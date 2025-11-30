Fagioli: "Giovedì ci è mancata la prestazione, dobbiamo essere liberi di testa e fare punti e prestazioni"
Le parole di Nicolò Fagioli nel pre-partita di Atalanta-Fiorentina a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per la 13^ di Serie A
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2025 17:40
Intervistato a pochi minuti dal fischio di inizio di Atalanta-Fiorentina, Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Dazn.
Ecco le parole del centrocampista viola:
"Giovedì ci è mancata la prestazione perchè in campo non abbiamo fatto le cose che abbiamo provato in allenamento. Il mister ci ha chiesto di essere liberi di testa e fare punti e prestazioni".
Sulle partite in trasferta:
"Io penso solo che dobbiamo iniziare a fare punti e e giocare di squadra nei momenti di difficoltà".