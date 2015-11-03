Labaro Viola

Notizie Emergenza Coronavirus Fiorentina

Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti

21 febbraio 2021 18:30

Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento

06 novembre 2020 19:25

Curva Fiesole: "Non abbiamo fatto nulla per la manifestazione di stasera"

30 ottobre 2020 15:15

Caso di Coronavirus nello Spezia, prossimo avversario della Fiorentina: è Maggiore. Nessun contatto con la squadra

17 ottobre 2020 17:43

Zeman: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta. Ho parlato solo bene dei bergamaschi"

29 giugno 2020 16:44

Gravina: "Noi siamo pronti a riaprire gli stadi, ma devono dirlo gli scienziati"

25 giugno 2020 16:10

Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"

24 giugno 2020 15:42

Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune

22 giugno 2020 16:58

UFFICIALE: il campionato non si fermerà in caso di positivo al Coronavirus, niente quarantena di squadra

12 giugno 2020 17:40

Gasperini: "Ho avuto il Coronavirus: il giorno prima di Atalanta-Valencia stavo male. Ripartenza? Tentativo di aggrapparsi alla vita"

31 maggio 2020 10:49

La Fiorentina é pronta a ripartire in attesa di recuperare Caceres come da protocollo post Covid

30 maggio 2020 15:03

Telegraph: "La Premier League riparte il 17 giugno, trovato l'accordo fra i club"

28 maggio 2020 18:08

Sospetto caso di Coronavirus nel Bologna, il club ferma gli allenamenti di squadra. Il comunicato ufficiale.

27 maggio 2020 17:41

Spadafora: "Decisione su Serie A entro il 28 maggio. Via libera ad allenamenti di squadra e niente quarantena di gruppo"

19 maggio 2020 19:27

Caceres su Instagram: "Ho avuto il Coronavirus, ora sono negativo. È stato in corpo per 60 giorni"

18 maggio 2020 12:26

Due calciatori del Parma risultati positivi al Coronavirus ma asintomatici. Sono stati messi in isolamento

16 maggio 2020 22:29

Pengue: "Chi è passato dal virus porta segni indelebili. Nascondere positività? Professionalità fuori discussione"

16 maggio 2020 18:04

Corriere della Sera: la Lazio viola il protocollo, allenamenti 3 contro 3 e non individuali

14 maggio 2020 12:06

Spadafora: "Ci auguriamo la ripresa del campionato ma alle giuste condizioni e in sicurezza"

13 maggio 2020 11:59

Vicepresidente AIC: "Maggioranza dei calciatori guadagna 50mila euro lordi l'anno, in crisi senza senza stipendio"

13 maggio 2020 10:26

Spadafora: "Allenamenti? Quarantena di squadra se si presenta un positivo. Settimana prossima decisione su Serie A"

11 maggio 2020 20:59

Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"

11 maggio 2020 18:58

Premier League, c'è il via libera del Governo alla ripresa del campionato da giugno

11 maggio 2020 18:23

La nota del Lione: "Riprendiamo la Ligue 1 o diversi club falliranno. C'è tempo fino al 25 maggio per ripensarci"

10 maggio 2020 18:16

Cellino: "Si alla ripresa del campionato, ho cambiato idea. Ma dico no al campo neutro"

10 maggio 2020 17:40

Pengue: "Ho passato giorni di paura per il Coronavirus, ora sono recuperato. Stiamo applicando alla lettera le precauzioni"

10 maggio 2020 14:28

Prandelli: "Non capisco la fretta di riprendere il campionato. È complicato programmare"

08 maggio 2020 20:43

Vlahovic: "Sarà dura tornare in forma dopo il coronavirus. Sarò pronto se la serie A ripartirà.."

08 maggio 2020 19:53

Tasso virologico dei positivi della Fiorentina è basso: il club spera di averli a disposizione già a fine maggio

08 maggio 2020 13:10

Ufficiale, La Bundesliga ripartirà il 16 maggio "in libertà vigilata". Si concluderà il 28 giugno

07 maggio 2020 14:20

Sportiello negativo al Coronavirus, era l'unico contagiato della rosa dell'Atalanta

07 maggio 2020 11:19

Domani vertice Governo-Federcalcio. Al vaglio il protocollo medico sanitario verso la ripresa. Il programma

07 maggio 2020 00:53

Torino, trovato calciatore positivo al Coronavirus durante i test per la ripresa degli allenamenti

06 maggio 2020 18:47

Dybala negativo al Coronavirus. Ad annunciarlo lui stesso su Instagram: "Il mio volto dice tutto"

06 maggio 2020 18:26

Meloni al CorSport: "Spadafora egoista. Per i calciatori il Coronavirus è un ostacolo affrontabile"

