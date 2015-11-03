Notizie Emergenza Coronavirus Fiorentina

Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti
21 febbraio 2021 18:30
Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento
06 novembre 2020 19:25
Curva Fiesole: "Non abbiamo fatto nulla per la manifestazione di stasera"
30 ottobre 2020 15:15
Caso di Coronavirus nello Spezia, prossimo avversario della Fiorentina: è Maggiore. Nessun contatto con la squadra
17 ottobre 2020 17:43
Zeman: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta. Ho parlato solo bene dei bergamaschi"
29 giugno 2020 16:44
Gravina: "Noi siamo pronti a riaprire gli stadi, ma devono dirlo gli scienziati"
25 giugno 2020 16:10
Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"
24 giugno 2020 15:42
Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune
22 giugno 2020 16:58
UFFICIALE: il campionato non si fermerà in caso di positivo al Coronavirus, niente quarantena di squadra
12 giugno 2020 17:40
Gasperini: "Ho avuto il Coronavirus: il giorno prima di Atalanta-Valencia stavo male. Ripartenza? Tentativo di aggrapparsi alla vita"
31 maggio 2020 10:49
La Fiorentina é pronta a ripartire in attesa di recuperare Caceres come da protocollo post Covid
30 maggio 2020 15:03
Telegraph: "La Premier League riparte il 17 giugno, trovato l'accordo fra i club"
28 maggio 2020 18:08
Sospetto caso di Coronavirus nel Bologna, il club ferma gli allenamenti di squadra. Il comunicato ufficiale.
27 maggio 2020 17:41
Spadafora: "Decisione su Serie A entro il 28 maggio. Via libera ad allenamenti di squadra e niente quarantena di gruppo"
19 maggio 2020 19:27
Caceres su Instagram: "Ho avuto il Coronavirus, ora sono negativo. È stato in corpo per 60 giorni"
18 maggio 2020 12:26
Due calciatori del Parma risultati positivi al Coronavirus ma asintomatici. Sono stati messi in isolamento
16 maggio 2020 22:29
Pengue: "Chi è passato dal virus porta segni indelebili. Nascondere positività? Professionalità fuori discussione"
16 maggio 2020 18:04
Corriere della Sera: la Lazio viola il protocollo, allenamenti 3 contro 3 e non individuali
14 maggio 2020 12:06
Spadafora: "Ci auguriamo la ripresa del campionato ma alle giuste condizioni e in sicurezza"
13 maggio 2020 11:59
Vicepresidente AIC: "Maggioranza dei calciatori guadagna 50mila euro lordi l'anno, in crisi senza senza stipendio"
13 maggio 2020 10:26
Spadafora: "Allenamenti? Quarantena di squadra se si presenta un positivo. Settimana prossima decisione su Serie A"
11 maggio 2020 20:59
Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"
11 maggio 2020 18:58
Premier League, c'è il via libera del Governo alla ripresa del campionato da giugno
11 maggio 2020 18:23
La nota del Lione: "Riprendiamo la Ligue 1 o diversi club falliranno. C'è tempo fino al 25 maggio per ripensarci"
10 maggio 2020 18:16
Cellino: "Si alla ripresa del campionato, ho cambiato idea. Ma dico no al campo neutro"
10 maggio 2020 17:40
Pengue: "Ho passato giorni di paura per il Coronavirus, ora sono recuperato. Stiamo applicando alla lettera le precauzioni"
10 maggio 2020 14:28
Prandelli: "Non capisco la fretta di riprendere il campionato. È complicato programmare"
08 maggio 2020 20:43
Vlahovic: "Sarà dura tornare in forma dopo il coronavirus. Sarò pronto se la serie A ripartirà.."
