Notizie Fiorentina Como Fiorentina

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Graziani: "La Fiorentina è stata furba, la vittoria contro il Como vale doppio e fa sorridere Firenze"

15 febbraio 2026 14:47

Di Gennaro: "Il Cagliari andava riportato giù nella ressa per la salvezza. Como? Sono spaventosi"

26 gennaio 2026 14:12

Di Gennaro: "Fiorentina? Situazione delicata, ieri buio dopo mezz'ora. Serve un cambio di marcia"

22 settembre 2025 13:43

Fabregas avvisa i suoi: “Fiorentina tra le 6-7 più forti in Italia. Non voglio che Kean tocchi palla”

19 settembre 2025 16:07

Ludi (ds Como): "Grande vittoria contro la Fiorentina. Vogliamo dominare, non ci snaturiamo mai"

18 febbraio 2025 15:02

Como, Valle: "Cerchiamo sempre di vincere. Io attaccante aggiunto? Fabregas ci dice di stare alti"

16 febbraio 2025 15:34

Infortunio Gudmundsson: problema alla schiena per l'islandese, costretto ad uscire dopo 20 minuti

16 febbraio 2025 14:25

Dal Viola Park: Probabile formazione gigliata contro il Como: 4-4-2 senza Gudmundsson. In attacco la coppia Zaniolo-Beltran

15 febbraio 2025 15:16

Fabregas su Ikoné: "Credo in lui. Qui ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina, deve fare la differenza"

15 febbraio 2025 12:20

Tuttosport: "Col Como, Palladino può puntare sulla coppia Beltran-Gudmundsson per sostituire Kean"

15 febbraio 2025 12:00

Palladino: "Gudmundsson debilitato dalla tonsillite. Importante per noi recuperarlo, ci può dare tanto"

14 febbraio 2025 16:38

Palladino studia le soluzioni per l'attacco senza Kean: possibilità Beltran o idea Zaniolo falso nueve

13 febbraio 2025 16:52

Baiano non ha dubbi: "Beltran contro il Como può lasciare il segno. Questa è la sua occasione"

13 febbraio 2025 14:54

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