Notizie Frey Fiorentina

Frey attacca Corvino: "Firenze amore della mia vita, un vigliacco mi ha costretto a lasciarla"
22 aprile 2026 23:30
Frey: "Grato per sempre a Firenze, sono ormai un fiorentino acquisito per il loro amore"
05 aprile 2026 14:15
(VIDEO) Frey spiega a l’U13 cos'è la Fiorentina: “Questa maglia è di una delle città più belle al mondo”
02 aprile 2026 12:30
Frey: "La Coppa non è la priorità, prima devi salvarti. De Gea deve dare di più a livello psicologico"
18 marzo 2026 20:11
Frey: “A Commisso dissi: ‘Noi con il Viola Park vincevamo lo scudetto’. Mi rispose: ‘Probabilmente sì’”
12 marzo 2026 11:50
Frey demolisce i calciatori: "Ranieri non è un leader, Mandragora non è un leader. Non ce n'è uno"
12 marzo 2026 11:23
Frey saluta Commisso: “Era doveroso esserci, Grazie per tutto quello che hai fatto alla Fiorentina”
27 gennaio 2026 16:34
Frey: "Con il Viola Park ha creato qualcosa di incredibile, lo porteremo avanti in onore di Commisso e Barone"
26 gennaio 2026 17:58
Frey: "Ti ringrazio per l'affetto e l'amore nei confronti della Fiorentina. E per aver creato il Viola Park"
17 gennaio 2026 09:56
Frey fiducioso: “La Fiorentina si può salvare, credo abbia superato il momento buio”
14 gennaio 2026 16:26
Frey duro: "Piccoli peggior acquisto dell'anno. Sta rendendo pochissimo per i 30 milioni spesi"
23 dicembre 2025 19:58
Frey smentisce: “Mai avanzato proposte per entrare nella Fiorentina, non è nel mio stile”
22 dicembre 2025 16:33
Frey: "Un privilegio indossare la maglia della Fiorentina. Chi non se la sente si faccia da parte"
19 dicembre 2025 15:39
Frey è sicuro: "Toglierei la fascia a Ranieri e la darei a De Gea. Porta positività ed è un campione"
05 novembre 2025 18:11
Frey duro: "Dodo doveva andare sotto la Curva, bisogna sempre metterci la faccia"
05 novembre 2025 14:02
Frey si schiera con Acerbi: "Ho vissuto la stessa cosa nel 2008 quando ho deciso di lasciare la Nazionale"
08 giugno 2025 23:15
Frey: "Rifiutai Milan, Bayern, Barcellona e Juve per la Fiorentina. A Firenze mi sentivo un supereroe, eravamo fortissimi"
11 maggio 2025 09:55
Frey: "Ho rischiato di morire nel 2019, scrissi un testamento. Per un mese in terapia intensiva"
11 maggio 2025 09:50
Mareggini esalta De Gea: "Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo"
19 aprile 2025 23:18
Frey non ha dubbi: "De Gea grande portiere, la Fiorentina lo deve tenere. Con lui può ambire a grandi obiettivi"
08 aprile 2025 15:30
Frey e la foto con Batistuta: "Quanto avrei voluto giocare con te... Meglio tardi che mai!"
27 marzo 2025 11:23
Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa"
22 marzo 2025 23:01
Frey: "È tornata l'euforia dopo la vittoria con la Juve. Pepito è nel cuore di tutti, oggi lo festeggiamo"
22 marzo 2025 17:35
Frey ammette: “De Gea? Ero scettico per l’inattività. Se gli invidio qualcosa? No, un po’ mi somiglia”
22 marzo 2025 09:42
Frey: “3-0 alla Juve? Ho goduto. Gud come Mutu? Ancora no. Critiche a Palladino? Qui criticato anche Prandelli…”
22 marzo 2025 09:42
Frey: "Con Firenze ho avuto un colpo di fulmine immediato, è stato un amore incredibile"
21 marzo 2025 14:05
Frey attacca ancora Corvino: "Mi ha fatto una multa di 99mila euro perché avevo 2kg in più, non l'ho voluta pagare"
22 dicembre 2024 20:30
Frey: "De Gea è il miglior portiere della Serie A. Top 3 al mondo? Lo è stato, ma ora aspettiamo"
30 novembre 2024 11:30
Frey: "Domenica Inter favorita ma la voglia di sognare dei viola può fare la differenza"
29 novembre 2024 22:33
Ancora Frey: "Biraghi protagonista di questi risultati. De Gea? Decisivo, le sue parate ti fanno vincere"
26 novembre 2024 13:20
Frey: "Fiorentina nella top 4 in Serie A, ma è sbagliato pensare allo scudetto. Inter, occhio ai viola"
26 novembre 2024 13:11
Frey rivela: "Nel 2008 ho rifiutato Milan e Bayern Monaco per la Fiorentina, Della Valle rimase sorpreso"
26 novembre 2024 13:11
Frey: "Mi merito il titolo di miglior portiere della storia della Fiorentina. Corvino mi ha umiliato"
26 novembre 2024 11:56
Mutu: "Frey è il portiere più forte della storia della Fiorentina, è stato tra i migliori portieri al mondo"
26 novembre 2024 11:47
Frey: "All'inizio ero scettico su De Gea ma non è una sorpresa. Le sue parate ricordano le mie"
25 novembre 2024 19:24
Frey: "Kean può arrivare a 15 gol in campionato e sarà titolare in Nazionale"
29 ottobre 2024 14:54
Frey: “Kean? Se continua così può fare 10-15 gol e stare stabilmente in Nazionale. Ha del potenziale enorme”
29 ottobre 2024 08:57
Frey: "Il miglior Frey? Quello della Fiorentina. Ero considerato tra i migliori portieri del mondo"
25 ottobre 2024 17:45
Frey ricorda: "Fiorentina la tappa più bella e importante della ma carriera. Gruppo bellissimo"
16 settembre 2024 14:00
Frey: “Il mio contratto lo chiuse un bambino di 5 anni. Corvino voleva multarmi. Volevo chiudere la carriera alla Fiorentina”
08 settembre 2024 08:58
Sentite Frey: "De Gea? Non sono convinto. È fermo da un anno e Terracciano viene da una grande stagione"
19 agosto 2024 16:30
Frey: "Baggio mi ha salvato dopo l'infortunio, presenterò il mio libro al Viola Park con 6 ex compagni viola"
31 luglio 2024 19:05
Frey: "Fossi Martinelli andrei a giocare, giusto ripartire da Terracciano. Palladino può portare entusiasmo"
17 luglio 2024 19:28
Frey attacca Spalletti: "Non può puntare il dito contro Jorginho, sbaglia comunicazione e gestione"
22 giugno 2024 15:44
Frey: "Tornerei nel calcio solo per la Fiorentina, Nico è un fuoriclasse mi ricorda quello che faceva Mutu"
08 maggio 2024 12:21
Frey: "Italiano non è un mediocre ma non è pronto per una piazza come Napoli"
09 aprile 2024 21:45
Frey: "Rocco ha tanti progetti da portare avanti, l'idea nuovo stadio ancora viva"
25 marzo 2024 21:45
Frey non ha dubbi: “Fossi nella Fiorentina confermerei subito Italiano anche perché Gilardino fa bene a restare a Genoa”
06 marzo 2024 08:32
Frey commenta: "Non è da sottovalutare l'acquisto di Belotti. Gudmundsson? Colpo da Champions"
01 febbraio 2024 14:04
Frey: "Fiorentina tornerà tra le prime 4. Italiano è moderno, ha giocato nel Verona di Prandelli"
06 dicembre 2023 12:36
Frey: “Nico? Il nostro Mutu. Champions? Il prossimo step l’Europa League. Terracciano? Merita la titolarità”
19 ottobre 2023 09:37
Frey: "Tenere Italiano e rinnovo di Nico sono segnali importanti. Sarebbe bello qualificarsi in Europa League"
04 ottobre 2023 18:51
"Caro Gasp, in verità non hai ancora superato il 3-3 di Genoa-Fiorentina" e Frey applaude: "Esatto"
20 settembre 2023 00:04
Frey contro il Milan: "Hanno parlato prima come al solito. La Fiorentina non riesco a decifrarla"
18 settembre 2023 20:48
Frey rivela: "Sono stato fatto fuori dalla nazionale perché giocavo in Italia, Domenech odiava gli italiani"
14 settembre 2023 11:01
Sentite Frey: "La ragione dice Inter ma il cuore Fiorentina. I viola se la giocheranno"
24 maggio 2023 10:59
Frey abbraccia Commisso e sventola la bandiera della Fiorentina, tifosi cantano per lui: "Quanta..."
11 maggio 2023 21:45
Frey carica i tifosi: "Indossare maglia Viola in Europa emozione più grande. Facciamo sentire nostro calore"
09 marzo 2023 18:57
Frey durissimo: "Fossi staro al posto di Kean avrei tirato un calcio ancora più forte a Mancini"
08 marzo 2023 21:44
Cassano prende in giro Frey: "Disse che aveva studiato bene Juninho, poi non ha preso una palla"
07 marzo 2023 15:54
Frey: "Dopo sconfitta contro la Juventus non vai in discoteca, ci vuole buon senso. Tifosi si lamentano"
14 febbraio 2023 21:56
Frey racconta Mihajlovic: "Finito l'allenamento restavamo sempre in campo, doveva tirarmi le punizioni"
16 dicembre 2022 22:18
Frey attacca Adani: "Se fosse stato bravo sarebbe rimasto a Sky a fare il commentatore"
26 novembre 2022 23:19
Frey a casa di Andrea Papi, il ragazzo che ha perso una gamba in un incidente. Il video emozionante
31 ottobre 2022 22:08
Frey punge Jovic: "Qualcuno non si è inserito nell'ambiente Firenze, se non capisci questa piazza..."
