28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Gennaro: “La partita con l’Udinese è alla portata. Con Paratici e il cambio modulo è un’altra Fiorentina”

News

Di Gennaro: “La partita con l’Udinese è alla portata. Con Paratici e il cambio modulo è un’altra Fiorentina”

Redazione

27 Febbraio · 21:16

Aggiornamento: 27 Febbraio 2026 · 21:16

TAG:

#FiorentinaAntonio Di Gennarofiorentina Udinese

Condividi:

di

L’ex Fiorentina di Gennaro ha parlato al Il Messaggero Veneto della partita di lunedì contro l’Udinese e della situazione della Fiorentina: “È una partita che l’Udinese può giocare un po’ più serenamente della Fiorentina, vista la classifica diversa delle due. Paratici porta esperienza e conoscenza anche di livello internazionale. Mancava una figura così alla Fiorentina anche se è chiaro chele scelte da fare adesso sono più dettate dalle esigenze di classifica.
È una Viola che ha cambiato il modulo e che ha cominciato a giocare col 4-1-4-1 e un 4-3-3 che sta rendendo. Vanoli ha valorizzato giocatori prima in penombra come lo erano Fagioli, De Gea e Dodò e sta riscoprendo l’apporto di Kean. Diciamo che si erano persi un po’ tutti e poi dal mercato sono arrivati due esterni come Solomon e Harrison. L’Udinese si presenta con molte assenze pesanti come Solet, Zanoli e Davis”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio