Di Gennaro: “Il Cagliari andava riportato giù nella ressa per la salvezza. Como? Sono spaventosi”

L’ex giocatore della Fiorentina, Antonio di Gennaro, ha parlato a Radio FirenzeViola in merito alla sconfitta contro il Cagliari e alla prossima sfida di Coppa Italia contro il Como. Ecco le sue parole.

“La sconfitta col Cagliari ha un peso specifico enorme, non c’è stato seguito rispetto alla bella prestazione con il Bologna. Il Cagliari era la squadra da poter riportare giù nella ressa per la salvezza. Poi però Pisacane ha fatto delle scelte che hanno messo in difficoltà la Fiorentina. C’è un giocatore come Marco Palestra che è dominante ovunque. La Fiorentina non è stata capace di essere attenta, ribadisco che il Cagliari ha un signor allenatore. Questo non vuol dire che Paolo Vanoli non lo sia, ma ora diventa dura. Il fatto che la classifica adesso si sia spaccata in due blocchi dietro. Il Cagliari lo dovevi tenere lì, adesso devi riprendere il Parma. Altrimenti sennò devi fare la corsa solo con una squadra, il Lecce. Poi c’è il Pisa che è una squadra che lotta“.

La sfida di Coppa Italia contro il Como

“Contro il Como in Coppa Italia non sarà facile ma è chiaro, ha idee di calcio incredibili. Ho commentato Lazio-Como, oltre alla qualità nel possesso c’è una grande qualità nella pressione. Hanno una forza di ri-aggressione incredibile, sono spaventosi. Quando vince anche in maniera importante, Fabregas dice sempre che l’importante è la prestazione non la classifica. Ha perso col Milan immeritatamente e son ripartiti. Se la metti sul palleggio te la incartano”.