25 ottobre 2022 16:58
Frey denuncia: "Insultato dai tifosi dell'Inter. Firenze non è violenta, certe cose accadono ovunque"
25 ottobre 2022 01:12
Frey mostra gli errori di Valeri a favore dell'Inter, Materazzi non ci sta e risponde: "Non dire cagate"
23 ottobre 2022 19:00
Frey sbotta contro Valeri: "Rosso Netto! A cosa serve la VAR se usata così?"
23 ottobre 2022 13:31
Frey saluta Ribery: "È stato bellissimo vederti indossare il Viola della mia squadra del cuore"
14 ottobre 2022 20:22
L'aneddoto di Frey: "-19 per Calciopoli? Nessuno scelse di andarsene, eravamo un gruppo vero"
10 ottobre 2022 08:55
Frey: "Corvino sleale con me, costretto ad andarmene dalla Fiorentina. Dicevano che ero rotto"
10 ottobre 2022 08:49
Frey: "Io in società? Per la Fiorentina ci sarò sempre. Addio Antognoni non lo capisco"
10 ottobre 2022 08:44
Frey festeggia il compleanno della Fiorentina su Instagram: ''Tanti auguri mia cara Fiorentina''
29 agosto 2022 15:51
Frey consiglia sul Fantacalcio: "Vlahovic meglio di Lukaku e Immobile. Biraghi costa, Jovic mi stuzzica"
09 agosto 2022 13:17
La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi
13 giugno 2022 12:38
Frey si scaglia contro la scelta della Fiorentina e promuove la petizione: "Fate rinnovare Torreira"
23 maggio 2022 13:03
Frey avverte: "Nessun passo falso è concesso. Per la Fiorentina non ci sono alibi contro la Sampdoria"
16 maggio 2022 12:13
Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"
04 maggio 2022 11:18
Frey avverte il Milan: "Fiorentina a San Siro per vincere. Firenze è unita e compatta per l'Europa"
29 aprile 2022 22:04
Frey: "Perchè i tifosi della Fiorentina non possono andare a San Siro? Le gare vanno giocate alla pari"
29 aprile 2022 13:49
Il messaggio di Frey: "Si può inciampare, ma chi è alla Fiorentina sa che è suo dovere rialzarsi"
28 aprile 2022 22:07
Frey suona la carica su Instagram con gli occhi della tigre: ''Stasera non è come le altre partite''
20 aprile 2022 15:35
Frey sicuro: "Dragowski vuole il Mondiale, senza la sicurezza di giocare lascerà la Fiorentina"
15 aprile 2022 22:21
Frey esalta la Fiorentina: ''Non mi aspettavo una squadra così bella, per l'Europa ci credo''
14 aprile 2022 17:10
Cuore viola Frey: "Ritorno al Franchi magico. Tremavo, erano anni che non mi emozionavo così"
11 aprile 2022 23:12
"Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey?" e Rosati si mostra con i capelli come Seba che apprezza
05 aprile 2022 13:38
La pagella di Rosati: "Voto 7. Uomo derby: fa lo scatto decisivo per Gonzalez e diventa amico di Frey"
04 aprile 2022 22:15
Frey ringrazia Firenze: ''Ieri mi tremavano le gambe, grato alla società per l'invito allo stadio''
04 aprile 2022 15:50
Frey scende in campo e la Curva Fiesole gli canta: "Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey". Applausi
03 aprile 2022 12:26
L'annuncio di Frey: "Domenica tornerò a casa". Il portiere viola sarà allo stadio e al Viola Park
30 marzo 2022 20:38
Nuovo logo Fiorentina, Frey e Guagni hanno pareri opposti. La calciatrice: ''Meglio se non mi esprimo''
25 marzo 2022 16:16
Frey non si nasconde: ''Contro la Juve in Coppa Italia è ancora tutto aperto, sono battibili''
24 marzo 2022 16:18
Frey: "Carnesecchi è mostruoso. Per la Fiorentina è obbligatorio credere nell'Europa"
21 marzo 2022 15:32
Frey non dimentica: "Inter e Fiorentina le squadre del mio cuore. Domani partita speciale"
18 marzo 2022 22:01
Frey: "La coreografia e il tifo di ieri mi hanno ricordato che ho fatto bene a venire alla Fiorentina"
03 marzo 2022 14:01
Frey duro: "Per Fiorentina-Juventus la società non mi ha invitato allo stadio, non ha bisogno di me"
22 febbraio 2022 15:36
Frey rivela: "Sera drammatica in ritiro prima della sentenza di Calciopoli, poi reazione fantastica"
17 febbraio 2022 16:17
Frey racconta: "Papa Waigo si vestì di bianco, Mutu gli diede le chiavi della macchina per spostarla"
17 febbraio 2022 12:33
Frey attacca: "Antognoni ha ragione, la Fiorentina ci ha messo da parte. Aspetto invito allo stadio"
23 dicembre 2021 13:41
Frey a cena con Darko Ristic a Belgrado, il procuratore di Vlahovic con l'ex portiere viola
11 dicembre 2021 21:01
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