06 maggio 2020 12:11

Conte al Fatto Quotidiano: "Campionato? Non ho ancora messo mano al dossier. Spadafora ha fatto un ottimo lavoro"

06 maggio 2020 09:58

Pasqual a TMW Radio: "La paura del virus c'è, ma vince la voglia di tornare a giocare. Cinque cambi? Una boccata d'ossigeno"

05 maggio 2020 17:01

Tare a Sky Sport: "Il governo non può bloccare la Serie A, lo dice la UEFA. Possiamo riprendere a giugno e finire a settembre"

03 maggio 2020 21:35

Spadafora: "Allenamenti non riprenderanno prima del 18, nulla è cambiato. Di ripresa del campionato ancora non se ne parla"

03 maggio 2020 20:59

In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare

01 maggio 2020 14:12

Ligue 1, PSG incoronato campione dopo lo stop del campionato

30 aprile 2020 13:22

Spadafora: "Se troviamo accordo su protocollo il calcio riprende, altrimenti il governo decreterà la chiusura del campionato"

30 aprile 2020 10:59

La Sampdoria annuncia: "Tutti i calciatori che avevano il Coronavirus risultano adesso negativi al test"

23 aprile 2020 18:34

UEFA, ufficiale: "Se campionato non riparte vale la classifica attuale. Si alla possibilità play-off"

23 aprile 2020 16:55

Basile: "Il primo paese che tornerà a giocare, avrà gli occhi dei tifosi di tutto il mondo"

20 aprile 2020 23:12

Il presidente del Brescia Massimo Cellino a La Repubblica: "Ho il Coronavirus"

19 aprile 2020 00:09

Gravina a Radio 1: "Chi chiede lo stop non vuole bene nè al calcio nè agli italiani. A fine maggio si può tornare a giocare""

17 aprile 2020 16:34

Coronavirus, il Siviglia è in crisi economica. Mette tutti i dipendenti in cassa integrazione

08 aprile 2020 18:15

Ufficiale: la Federcalcio olandese vieta tutte le gare professionistiche fino al 1 giugno 2020

31 marzo 2020 23:23

Barone: "Voglio ringraziare chi è in prima linea per combattere il Coronavirus"

29 marzo 2020 21:46

Comunicato Juventus: intesa tra la società, i calciatori e Sarri per la riduzione dei compensi

28 marzo 2020 20:04

Prandelli: "Il Coronavirus mi ha fatto perdere amici veri. Il calcio non conta. Investiamo nella ricerca.."

26 marzo 2020 21:05

Saccardi: "Ho sentito il dottor Pengue e non riuscivo nemmeno a parlarci al telefono"

25 marzo 2020 20:40

ACF, superati 600mila euro per la raccolta fondi Forza e Cuore. Ecco le parole del club viola

25 marzo 2020 20:25

Ulivieri tuona: "Discorsi dei presidenti non contano. La gente muore, il calcio non conta.."

25 marzo 2020 19:59

Ansa, figlia di Terim: "Mio padre sta bene, è sottoposto alle cure mediche in ospedale"

24 marzo 2020 16:53

Borja Valero: "Conte mi incitava, stava arrivando la mia occasione" L'ex viola si rammarica..

24 marzo 2020 01:07

FOTO "Imperatore, vincerai anche questa guerra" Ujfalusi sostiene Terim contro il Coronavirus

24 marzo 2020 00:16

Ariatti: "Fiorentina, guarda al mercato del nord europa. Trovo calciatori affidabili di gran serietà.."

23 marzo 2020 21:41

Galli: "Lirola e Dalbert inadatti per la difesa a 4. Campionati? Benevento e Monza devono salire.."

23 marzo 2020 16:05

Cincotta: "La tecnologia ci aiuta a tenere gruppo compatto. Consiglio piccoli obiettivi giornalieri.."

23 marzo 2020 14:50

Pastorello: "Scadenza dei contratti prorogata al 30 Luglio. Le deroghe speciali.."

22 marzo 2020 21:26

Criscito: "Potevo essere viola, ma sono genoano nel cuore. Difficile togliermi questa maglia.."

22 marzo 2020 17:44

Dalbert avverte il Brasile: "In Italia il Coronavirus sottovalutato. Solo ora gente allarmata.."

22 marzo 2020 17:28

Boateng fa richiesta di lasciare Istanbul per Coronavirus. Il Besiktas dice No al Ghana..

20 marzo 2020 18:15

Commisso: "I ragazzi coinvolti nel coronavirus stanno bene. In America cucino la bistecca per sentirmi vicino.."

19 marzo 2020 20:28

L'appello di Barone: "Tifosi viola, state a casa e donate. Popolo italiano sta rispondendo.."

18 marzo 2020 17:59

Gravina: "Vogliamo essere ottimisti, il piano è ripartire il 2 maggio. Sforare a luglio un problema?

