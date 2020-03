Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha così parlato all’emittente Radio Bruno Toscana in all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus: “Prendiamo esempio dagli italiani, sono un popolo da applaudire per come seguono i dettami del Governo. In Francia invece molta gente non ha capito, non ascoltano i segnali dai Paesi vicini. Temo che la situazione si rivelerà peggiore che in Italia: stanno dimostrando meno rigore più menefreghismo. I calciatori italiani l’hanno capito, e dai social si vede che stanno tutti a casa. Rispettano le regole. C’è bisogno di dare l’esempio, si dimostra di pensare al futuroproteggendo i propri cari. Senza sacrifici non c’è futuro”.