando: "Vicende extracampo hanno inciso sull'equilibrio. Palladino deve valutare qualche modifica"

24 dicembre 2024 15:15

Trevisani: "Brutta la sconfitta della Fiorentina. Si è sentita l'assenza di Dodò, giocatore fondamentale"

24 dicembre 2024 14:46

Cade la Fiorentina al Franchi, l'Udinese la ribalta e vince 2-1. Ancora un ko per i viola

23 dicembre 2024 20:31

Bove sarà in panchina per Fiorentina-Udinese. Guarderà la partita insieme ai compagni di squadra

23 dicembre 2024 16:28

Colpani quando vede l'Udinese si accende. A nessun'altra squadra ha segnato di più, 3 gol fatti

23 dicembre 2024 16:12

Udinese in emergenza: si ferma anche Lautaro Giannetti, in forte dubbio per la Fiorentina

19 dicembre 2024 17:13

Biraghi: "Con squadre come l'Udinese è difficile recuperare per 2 volte. Hanno battuto 3-0 il Bologna"

14 gennaio 2024 21:22

Cioffi: "Meritavamo la vittoria. Non era facile presentarsi a Firenze con mentalità vincente"

14 gennaio 2024 21:09

Faraoni: "Contento del mio esordio e di essere alla Fiorentina. Nella ripresa abbiamo preso le misure"

14 gennaio 2024 21:00

Italiano: "Nei primi tempi non siamo all'altezza, non va bene. Faraoni acquisto di personalità"

14 gennaio 2024 20:51

PAGELLE VIOLA: BONAVENTURA DELETERIO, CABRAL E PIATEK INESISTENTI, ODRIOZOLA SBAGLIA

27 aprile 2022 19:58

FORM. UFFICIALE: TORREIRA E BONAVENTURA TITOLARI, PIATEK E SOTTIL IN ATTACCO CON NICO

27 aprile 2022 17:00

Rimborso ai tifosi viola per Fiorentina-Udinese, per Fiorentina-Genoa non vale l'abbonamento

14 gennaio 2022 11:50

Giudice Sportivo, Fiorentina-Udinese niente 3-0 a tavolino, la gara è "sub iudice"

08 gennaio 2022 10:42

Da Udine rivelano, è stato cancellato il volo dell'Udinese verso Firenze, partita vicina al rinvio

05 gennaio 2022 16:42

Castrovilli top player, Milenkovic e Pezzella indispensabili, Biraghi leader

26 ottobre 2020 15:24

Milenkovic a Sky: "Ultime partite decise da episodi non a nostro favore. Serve un po' di fortuna"

25 ottobre 2020 17:57

Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"

24 ottobre 2020 17:11

Governatore Friuli: "Giocare Udinese Fiorentina a porte chiuse? Meglio rinviarla"

25 febbraio 2020 13:52

Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"

13 ottobre 2019 14:14

Basile su Twitter: "La Fiorentina ha vinto e perso partite che sembravano Luna Park"

07 ottobre 2019 20:45

Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"

06 ottobre 2019 22:12

Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…"

03 febbraio 2019 21:00

Come i tifosi hanno reso omaggio a Davide Astori al minuto 13 di Udinese-Fiorentina

03 febbraio 2019 20:28

(VIDEO): "Andiamo in campo". Il boato del Franchi dopo il goal di Benassi contro l'Udinese

07 settembre 2018 16:34

Corriere Fiorentino, BenAssi nella manica. E Della Valle proclama: "E' la strada giusta da seguire"

03 settembre 2018 08:48

Velazquez: "Perso per errore nostro. Perdite di tempo? Normali, era giusto il pari. Rispetto molto Firenze e la Fiorentina".

02 settembre 2018 20:21

Pioli: "Temevo le ripartenze ma con uno stadio così i ragazzi gettano il cuore oltre l'ostacolo. Eysseric e Benassi..."

02 settembre 2018 20:14

PAGELLE VIOLA: BENASSI ANCORA GOLEADOR, CHIESA QUANTA CORSA. MURO VITOR HUGO

02 settembre 2018 19:35

(VIDEO), l’arrivo del pullman viola allo stadio con la “scorta sonora” dei tifosi in motorino

02 settembre 2018 16:15

Probabile formazione: confermati gli undici che hanno battuto il Chievo. Mirallas e Thereau...

02 settembre 2018 11:12

Corriere Dello Sport, Fiorentina oggi a lavoro verso l'Udinese. Confermati gli 11 di domenica?

29 agosto 2018 09:20

Fiorentina-Udinese sarà trasmessa da DAZN, e si potrà vedere gratuitamente. Ecco come

28 agosto 2018 11:46

Disponibili da oggi gli abbonamenti a 18 gare e i biglietti per Fiorentina-Udinese

27 agosto 2018 12:32

FOTO: Il bambino dell'Udinese con la scritta di Astori riceve in regalo la maglia di Chiesa

05 aprile 2018 11:05

La squadra è in ritiro: domani si gioca presto e c'è bisogno di fare quadrato

14 ottobre 2017 23:25

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Udinese

Sett. 9
Sett. 52 Sett. 51
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 2
Sett. 17 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 44 Sett. 43 Sett. 9
Sett. 41 Sett. 40 Sett. 5
Sett. 36 Sett. 35 Sett. 14
Sett. 41