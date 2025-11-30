Fagioli: "Giovedì ci è mancata la prestazione, dobbiamo essere liberi di testa e fare punti e prestazioni"

Le parole di Nicolò Fagioli nel pre-partita di Atalanta-Fiorentina a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per la 13^ di Serie A

Intervistato a pochi minuti dal fischio di inizio di Atalanta-Fiorentina, Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole del centrocampista viola:

"Giovedì ci è mancata la prestazione perchè in campo non abbiamo fatto le cose che abbiamo provato in allenamento. Il mister ci ha chiesto di essere liberi di testa e fare punti e prestazioni".

Sulle partite in trasferta:

"Io penso solo che dobbiamo iniziare a fare punti e e giocare di squadra nei momenti di difficoltà".