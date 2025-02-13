Le sconfitte di Atalanta e Milan mettono a rischio il 5° posto in Champions, la Spagna si avvicina

Si è conclusa ieri la giornata di andata dei play-off di Champions League, giornata che ha visto impegnate 3 delle 4 italiane ancora in corsa in questa Champions League. Serata amara per le italiane c...

Si è conclusa ieri la giornata di andata dei play-off di Champions League, giornata che ha visto impegnate 3 delle 4 italiane ancora in corsa in questa Champions League. Serata amara per le italiane con la vittoria della sola Juventus e la sconfitta del Milan in Olanda e l'Atalanta derubata in Belgio con un rigore inesistente assegnato al Club Brugge a partita finita.

Serata delicata soprattutto per il ranking e la corsa al posto extra in Champions League con le italiane che frenano bruscamente e si fanno praticamente raggiungere dalla Spagna in questo momento distante appena un pareggio. In questa situazione il percorso della Fiorentina in Conference League rischia di diventare cruciale.