Notizie Atalanta Fiorentina

Da Bergamo: "Palladino rompe con l'Atalanta, Sarri e Giuntoli in pole per il nuovo percorso nerazzurro"
19 maggio 2026 14:20
TMW riporta: "Sarri è un'idea forte per l'Atalanta, dopo stasera valuterà il suo futuro con la Lazio"
13 maggio 2026 14:28
Moretto annuncia: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, a breve sarà ufficiale"
09 maggio 2026 19:14
Atalanta ko a Cagliari ma Palladino non ha dubbi: "È mancato solo un po' di culo"
27 aprile 2026 21:48
Coppa Italia, Sarri sbatte fuori Palladino e va in finale. Atalanta ko ai rigori, Motta saracinesca
23 aprile 2026 00:07
Palladino: "Abbiamo fatto una grande scalata, peccato non aver iniziato il campionato con l'Atalanta"
18 aprile 2026 23:57
Tra Roma e Atalanta gode la Juve. Spalletti sfida il Bologna per scavare il solco Champions
18 aprile 2026 23:35
Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto
11 aprile 2026 23:15
Palladino: “65 punti? Non so quando li rifaranno. Io via con una telefonata. Alleno per ambizione"
04 aprile 2026 09:51
Palladino dopo l'umiliazione in Champions attacca: "In Italia siamo indietro, non abbiamo qualità"
19 marzo 2026 13:03
Palladino da incubo in Champions: l'Atalanta perde 4-1. E' 10-2 nel doppio confronto.
18 marzo 2026 22:58
Inter e Chivu, polemiche e vittimismo che rischiano di pesare sulla sfida con la Fiorentina
14 marzo 2026 23:27
Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"
12 marzo 2026 14:19
Palladino si è già preso l'Atalanta: per lui pronto il rinnovo di contratto fino al 2029
12 marzo 2026 12:24
Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”
11 marzo 2026 00:03
Notte da incubo per Palladino. Figuraccia Atalanta, finisce in maniera imbarazzante: é 1-6.
10 marzo 2026 23:02
Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"
27 febbraio 2026 13:51
"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"
25 febbraio 2026 22:49
Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions
25 febbraio 2026 22:26
Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce
23 febbraio 2026 14:22
Palladino vola a Bergamo: da quando allena l'Atalanta solo l'Inter e Chivu hanno fatto meglio di lui
23 febbraio 2026 11:50
Palladino rimonta Conte nella ripresa e riapre la corsa Champions; finisce 2-1 al Gewiss per l'Atalanta
22 febbraio 2026 17:18
Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina
28 gennaio 2026 13:22
Moretto: "La Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Samardzic, contatti con l'Atalanta"
26 gennaio 2026 22:45
Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola
25 gennaio 2026 20:40
Corriere dello Sport: "Se parte Fortini, Maldini nel mirino della Fiorentina. C'è fermento"
21 gennaio 2026 10:40
Il Pisa pareggia con l'Atalanta di Palladino grazie a Durosinmi e raggiunge la Fiorentina a 14 punti
16 gennaio 2026 22:41
Pedullà: "Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede"
15 gennaio 2026 00:31
Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare
10 gennaio 2026 23:21
Repubblica svela: “In mattinata Brescianini arriverà al Viola Park. Prima visite poi firma”
09 gennaio 2026 09:35
TMW: Brescianini alla Fiorentina, riscatto a 12 milioni e contratto fino al 2030 da 1,2 milioni
08 gennaio 2026 22:19
Corriere dello Sport: "Brescianini alla Fiorentina in prestito da 3 milioni più obbligo condizionato a 12"
08 gennaio 2026 10:17
Nazione: “Brescianini-Fiorentina? Si tratta per un prestito a 3 milioni con obbligo in caso di salvezza a 10”
08 gennaio 2026 09:50
Di Marzio: "La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l'Atalanta ha accettato l'offerta"
08 gennaio 2026 00:31
Corriere dello Sport: "Samardzic pista complicata. L'Atalanta spara, vuole minimo 20 milioni"
07 gennaio 2026 10:10
Corriere dello Sport: "Brescianini-Fiorentina si lavora al prestito oneroso con diritto che può diventare obbligo"
07 gennaio 2026 10:08
Nazione: “Brescianini-Fiorentina è fatta! Da limare gli ultimi dettagli”
07 gennaio 2026 09:37
Gazzetta: “La Fiorentina non ha ancora fatto un’offerta ufficiale per Brescianini”
07 gennaio 2026 09:24
TMW: "L'Atalanta cede Samardzic per 20 milioni a titolo definitivo, il suo futuro è legato a Maldini"
06 gennaio 2026 11:11
Corriere dello Sport: "L'Atalanta apre alla cessione di Brescianini. Più complicato Samardzic"
06 gennaio 2026 10:28
Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina
04 gennaio 2026 00:00
Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale
03 gennaio 2026 23:23
Di Marzio: "Brescianini sul taccuino di Paratici, forte interesse per il mediano dell'Atalanta"
03 gennaio 2026 22:51
Corriere dello Sport: "Samardzic piace, la Fiorentina valuta il da farsi. Atalanta pronta a cederlo"
03 gennaio 2026 10:09
Palladino: "Samardzic è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento"
02 gennaio 2026 21:26
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Brescianini. Formula? Si studia un prestito con opzione"
02 gennaio 2026 10:37
Corriere dello Sport: "Ipotesi Samardzic alla Fiorentina in prestito con diritto o obbligo condizionato"
02 gennaio 2026 10:36
Il Giornale: “L’Atalanta piomba su Comuzzo ma deciderà Paratici. In estate offerti 25 milioni dalla Dea”
02 gennaio 2026 09:47
Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"
01 gennaio 2026 10:49
Nazione: “Samardzic e Brescianini in prestito? L’Atalanta può dire sì. Piacciono Marì e Mandragora”
30 dicembre 2025 09:15
Samardzic nel mirino della Fiorentina. Gazzetta: “L’Atalanta chiede 20 milioni”
30 dicembre 2025 09:05
Il Corriere dello Sport riporta: "Gosens ritorna da leader, in estate lo voleva l'Atalanta"
29 dicembre 2025 11:46
Nazione: “L’Atalanta di Palladino è interessata a Mandragora e a Pablo Marì, suo fedelissimo”
29 dicembre 2025 09:41
L'Atalanta è rinata con Palladino: dal suo arrivo 6 vittorie in 8 partite, è tornata in zona Europa
22 dicembre 2025 12:00
Una bella notizia per la Fiorentina: il Genoa perde in casa, resiste solo 90 minuti all'uomo in meno: 0-1
21 dicembre 2025 22:55
Il Verona asfalta 3-1 l'Atalanta. Fiorentina ultimissima, con i Wolves unica in Europa senza vittorie
06 dicembre 2025 22:58
Palladino il primo a credere nei giocatori della Fiorentina: quegli abbracci ne sono la dimostrazione
06 dicembre 2025 11:41
Tuttosport: “Fiorentina interessata a Maldini per gennaio. Il Torino lo segue alla tempo, c’è anche la Lazio”
05 dicembre 2025 09:29
Bucchioni: "Vanoli non sta dando niente di diverso, la squadra gioca come con Pioli"
02 dicembre 2025 13:39
Scugnizzo Viola: "L'anno del Centeneario e la paura di svegliarsi in un incubo"
01 dicembre 2025 18:22
Cecchi: "La Fiorentina è prigioniera della paura, nemmeno uno di carattere come Vanoli riesce a far molto"
01 dicembre 2025 13:56
Gentile boccia Piccoli: "Deve ancora crescere tanto, giocare a Firenze è un'altra cosa rispetto a Cagliari"
01 dicembre 2025 13:51
Notte fonda per la Fiorentina, l’Atalanta vince 2-0. Viola a -4 dal Pisa terzultimo
30 novembre 2025 19:51
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI INGUARDABILE, FAGIOLI FANTASMA, KEAN LOTTA NEL DESERTO
30 novembre 2025 19:51
Hien: "Fiorentina in difficoltà ma sarà dura con loro. Duello con Kean sempre difficile"
30 novembre 2025 17:59
Ferrari torna sulle parole di Dzeko: "Parole importanti a tutela del gruppo. Voleva unire tutti"
30 novembre 2025 17:51
Fagioli: "Ora poche parole e più fatti. Dobbiamo fare punti per salvarci senza vivere di ricordi"
30 novembre 2025 17:42
