Luca Ariatti, ex tra le altre di Fiorentina ed Atalanta, ha parlato a TuttoMercatoWeb. Il noto agente sportivo ha raccontato alcuni aspetti della sua vita professionale:

“Sul finire della mia carriera, mi sono iscritto ad un corso manageriale in Università. Motivo per cui ho smesso di giocare presto, quando mi trovavo ancora a buonissimi livelli. Le zone della Danimarca, Svezia, Norvegia, Belgio e Olanda offrono grandi potenzialità di scouting. Si tratta di un’area che mi piace molto. I loro giocatori sono avanti di almeno due anni, in Italia si adattano bene e mostrano grande serietà”