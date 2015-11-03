Notizie Fiorentina Como Fiorentina

Graziani: "La Fiorentina è stata furba, la vittoria contro il Como vale doppio e fa sorridere Firenze"
15 febbraio 2026 14:47
Di Gennaro: "Il Cagliari andava riportato giù nella ressa per la salvezza. Como? Sono spaventosi"
26 gennaio 2026 14:12
Di Gennaro: "Fiorentina? Situazione delicata, ieri buio dopo mezz'ora. Serve un cambio di marcia"
22 settembre 2025 13:43
Fabregas avvisa i suoi: “Fiorentina tra le 6-7 più forti in Italia. Non voglio che Kean tocchi palla”
19 settembre 2025 16:07
Ludi (ds Como): "Grande vittoria contro la Fiorentina. Vogliamo dominare, non ci snaturiamo mai"
18 febbraio 2025 15:02
Como, Valle: "Cerchiamo sempre di vincere. Io attaccante aggiunto? Fabregas ci dice di stare alti"
16 febbraio 2025 15:34
Infortunio Gudmundsson: problema alla schiena per l'islandese, costretto ad uscire dopo 20 minuti
16 febbraio 2025 14:25
Dal Viola Park: Probabile formazione gigliata contro il Como: 4-4-2 senza Gudmundsson. In attacco la coppia Zaniolo-Beltran
15 febbraio 2025 15:16
Fabregas su Ikoné: "Credo in lui. Qui ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina, deve fare la differenza"
15 febbraio 2025 12:20
Tuttosport: "Col Como, Palladino può puntare sulla coppia Beltran-Gudmundsson per sostituire Kean"
15 febbraio 2025 12:00
Palladino: "Gudmundsson debilitato dalla tonsillite. Importante per noi recuperarlo, ci può dare tanto"
14 febbraio 2025 16:38
Palladino studia le soluzioni per l'attacco senza Kean: possibilità Beltran o idea Zaniolo falso nueve
13 febbraio 2025 16:52
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