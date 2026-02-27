Di Gennaro: “La partita con l’Udinese è alla portata. Con Paratici e il cambio modulo è un’altra Fiorentina”

L’ex Fiorentina di Gennaro ha parlato al Il Messaggero Veneto della partita di lunedì contro l’Udinese e della situazione della Fiorentina: “È una partita che l’Udinese può giocare un po’ più serenamente della Fiorentina, vista la classifica diversa delle due. Paratici porta esperienza e conoscenza anche di livello internazionale. Mancava una figura così alla Fiorentina anche se è chiaro chele scelte da fare adesso sono più dettate dalle esigenze di classifica.

È una Viola che ha cambiato il modulo e che ha cominciato a giocare col 4-1-4-1 e un 4-3-3 che sta rendendo. Vanoli ha valorizzato giocatori prima in penombra come lo erano Fagioli, De Gea e Dodò e sta riscoprendo l’apporto di Kean. Diciamo che si erano persi un po’ tutti e poi dal mercato sono arrivati due esterni come Solomon e Harrison. L’Udinese si presenta con molte assenze pesanti come Solet, Zanoli e Davis”