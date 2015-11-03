Notizie Ariatti Fiorentina

Ariatti: "La fascia deve essere restituita a Ranieri, rispecchia i valori che deve avere un capitano"
22 dicembre 2025 16:15
Ariatti: "Se Firenze non vede i risultati sperati, la situazione diventa pesante e irrespirabile per chiunque"
30 novembre 2025 14:04
Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"
20 novembre 2020 21:41
Ariatti: "Chiesa? La sua sua partenza non è così scontata. Spero creda nel progetto Fiorentina"
10 giugno 2020 23:35
Ariatti: "Fiorentina, guarda al mercato del nord europa. Trovo calciatori affidabili di gran serietà.."
23 marzo 2020 21:41
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