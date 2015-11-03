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Notizie Frey Fiorentina

Frey attacca Corvino: "Firenze amore della mia vita, un vigliacco mi ha costretto a lasciarla"

22 aprile 2026 23:30

Frey: "Grato per sempre a Firenze, sono ormai un fiorentino acquisito per il loro amore"

05 aprile 2026 14:15

(VIDEO) Frey spiega a l’U13 cos'è la Fiorentina: “Questa maglia è di una delle città più belle al mondo”

02 aprile 2026 12:30

Frey: "La Coppa non è la priorità, prima devi salvarti. De Gea deve dare di più a livello psicologico"

18 marzo 2026 20:11

Frey: “A Commisso dissi: ‘Noi con il Viola Park vincevamo lo scudetto’. Mi rispose: ‘Probabilmente sì’”

12 marzo 2026 11:50

Frey demolisce i calciatori: "Ranieri non è un leader, Mandragora non è un leader. Non ce n'è uno"

12 marzo 2026 11:23

Frey saluta Commisso: “Era doveroso esserci, Grazie per tutto quello che hai fatto alla Fiorentina”

27 gennaio 2026 16:34

Frey: "Con il Viola Park ha creato qualcosa di incredibile, lo porteremo avanti in onore di Commisso e Barone"

26 gennaio 2026 17:58

Frey: "Ti ringrazio per l'affetto e l'amore nei confronti della Fiorentina. E per aver creato il Viola Park"

17 gennaio 2026 09:56

Frey fiducioso: “La Fiorentina si può salvare, credo abbia superato il momento buio”

14 gennaio 2026 16:26

Frey duro: "Piccoli peggior acquisto dell'anno. Sta rendendo pochissimo per i 30 milioni spesi"

23 dicembre 2025 19:58

Frey smentisce: “Mai avanzato proposte per entrare nella Fiorentina, non è nel mio stile”

22 dicembre 2025 16:33

Frey: "Un privilegio indossare la maglia della Fiorentina. Chi non se la sente si faccia da parte"

19 dicembre 2025 15:39

Frey è sicuro: "Toglierei la fascia a Ranieri e la darei a De Gea. Porta positività ed è un campione"

05 novembre 2025 18:11

Frey duro: "Dodo doveva andare sotto la Curva, bisogna sempre metterci la faccia"

05 novembre 2025 14:02

Frey si schiera con Acerbi: "Ho vissuto la stessa cosa nel 2008 quando ho deciso di lasciare la Nazionale"

08 giugno 2025 23:15

Frey: "Rifiutai Milan, Bayern, Barcellona e Juve per la Fiorentina. A Firenze mi sentivo un supereroe, eravamo fortissimi"

11 maggio 2025 09:55

Frey: "Ho rischiato di morire nel 2019, scrissi un testamento. Per un mese in terapia intensiva"

11 maggio 2025 09:50

Mareggini esalta De Gea: "Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo"

19 aprile 2025 23:18

Frey non ha dubbi: "De Gea grande portiere, la Fiorentina lo deve tenere. Con lui può ambire a grandi obiettivi"

08 aprile 2025 15:30

Frey e la foto con Batistuta: "Quanto avrei voluto giocare con te... Meglio tardi che mai!"

27 marzo 2025 11:23

Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa"

22 marzo 2025 23:01

Frey: "È tornata l'euforia dopo la vittoria con la Juve. Pepito è nel cuore di tutti, oggi lo festeggiamo"

22 marzo 2025 17:35

Frey ammette: “De Gea? Ero scettico per l’inattività. Se gli invidio qualcosa? No, un po’ mi somiglia”

22 marzo 2025 09:42

Frey: “3-0 alla Juve? Ho goduto. Gud come Mutu? Ancora no. Critiche a Palladino? Qui criticato anche Prandelli…”

22 marzo 2025 09:42

Frey: "Con Firenze ho avuto un colpo di fulmine immediato, è stato un amore incredibile"

21 marzo 2025 14:05

Frey attacca ancora Corvino: "Mi ha fatto una multa di 99mila euro perché avevo 2kg in più, non l'ho voluta pagare"

22 dicembre 2024 20:30

Frey: "De Gea è il miglior portiere della Serie A. Top 3 al mondo? Lo è stato, ma ora aspettiamo"

30 novembre 2024 11:30

Frey: "Domenica Inter favorita ma la voglia di sognare dei viola può fare la differenza"

29 novembre 2024 22:33

Ancora Frey: "Biraghi protagonista di questi risultati. De Gea? Decisivo, le sue parate ti fanno vincere"

26 novembre 2024 13:20

Frey: "Fiorentina nella top 4 in Serie A, ma è sbagliato pensare allo scudetto. Inter, occhio ai viola"

