Baiano non ha dubbi: "Beltran contro il Como può lasciare il segno. Questa è la sua occasione"

Chi sarà il vice Kean nella partita tra Fiorentina e Como che si giocherà domenica per l'ora di pranzo? Per l'ex attaccante viola, 'Ciccio' Baiano non ci sono dubbi: “Beltran, senza starci nemmeno a p...

Chi sarà il vice Kean nella partita tra Fiorentina e Como che si giocherà domenica per l'ora di pranzo? Per l'ex attaccante viola, 'Ciccio' Baiano non ci sono dubbi: “Beltran, senza starci nemmeno a pensare", queste sono le parole rilasciate a La Nazione. "Lo ha già fatto, era stato preso per fare l'attaccante. E cosi non dovresti sacrificare nessun altro giocatore”. Vedere Zaniolo davanti è un'ipotesi che non lo affascina: “Io penso che i giocatori debbano essere schierati nel proprio ruolo. Se poi giocano male si attaccano al fatto di essere stati schierati fuori ruolo”.