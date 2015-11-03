Labaro Viola

Notizie Antonio Di Gennaro Fiorentina

Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”

19 maggio 2026 11:07

Di Gennaro: “La partita con l’Udinese è alla portata. Con Paratici e il cambio modulo è un’altra Fiorentina”

27 febbraio 2026 21:16

Di Gennaro: "Il Cagliari andava riportato giù nella ressa per la salvezza. Como? Sono spaventosi"

26 gennaio 2026 14:12

Di Gennaro: "Mercato? Baldanzi non è il tipo da salto di qualità. Alla Fiorentina serve un difensore"

12 gennaio 2026 13:43

Di Gennaro: "Paratici o viene per comandare o può essere l'apripista per la vendita futura della società"

29 dicembre 2025 18:19

Di Gennaro: "Il gol preso a Parma è l'immagine della Fiorentina per non parlare del clamoroso errore di Piccoli"

29 dicembre 2025 14:59

Di Gennaro: "Mercato Fiorentina? L'unico che puoi dare via facendo tanti soldi è Moise Kean"

22 dicembre 2025 13:12

Di Gennaro: "Per il Verona è una gara di enorme importanza, per la Fiorentina è quasi decisiva"

11 dicembre 2025 10:32

Di Gennaro: "La Fiorentina ha puntato su Pioli, ora non si può cacciare dopo solo due mesi"

09 ottobre 2025 14:30

Di Gennaro preoccupato: "La Fiorentina ha potenziale ma deve stare attenta perché le stagioni diventano strane"

06 ottobre 2025 22:30

Di Gennaro: "Kessié guadagna 14 milioni, non so se vuole l'Italia. Sohm sarebbe ottimo"

29 luglio 2025 17:09

Di Gennaro: "Fiorentina regina del mercato insieme al Napoli. Con Pioli si può fare un salto avanti"

21 luglio 2025 16:41

Di Gennaro non ha dubbi: "Kean è più forte di Vlahovic. È indispensabile e devastante"

25 novembre 2024 18:12

Sentite Di Gennaro: "Se arriva Gudmundsson per Nico la Fiorentina non ci perde. Obiettivo Europa league"

02 agosto 2024 18:15

Di Gennaro dice la sua: "Italiano è il profilo giusto per il Napoli. Sarri è un'opzione per la Fiorentina"

26 marzo 2024 18:59

Archivio

Esplora l'archivio di Antonio Di Gennaro

Sett. 21 Sett. 9 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 41 Sett. 31 Sett. 30
Sett. 48 Sett. 31 Sett. 13