18 marzo 2020 15:39

Jankto: "Potrei essere infettato e non saperlo. Nella Samp già 15 persone contagiate.."

18 marzo 2020 15:22

Nardella: "A Firenze 20 casi al giorno. Ho cittadini responsabili, la minoranza rischia.."

18 marzo 2020 12:02

Conti profetizza: "Apprezzeremo le piccole cose, le sconfitte viola non saranno un dramma.."

17 marzo 2020 19:50

Monti indica la strada: "L'Italia esca per prima dalla morsa del Coronavirus. Noi che siamo partita IVA.. "

17 marzo 2020 19:22

Brovarone: "Commisso qui a Firenze sta provando le emozioni più forti della vita. I suoi messaggi.."

17 marzo 2020 16:41

Toni crea raccolta fondi per la Croce Rossa con i campioni del Mondo 2006 per contrastare il Coronavirus

17 marzo 2020 12:46

Frey sul Coronavirus: "Italiani vanno applauditi. In Francia non ascoltano i segnali.."

16 marzo 2020 20:17

Arriva la smentita di Thereau: "Non ci siamo allenati martedì. Non so da dove esca questa notizia". FOTO

16 marzo 2020 15:07

Thereau: "L'Italia si era chiusa in casa e noi ci siamo allenati regolarmente. Ora non posso vedere mio figlio"

16 marzo 2020 13:24

Dalla Germania, il presidente dell'Hoffenheim Hopp finanzia il vaccino del Coronavirus

16 marzo 2020 12:27

Gravina a Radio Anch'Io Sport: "Europeo da rinviare. Ipotesi campionato su due stagioni"

16 marzo 2020 11:23

Il presidente della federazione svizzera Blanc è positivo al test del Coronavirus. Il comunicato...

15 marzo 2020 23:14

EURO 2020, Uefa lavora per rinviare tutto a dicembre. Stop a campionati per l'occasione

15 marzo 2020 14:59

Coronavirus, Bonucci cuore d'oro: dona 120mila euro all'ospedale che salvò il figlio

14 marzo 2020 18:55

Oltre Gabbiadini anche Ekdal, La Gumina, Colley e Thorsby positivi al Coronavirus. Il comunicato della Sampdoria

13 marzo 2020 18:48

Di Marzio: "Il calciomercato cambia date: il virus obbliga una riduzione della sessione"

13 marzo 2020 18:10

Ufficiale: Inghelterra-Italia non si giocherà. Decisione dopo lo stop alla Premier League

13 marzo 2020 14:06

Si ferma anche la Premier League! I recenti casi di Coronavirus la causa. I dettagli

13 marzo 2020 13:02

La UEFA ha deciso: stop a Champions e Europa League. Il comunicato ufficiale

13 marzo 2020 11:57

Arteta: "Sono deluso. Ho fatto il test dopo che mi sono sentito male. Tornerò presto al lavoro"

13 marzo 2020 00:13

Emergenza Coronavirus, MLS fermata per un mese. La decisione della Lega Calcio Statunitense

12 marzo 2020 19:35

Gabbiadini positivo al Coronavirus, il comunicato della Sampdoria sulle sue condizioni. I dettagli

12 marzo 2020 16:04

Stampa inglese: "Tre giocatori di premier positivi al Coronavirus". In corso accertamenti sui compagni di squadra. Cosa succederà al campionato inglese?

12 marzo 2020 15:52

La UEFA non ferma il pallone. Stasera in campo l'Europa League. Il 17 marzo meeting decisionale

12 marzo 2020 15:24

L'Organizzazione mondiale della sanità: "Il Covid-19 è una pandemia". E ringrazia l'Italia per le misure prese

11 marzo 2020 18:29

La UEFA ha deciso: rinviate Inter - Getafe e Siviglia - Roma! Le restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia la causa

11 marzo 2020 17:56

"Chiediamo la sospensione di tutte le competizioni!". Il sindacato mondiale dei calciatori lancia la proposta per difendere i propri assistiti

11 marzo 2020 16:18

Iachini confida nell'allenamento a piccoli gruppi. I giocatori intanto dovranno mantenere la condizione atletica allenandosi in casa

11 marzo 2020 14:01

Il presidente dell' Olympiacos positivo al Coronavirus! A serio rischio la gara con i Wolves in Europa League

11 marzo 2020 12:13

Europeo 2020, la UEFA dice no al rinvio: confermate le date ufficiali. Si inizia il 12 giugno a Roma

10 marzo 2020 19:14

Guagni: "Seguiamo tutti insieme i consigli di chi ne sa di più e ne usciremo più forti di prima!"

10 marzo 2020 18:10

Clamoroso Ghirelli: "L'idea è di finire il campionato ma stiamo valutando anche l'ipotesi di non assegnare lo scudetto"

10 marzo 2020 16:51

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