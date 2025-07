Di Gennaro: “Fiorentina regina del mercato insieme al Napoli. Con Pioli si può fare un salto avanti”

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola soffermandosi sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Pioli riparte da una squadra che ha nelle corde la difesa a tre, magari sugli esterni ci sono da capire ancora delle situazioni. A centrocampo Fagioli-Mandragora possono anche stare insieme in tandem, soprattutto con la crescita esponenziale di Mandragora dall’anno scorso. Ma Pioli non si rifarà a un solo modulo, mi piace questa idea di voler lavorare molto sulla qualità ed è testimoniata anche dal mercato: De Gea rinnova, Gosens riscattato, Kean rimane, ci sono tante avvisaglie positive. Pioli sta costruendo qualcosa di importante”.

Ha fatto discutere in queste ore il passaggio di Amatucci a Las Palmas, addirittura in B spagnola.

“Viene da due annate difficili con due retrocessioni. Oggi purtroppo ci possono stare anche questi trasferimenti, va a fare una B che è molto diversa dalla nostra. Il livello lì è più alto, tutto sommato è un passaggio che ci può stare. A Firenze manca invece un centrocampista e infatti stanno lavorando su un play e un incursore, vedi Bernabé e Sohm”.

Considerando la rosa già corposa, le sembra che la Fiorentina possa aspettare ancora un po’ prima di fare altri colpi?

“Ci può stare, per me la Fiorentina e il Napoli sono quelle che si sono mosse meglio finora. Bernabé so che preferisce rimanere a Parma, Sohm lo stanno trattando ma un po’ di attesa ci può stare, perché la rosa di Pioli è già all’80-90%. Mi sembra che proprio Pioli abbia dato un segnale, una svolta in positiva. Pare che ci siano le condizioni per fare un salto in avanti”.