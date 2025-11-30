Ariatti: “Se Firenze non vede i risultati sperati, la situazione diventa pesante e irrespirabile per chiunque”

A TuttoAtalanta.it è intervenuto l’ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta Luca Ariatti per parlare del big match di Bergamo alle 18: “A Firenze i tifosi ti aiutano e spingono la squadra, però se i risultati non arrivano si fanno sentire e l’aria diventa irrespirabile per chiunque. Non mi aspettavo che la Fiorentina stesse così male, anche io in viola ho vissuto una stagione difficile con un ambiente pesantissimo. Mi rivedo molto in quello che ha detto Dzeko perché pure noi avevamo una squadra forte con Miccoli, Chiellini e Nakata, però non abbiamo reso a dovere.”

Prosegue: “Firenze ha una grande storia e vuole grandi palcoscenici, infatti non è abituata a stare in basso e si fa sentire in tutti i modi. Vi assicuro che ci vogliono i giocatori di personalità per reggere questo peso, ma quando firmi devi essere subito consapevole di quello che troverai perché la maglia pesa e se non sei all’altezza ti schiaccia.”