08 maggio 2020 19:53
Tasso virologico dei positivi della Fiorentina è basso: il club spera di averli a disposizione già a fine maggio
08 maggio 2020 13:10
Ufficiale, La Bundesliga ripartirà il 16 maggio "in libertà vigilata". Si concluderà il 28 giugno
07 maggio 2020 14:20
Sportiello negativo al Coronavirus, era l'unico contagiato della rosa dell'Atalanta
07 maggio 2020 11:19
Domani vertice Governo-Federcalcio. Al vaglio il protocollo medico sanitario verso la ripresa. Il programma
07 maggio 2020 00:53
Torino, trovato calciatore positivo al Coronavirus durante i test per la ripresa degli allenamenti
06 maggio 2020 18:47
Dybala negativo al Coronavirus. Ad annunciarlo lui stesso su Instagram: "Il mio volto dice tutto"
06 maggio 2020 18:26
Meloni al CorSport: "Spadafora egoista. Per i calciatori il Coronavirus è un ostacolo affrontabile"
06 maggio 2020 12:11
Conte al Fatto Quotidiano: "Campionato? Non ho ancora messo mano al dossier. Spadafora ha fatto un ottimo lavoro"
06 maggio 2020 09:58
Pasqual a TMW Radio: "La paura del virus c'è, ma vince la voglia di tornare a giocare. Cinque cambi? Una boccata d'ossigeno"
05 maggio 2020 17:01
Tare a Sky Sport: "Il governo non può bloccare la Serie A, lo dice la UEFA. Possiamo riprendere a giugno e finire a settembre"
03 maggio 2020 21:35
Spadafora: "Allenamenti non riprenderanno prima del 18, nulla è cambiato. Di ripresa del campionato ancora non se ne parla"
03 maggio 2020 20:59
In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare
01 maggio 2020 14:12
Ligue 1, PSG incoronato campione dopo lo stop del campionato
30 aprile 2020 13:22
Spadafora: "Se troviamo accordo su protocollo il calcio riprende, altrimenti il governo decreterà la chiusura del campionato"
30 aprile 2020 10:59
La Sampdoria annuncia: "Tutti i calciatori che avevano il Coronavirus risultano adesso negativi al test"
23 aprile 2020 18:34
UEFA, ufficiale: "Se campionato non riparte vale la classifica attuale. Si alla possibilità play-off"
23 aprile 2020 16:55
Basile: "Il primo paese che tornerà a giocare, avrà gli occhi dei tifosi di tutto il mondo"
20 aprile 2020 23:12
Il presidente del Brescia Massimo Cellino a La Repubblica: "Ho il Coronavirus"
19 aprile 2020 00:09
Gravina a Radio 1: "Chi chiede lo stop non vuole bene nè al calcio nè agli italiani. A fine maggio si può tornare a giocare""
17 aprile 2020 16:34
Coronavirus, il Siviglia è in crisi economica. Mette tutti i dipendenti in cassa integrazione
08 aprile 2020 18:15
Ufficiale: la Federcalcio olandese vieta tutte le gare professionistiche fino al 1 giugno 2020
31 marzo 2020 23:23
Barone: "Voglio ringraziare chi è in prima linea per combattere il Coronavirus"
29 marzo 2020 21:46
Comunicato Juventus: intesa tra la società, i calciatori e Sarri per la riduzione dei compensi
28 marzo 2020 20:04
Prandelli: "Il Coronavirus mi ha fatto perdere amici veri. Il calcio non conta. Investiamo nella ricerca.."
26 marzo 2020 21:05
Saccardi: "Ho sentito il dottor Pengue e non riuscivo nemmeno a parlarci al telefono"
25 marzo 2020 20:40
ACF, superati 600mila euro per la raccolta fondi Forza e Cuore. Ecco le parole del club viola
25 marzo 2020 20:25
Ulivieri tuona: "Discorsi dei presidenti non contano. La gente muore, il calcio non conta.."
25 marzo 2020 19:59
Ansa, figlia di Terim: "Mio padre sta bene, è sottoposto alle cure mediche in ospedale"
24 marzo 2020 16:53
Borja Valero: "Conte mi incitava, stava arrivando la mia occasione" L'ex viola si rammarica..
24 marzo 2020 01:07
FOTO "Imperatore, vincerai anche questa guerra" Ujfalusi sostiene Terim contro il Coronavirus
24 marzo 2020 00:16
Ariatti: "Fiorentina, guarda al mercato del nord europa. Trovo calciatori affidabili di gran serietà.."
23 marzo 2020 21:41
Galli: "Lirola e Dalbert inadatti per la difesa a 4. Campionati? Benevento e Monza devono salire.."
23 marzo 2020 16:05
Cincotta: "La tecnologia ci aiuta a tenere gruppo compatto. Consiglio piccoli obiettivi giornalieri.."
23 marzo 2020 14:50
Pastorello: "Scadenza dei contratti prorogata al 30 Luglio. Le deroghe speciali.."
22 marzo 2020 21:26
Criscito: "Potevo essere viola, ma sono genoano nel cuore. Difficile togliermi questa maglia.."
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Dalbert avverte il Brasile: "In Italia il Coronavirus sottovalutato. Solo ora gente allarmata.."
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Boateng fa richiesta di lasciare Istanbul per Coronavirus. Il Besiktas dice No al Ghana..
20 marzo 2020 18:15
Commisso: "I ragazzi coinvolti nel coronavirus stanno bene. In America cucino la bistecca per sentirmi vicino.."
19 marzo 2020 20:28
L'appello di Barone: "Tifosi viola, state a casa e donate. Popolo italiano sta rispondendo.."
18 marzo 2020 17:59
Gravina: "Vogliamo essere ottimisti, il piano è ripartire il 2 maggio. Sforare a luglio un problema?
