Zazzaroni: "Spalletti quando parla di Fagioli sembra che stia parlando di Modric. Il VAR usato così non ha senso"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto nella trasmissione sportiva su Lady Radio, per parlare delle situazioni spiacevoli che si sono create durante Inter-Fiorentina: “Av...

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto nella trasmissione sportiva su Lady Radio, per parlare delle situazioni spiacevoli che si sono create durante Inter-Fiorentina: “Avete visto male sul cross di Bastoni, ha detto ridendo, il campo di San Siro ha una rientranza di alcuni centimetri. Scherzi a parte, una roba del genere non l'avevo mai vista”.

Continua parlando anche della tecnologia: “Il protocollo dice che il Var non può intervenire? Il calcio d'angolo è un'azione potenzialmente pericolosa, che può portare al gol, se sono lì chiamo subito l'arbitro, gli mando un piccione viaggiatore, faccio di tutto per dirgli che la palla è uscita di 30 centimetri per non permettere di battere l'angolo. E' una partita compromessa da quel gol".

Continua: “E' una vergogna che si possano annullare delle reti per un fuorigioco di un tacco e non si possa intervenire per una palla che è uscita di 30 centimetri. Il protocollo viene costantemente aggiornato in base alle proteste di società e media”.

Sul mercato della Fiorentina: “Si è rinforzata nettamente a gennaio, perché adesso hai Fagioli. Ogni volta che sento parlare Spalletti di lui, sembra che stia parlando di Modric. Spero che con lui a Firenze, accada quello che è accaduto con Kean. Zaniolo deve capire che questa è la sua ultima possibilità per dimostrare le sue capacità”.

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