Fagioli: "Giovedì ci è mancata la prestazione, dobbiamo essere liberi di testa e fare punti e prestazioni"
30 novembre 2025 17:40
Ferrari: "Non c'è stata la possibilità di riprendere Palladino perché siamo andati direttamente su Vanoli"
30 novembre 2025 17:36
FORMAZIONE FIORENTINA: DODÓ TITOLARE, PARISI A SINISTRA, FUORI GUDMUNDSSON: GIOCA PICCOLI
30 novembre 2025 17:05
Ariatti: "Se Firenze non vede i risultati sperati, la situazione diventa pesante e irrespirabile per chiunque"
30 novembre 2025 14:04
La Gazzetta dello Sport riporta: "Sohm è la certezza di Vanoli, lo svizzero va verso una maglia da titolare"
29 novembre 2025 17:47
Benalouane: "La Fiorentina deve salvarsi, domani con l'Atalanta gara da dentro o fuori"
29 novembre 2025 15:16
Lazzari: "Firenze sta rivivendo la stessa situazione del 2011-2012 ma basta una scintilla per svoltare"
29 novembre 2025 15:00
Zazzaroni: "La Viola non perderà a Bergamo, finirà pari. Caressa in disaccordo: "Una delle due avrà la meglio"
29 novembre 2025 14:20
L'Atalanta cala il tris e sbanca Francoforte, esordio super per Palladino in Champions
26 novembre 2025 23:21
Scamacca esalta Palladino: "Una ventata d'aria fresca, ci ha trasmesso tranquillità e ci da sicurezza"
25 novembre 2025 22:17
L'Eco di Bergamo: "Ipotesi 3-4-3. Palladino pensa al cambio modulo in Champions e contro la Fiorentina"
25 novembre 2025 13:26
Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina
22 novembre 2025 23:11
Palladino: "Ho scelto io di restare fermo. Qui all'Atalanta mi ha colpito la compattezza societaria"
19 novembre 2025 19:37
Mal di pancia Lookman: maxi offerta del Galatasaray col nigeriano pronto ad accettare con la regia di Osimhen
14 novembre 2025 21:51
Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"
13 novembre 2025 13:57
Ambrosini: "Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze"
12 novembre 2025 14:00
Adesso è anche ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta, contratto fino al 2027
11 novembre 2025 15:09
Pedullà: "Palladino mai in corsa per la Fiorentina dopo un addio traumatico né per la Juve"
11 novembre 2025 12:30
Palladino all'Atalanta? Bucchioni scettico: "Sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto diverso"
10 novembre 2025 15:44
Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric
10 novembre 2025 10:41
Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona
05 novembre 2025 23:04
Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"
26 ottobre 2025 00:25
Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"
25 ottobre 2025 23:46
Senti Ilicic: "Coi fiorentini ho chiuso, mi hanno sempre criticato eppure ero il miglior marcatore e assistman"
14 ottobre 2025 07:50
Gasperini attacca: "Il successo dell'Atalanta dava fastidio, per questo a Firenze ero antipatico"
10 ottobre 2025 11:00
Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi
04 ottobre 2025 22:51
Gasperini ritrova la Fiorentina: una storia fatta di veleno e polemiche a non finire
04 ottobre 2025 16:00
Juric, bordata alla Roma: "Mi hanno buttato da solo in un ambiente difficilissimo, non è stato facile"
27 settembre 2025 20:53
Sulemana illude l'Atalanta ma Cabal rilancia la Juve che non sfonda in superiorità numerica: finisce 1-1 allo Stadium
27 settembre 2025 19:53
Bufera Atalanta, striscione pesante dei tifosi contro Lookman: “Per noi rimani un ingrato”
20 settembre 2025 15:15
Champions: Inter buona la prima trascinata da Thuram, l'Atalanta di Juric schiantata dal PSG
17 settembre 2025 23:40
Lookman si rifiuta di giocare anche contro il PSG. L'Atalanta pensa ad un aumento per convincerlo
16 settembre 2025 12:21
Sottil disastroso con il Lecce, la sua pagella: "Voto 5: non riesce mai a superare l'uomo, si perde"
14 settembre 2025 17:45
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