18 marzo 2020 15:39
Jankto: "Potrei essere infettato e non saperlo. Nella Samp già 15 persone contagiate.."
18 marzo 2020 15:22
Nardella: "A Firenze 20 casi al giorno. Ho cittadini responsabili, la minoranza rischia.."
18 marzo 2020 12:02
Conti profetizza: "Apprezzeremo le piccole cose, le sconfitte viola non saranno un dramma.."
17 marzo 2020 19:50
Monti indica la strada: "L'Italia esca per prima dalla morsa del Coronavirus. Noi che siamo partita IVA.. "
17 marzo 2020 19:22
Brovarone: "Commisso qui a Firenze sta provando le emozioni più forti della vita. I suoi messaggi.."
17 marzo 2020 16:41
Toni crea raccolta fondi per la Croce Rossa con i campioni del Mondo 2006 per contrastare il Coronavirus
17 marzo 2020 12:46
Frey sul Coronavirus: "Italiani vanno applauditi. In Francia non ascoltano i segnali.."
16 marzo 2020 20:17
Arriva la smentita di Thereau: "Non ci siamo allenati martedì. Non so da dove esca questa notizia". FOTO
16 marzo 2020 15:07
Thereau: "L'Italia si era chiusa in casa e noi ci siamo allenati regolarmente. Ora non posso vedere mio figlio"
16 marzo 2020 13:24
Dalla Germania, il presidente dell'Hoffenheim Hopp finanzia il vaccino del Coronavirus
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Gravina a Radio Anch'Io Sport: "Europeo da rinviare. Ipotesi campionato su due stagioni"
16 marzo 2020 11:23
Il presidente della federazione svizzera Blanc è positivo al test del Coronavirus. Il comunicato...
15 marzo 2020 23:14
EURO 2020, Uefa lavora per rinviare tutto a dicembre. Stop a campionati per l'occasione
15 marzo 2020 14:59
Coronavirus, Bonucci cuore d'oro: dona 120mila euro all'ospedale che salvò il figlio
14 marzo 2020 18:55
Oltre Gabbiadini anche Ekdal, La Gumina, Colley e Thorsby positivi al Coronavirus. Il comunicato della Sampdoria
13 marzo 2020 18:48
Di Marzio: "Il calciomercato cambia date: il virus obbliga una riduzione della sessione"
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Ufficiale: Inghelterra-Italia non si giocherà. Decisione dopo lo stop alla Premier League
13 marzo 2020 14:06
Si ferma anche la Premier League! I recenti casi di Coronavirus la causa. I dettagli
13 marzo 2020 13:02
La UEFA ha deciso: stop a Champions e Europa League. Il comunicato ufficiale
13 marzo 2020 11:57
Arteta: "Sono deluso. Ho fatto il test dopo che mi sono sentito male. Tornerò presto al lavoro"
13 marzo 2020 00:13
Emergenza Coronavirus, MLS fermata per un mese. La decisione della Lega Calcio Statunitense
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Gabbiadini positivo al Coronavirus, il comunicato della Sampdoria sulle sue condizioni. I dettagli
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Stampa inglese: "Tre giocatori di premier positivi al Coronavirus". In corso accertamenti sui compagni di squadra. Cosa succederà al campionato inglese?
12 marzo 2020 15:52
La UEFA non ferma il pallone. Stasera in campo l'Europa League. Il 17 marzo meeting decisionale
12 marzo 2020 15:24
L'Organizzazione mondiale della sanità: "Il Covid-19 è una pandemia". E ringrazia l'Italia per le misure prese
11 marzo 2020 18:29
La UEFA ha deciso: rinviate Inter - Getafe e Siviglia - Roma! Le restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia la causa
11 marzo 2020 17:56
"Chiediamo la sospensione di tutte le competizioni!". Il sindacato mondiale dei calciatori lancia la proposta per difendere i propri assistiti
11 marzo 2020 16:18
Iachini confida nell'allenamento a piccoli gruppi. I giocatori intanto dovranno mantenere la condizione atletica allenandosi in casa
11 marzo 2020 14:01
Il presidente dell' Olympiacos positivo al Coronavirus! A serio rischio la gara con i Wolves in Europa League
11 marzo 2020 12:13
Europeo 2020, la UEFA dice no al rinvio: confermate le date ufficiali. Si inizia il 12 giugno a Roma
10 marzo 2020 19:14
Guagni: "Seguiamo tutti insieme i consigli di chi ne sa di più e ne usciremo più forti di prima!"
10 marzo 2020 18:10
Clamoroso Ghirelli: "L'idea è di finire il campionato ma stiamo valutando anche l'ipotesi di non assegnare lo scudetto"
10 marzo 2020 16:51
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