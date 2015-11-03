Labaro Viola

Notizie Ariatti Fiorentina

Ariatti: "La fascia deve essere restituita a Ranieri, rispecchia i valori che deve avere un capitano"

22 dicembre 2025 16:15

Ariatti: "Se Firenze non vede i risultati sperati, la situazione diventa pesante e irrespirabile per chiunque"

30 novembre 2025 14:04

Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"

20 novembre 2020 21:41

Ariatti: "Chiesa? La sua sua partenza non è così scontata. Spero creda nel progetto Fiorentina"

10 giugno 2020 23:35

Ariatti: "Fiorentina, guarda al mercato del nord europa. Trovo calciatori affidabili di gran serietà.."

23 marzo 2020 21:41

Ariatti sfrega la sfera di cristallo: "Fiorentina, ti vedo in Europa. Castrovilli, hai l'età giusta per sfondare. A Milano ho visto..."

04 ottobre 2019 17:48

Archivio

Esplora l'archivio di Ariatti

Sett. 52 Sett. 48
Sett. 47 Sett. 24 Sett. 13
Sett. 40