Labaro Viola

Notizie Atalanta Fiorentina

Da Bergamo: "Palladino rompe con l'Atalanta, Sarri e Giuntoli in pole per il nuovo percorso nerazzurro"

19 maggio 2026 14:20

TMW riporta: "Sarri è un'idea forte per l'Atalanta, dopo stasera valuterà il suo futuro con la Lazio"

13 maggio 2026 14:28

Moretto annuncia: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, a breve sarà ufficiale"

09 maggio 2026 19:14

Atalanta ko a Cagliari ma Palladino non ha dubbi: "È mancato solo un po' di culo"

27 aprile 2026 21:48

Coppa Italia, Sarri sbatte fuori Palladino e va in finale. Atalanta ko ai rigori, Motta saracinesca

23 aprile 2026 00:07

Palladino: "Abbiamo fatto una grande scalata, peccato non aver iniziato il campionato con l'Atalanta"

18 aprile 2026 23:57

Tra Roma e Atalanta gode la Juve. Spalletti sfida il Bologna per scavare il solco Champions

18 aprile 2026 23:35

Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto

11 aprile 2026 23:15

Palladino: “65 punti? Non so quando li rifaranno. Io via con una telefonata. Alleno per ambizione"

04 aprile 2026 09:51

Palladino dopo l'umiliazione in Champions attacca: "In Italia siamo indietro, non abbiamo qualità"

19 marzo 2026 13:03

Palladino da incubo in Champions: l'Atalanta perde 4-1. E' 10-2 nel doppio confronto.

18 marzo 2026 22:58

Inter e Chivu, polemiche e vittimismo che rischiano di pesare sulla sfida con la Fiorentina

14 marzo 2026 23:27

Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"

12 marzo 2026 14:19

Palladino si è già preso l'Atalanta: per lui pronto il rinnovo di contratto fino al 2029

12 marzo 2026 12:24

Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”

11 marzo 2026 00:03

Notte da incubo per Palladino. Figuraccia Atalanta, finisce in maniera imbarazzante: é 1-6.

10 marzo 2026 23:02

Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"

27 febbraio 2026 13:51

"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"

25 febbraio 2026 22:49

Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions

25 febbraio 2026 22:26

Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce

23 febbraio 2026 14:22

Palladino vola a Bergamo: da quando allena l'Atalanta solo l'Inter e Chivu hanno fatto meglio di lui

23 febbraio 2026 11:50

Palladino rimonta Conte nella ripresa e riapre la corsa Champions; finisce 2-1 al Gewiss per l'Atalanta

22 febbraio 2026 17:18

Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina

28 gennaio 2026 13:22

Moretto: "La Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Samardzic, contatti con l'Atalanta"

26 gennaio 2026 22:45

Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola

25 gennaio 2026 20:40

Corriere dello Sport: "Se parte Fortini, Maldini nel mirino della Fiorentina. C'è fermento"

21 gennaio 2026 10:40

Il Pisa pareggia con l'Atalanta di Palladino grazie a Durosinmi e raggiunge la Fiorentina a 14 punti

16 gennaio 2026 22:41

Pedullà: "Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede"

15 gennaio 2026 00:31

Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare

10 gennaio 2026 23:21

Repubblica svela: “In mattinata Brescianini arriverà al Viola Park. Prima visite poi firma”

09 gennaio 2026 09:35

TMW: Brescianini alla Fiorentina, riscatto a 12 milioni e contratto fino al 2030 da 1,2 milioni

08 gennaio 2026 22:19

Corriere dello Sport: "Brescianini alla Fiorentina in prestito da 3 milioni più obbligo condizionato a 12"

08 gennaio 2026 10:17

Nazione: “Brescianini-Fiorentina? Si tratta per un prestito a 3 milioni con obbligo in caso di salvezza a 10”

08 gennaio 2026 09:50

Di Marzio: "La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l'Atalanta ha accettato l'offerta"

08 gennaio 2026 00:31

Corriere dello Sport: "Samardzic pista complicata. L'Atalanta spara, vuole minimo 20 milioni"

07 gennaio 2026 10:10

Corriere dello Sport: "Brescianini-Fiorentina si lavora al prestito oneroso con diritto che può diventare obbligo"

07 gennaio 2026 10:08

Nazione: “Brescianini-Fiorentina è fatta! Da limare gli ultimi dettagli”

07 gennaio 2026 09:37

Gazzetta: “La Fiorentina non ha ancora fatto un’offerta ufficiale per Brescianini”

07 gennaio 2026 09:24

TMW: "L'Atalanta cede Samardzic per 20 milioni a titolo definitivo, il suo futuro è legato a Maldini"

06 gennaio 2026 11:11

Corriere dello Sport: "L'Atalanta apre alla cessione di Brescianini. Più complicato Samardzic"

06 gennaio 2026 10:28

Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina

04 gennaio 2026 00:00

Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale

03 gennaio 2026 23:23

Di Marzio: "Brescianini sul taccuino di Paratici, forte interesse per il mediano dell'Atalanta"

03 gennaio 2026 22:51

Corriere dello Sport: "Samardzic piace, la Fiorentina valuta il da farsi. Atalanta pronta a cederlo"

03 gennaio 2026 10:09

Palladino: "Samardzic è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento"

02 gennaio 2026 21:26

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Brescianini. Formula? Si studia un prestito con opzione"

02 gennaio 2026 10:37

Corriere dello Sport: "Ipotesi Samardzic alla Fiorentina in prestito con diritto o obbligo condizionato"

02 gennaio 2026 10:36

Il Giornale: “L’Atalanta piomba su Comuzzo ma deciderà Paratici. In estate offerti 25 milioni dalla Dea”

02 gennaio 2026 09:47

Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"

01 gennaio 2026 10:49

Nazione: “Samardzic e Brescianini in prestito? L’Atalanta può dire sì. Piacciono Marì e Mandragora”

30 dicembre 2025 09:15

Samardzic nel mirino della Fiorentina. Gazzetta: “L’Atalanta chiede 20 milioni”

30 dicembre 2025 09:05

Il Corriere dello Sport riporta: "Gosens ritorna da leader, in estate lo voleva l'Atalanta"

29 dicembre 2025 11:46

Nazione: “L’Atalanta di Palladino è interessata a Mandragora e a Pablo Marì, suo fedelissimo”

29 dicembre 2025 09:41

L'Atalanta è rinata con Palladino: dal suo arrivo 6 vittorie in 8 partite, è tornata in zona Europa

22 dicembre 2025 12:00

Una bella notizia per la Fiorentina: il Genoa perde in casa, resiste solo 90 minuti all'uomo in meno: 0-1

21 dicembre 2025 22:55

Il Verona asfalta 3-1 l'Atalanta. Fiorentina ultimissima, con i Wolves unica in Europa senza vittorie

06 dicembre 2025 22:58

Palladino il primo a credere nei giocatori della Fiorentina: quegli abbracci ne sono la dimostrazione

06 dicembre 2025 11:41

Tuttosport: “Fiorentina interessata a Maldini per gennaio. Il Torino lo segue alla tempo, c’è anche la Lazio”

05 dicembre 2025 09:29

Bucchioni: "Vanoli non sta dando niente di diverso, la squadra gioca come con Pioli"

02 dicembre 2025 13:39

Scugnizzo Viola: "L'anno del Centeneario e la paura di svegliarsi in un incubo"

01 dicembre 2025 18:22

Cecchi: "La Fiorentina è prigioniera della paura, nemmeno uno di carattere come Vanoli riesce a far molto"

01 dicembre 2025 13:56

Gentile boccia Piccoli: "Deve ancora crescere tanto, giocare a Firenze è un'altra cosa rispetto a Cagliari"

01 dicembre 2025 13:51

Notte fonda per la Fiorentina, l’Atalanta vince 2-0. Viola a -4 dal Pisa terzultimo

30 novembre 2025 19:51

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI INGUARDABILE, FAGIOLI FANTASMA, KEAN LOTTA NEL DESERTO

30 novembre 2025 19:51

Hien: "Fiorentina in difficoltà ma sarà dura con loro. Duello con Kean sempre difficile"

30 novembre 2025 17:59

Ferrari torna sulle parole di Dzeko: "Parole importanti a tutela del gruppo. Voleva unire tutti"

30 novembre 2025 17:51

Fagioli: "Ora poche parole e più fatti. Dobbiamo fare punti per salvarci senza vivere di ricordi"

30 novembre 2025 17:42

Fagioli: "Giovedì ci è mancata la prestazione, dobbiamo essere liberi di testa e fare punti e prestazioni"

30 novembre 2025 17:40

Ferrari: "Non c'è stata la possibilità di riprendere Palladino perché siamo andati direttamente su Vanoli"

30 novembre 2025 17:36

FORMAZIONE FIORENTINA: DODÓ TITOLARE, PARISI A SINISTRA, FUORI GUDMUNDSSON: GIOCA PICCOLI

30 novembre 2025 17:05

Ariatti: "Se Firenze non vede i risultati sperati, la situazione diventa pesante e irrespirabile per chiunque"

30 novembre 2025 14:04

La Gazzetta dello Sport riporta: "Sohm è la certezza di Vanoli, lo svizzero va verso una maglia da titolare"

29 novembre 2025 17:47

Benalouane: "La Fiorentina deve salvarsi, domani con l'Atalanta gara da dentro o fuori"

29 novembre 2025 15:16

Lazzari: "Firenze sta rivivendo la stessa situazione del 2011-2012 ma basta una scintilla per svoltare"

29 novembre 2025 15:00

Zazzaroni: "La Viola non perderà a Bergamo, finirà pari. Caressa in disaccordo: "Una delle due avrà la meglio"

29 novembre 2025 14:20

L'Atalanta cala il tris e sbanca Francoforte, esordio super per Palladino in Champions

26 novembre 2025 23:21

Scamacca esalta Palladino: "Una ventata d'aria fresca, ci ha trasmesso tranquillità e ci da sicurezza"

25 novembre 2025 22:17

L'Eco di Bergamo: "Ipotesi 3-4-3. Palladino pensa al cambio modulo in Champions e contro la Fiorentina"

25 novembre 2025 13:26

Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina

22 novembre 2025 23:11

Palladino: "Ho scelto io di restare fermo. Qui all'Atalanta mi ha colpito la compattezza societaria"

19 novembre 2025 19:37

Mal di pancia Lookman: maxi offerta del Galatasaray col nigeriano pronto ad accettare con la regia di Osimhen

14 novembre 2025 21:51

Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"

13 novembre 2025 13:57

Ambrosini: "Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze"

12 novembre 2025 14:00

Adesso è anche ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta, contratto fino al 2027

11 novembre 2025 15:09

Pedullà: "Palladino mai in corsa per la Fiorentina dopo un addio traumatico né per la Juve"

11 novembre 2025 12:30

Palladino all'Atalanta? Bucchioni scettico: "Sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto diverso"

10 novembre 2025 15:44

Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric

10 novembre 2025 10:41

Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona

05 novembre 2025 23:04

Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"

26 ottobre 2025 00:25

Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"

25 ottobre 2025 23:46

Senti Ilicic: "Coi fiorentini ho chiuso, mi hanno sempre criticato eppure ero il miglior marcatore e assistman"

14 ottobre 2025 07:50

Gasperini attacca: "Il successo dell'Atalanta dava fastidio, per questo a Firenze ero antipatico"

10 ottobre 2025 11:00

Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi

04 ottobre 2025 22:51

Gasperini ritrova la Fiorentina: una storia fatta di veleno e polemiche a non finire

04 ottobre 2025 16:00

Juric, bordata alla Roma: "Mi hanno buttato da solo in un ambiente difficilissimo, non è stato facile"

27 settembre 2025 20:53

Sulemana illude l'Atalanta ma Cabal rilancia la Juve che non sfonda in superiorità numerica: finisce 1-1 allo Stadium

27 settembre 2025 19:53

Bufera Atalanta, striscione pesante dei tifosi contro Lookman: “Per noi rimani un ingrato”

20 settembre 2025 15:15

Champions: Inter buona la prima trascinata da Thuram, l'Atalanta di Juric schiantata dal PSG

17 settembre 2025 23:40

Lookman si rifiuta di giocare anche contro il PSG. L'Atalanta pensa ad un aumento per convincerlo

16 settembre 2025 12:21

Sottil disastroso con il Lecce, la sua pagella: "Voto 5: non riesce mai a superare l'uomo, si perde"

14 settembre 2025 17:45

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