26 novembre 2024 13:11

Frey rivela: "Nel 2008 ho rifiutato Milan e Bayern Monaco per la Fiorentina, Della Valle rimase sorpreso"

26 novembre 2024 13:11

Frey: "Mi merito il titolo di miglior portiere della storia della Fiorentina. Corvino mi ha umiliato"

26 novembre 2024 11:56

Mutu: "Frey è il portiere più forte della storia della Fiorentina, è stato tra i migliori portieri al mondo"

26 novembre 2024 11:47

Frey: "All'inizio ero scettico su De Gea ma non è una sorpresa. Le sue parate ricordano le mie"

25 novembre 2024 19:24

Frey: "Kean può arrivare a 15 gol in campionato e sarà titolare in Nazionale"

29 ottobre 2024 14:54

Frey: “Kean? Se continua così può fare 10-15 gol e stare stabilmente in Nazionale. Ha del potenziale enorme”

29 ottobre 2024 08:57

Frey: "Il miglior Frey? Quello della Fiorentina. Ero considerato tra i migliori portieri del mondo"

25 ottobre 2024 17:45

Frey ricorda: "Fiorentina la tappa più bella e importante della ma carriera. Gruppo bellissimo"

16 settembre 2024 14:00

Frey: “Il mio contratto lo chiuse un bambino di 5 anni. Corvino voleva multarmi. Volevo chiudere la carriera alla Fiorentina”

08 settembre 2024 08:58

Sentite Frey: "De Gea? Non sono convinto. È fermo da un anno e Terracciano viene da una grande stagione"

19 agosto 2024 16:30

Frey: "Baggio mi ha salvato dopo l'infortunio, presenterò il mio libro al Viola Park con 6 ex compagni viola"

31 luglio 2024 19:05

Frey: "Fossi Martinelli andrei a giocare, giusto ripartire da Terracciano. Palladino può portare entusiasmo"

17 luglio 2024 19:28

Frey attacca Spalletti: "Non può puntare il dito contro Jorginho, sbaglia comunicazione e gestione"

22 giugno 2024 15:44

Frey: "Tornerei nel calcio solo per la Fiorentina, Nico è un fuoriclasse mi ricorda quello che faceva Mutu"

08 maggio 2024 12:21

Frey: "Italiano non è un mediocre ma non è pronto per una piazza come Napoli"

09 aprile 2024 21:45

Frey: "Rocco ha tanti progetti da portare avanti, l'idea nuovo stadio ancora viva"

25 marzo 2024 21:45

Frey non ha dubbi: “Fossi nella Fiorentina confermerei subito Italiano anche perché Gilardino fa bene a restare a Genoa”

06 marzo 2024 08:32

Frey commenta: "Non è da sottovalutare l'acquisto di Belotti. Gudmundsson? Colpo da Champions"

01 febbraio 2024 14:04

Frey: "Fiorentina tornerà tra le prime 4. Italiano è moderno, ha giocato nel Verona di Prandelli"

06 dicembre 2023 12:36

Frey: “Nico? Il nostro Mutu. Champions? Il prossimo step l’Europa League. Terracciano? Merita la titolarità”

19 ottobre 2023 09:37

Frey: "Tenere Italiano e rinnovo di Nico sono segnali importanti. Sarebbe bello qualificarsi in Europa League"

04 ottobre 2023 18:51

"Caro Gasp, in verità non hai ancora superato il 3-3 di Genoa-Fiorentina" e Frey applaude: "Esatto"

20 settembre 2023 00:04

Frey contro il Milan: "Hanno parlato prima come al solito. La Fiorentina non riesco a decifrarla"

18 settembre 2023 20:48

Frey rivela: "Sono stato fatto fuori dalla nazionale perché giocavo in Italia, Domenech odiava gli italiani"

14 settembre 2023 11:01

Sentite Frey: "La ragione dice Inter ma il cuore Fiorentina. I viola se la giocheranno"

24 maggio 2023 10:59

Frey abbraccia Commisso e sventola la bandiera della Fiorentina, tifosi cantano per lui: "Quanta..."

11 maggio 2023 21:45

Frey carica i tifosi: "Indossare maglia Viola in Europa emozione più grande. Facciamo sentire nostro calore"

09 marzo 2023 18:57

Frey durissimo: "Fossi staro al posto di Kean avrei tirato un calcio ancora più forte a Mancini"

08 marzo 2023 21:44

Cassano prende in giro Frey: "Disse che aveva studiato bene Juninho, poi non ha preso una palla"

07 marzo 2023 15:54

Frey: "Dopo sconfitta contro la Juventus non vai in discoteca, ci vuole buon senso. Tifosi si lamentano"

14 febbraio 2023 21:56

Frey racconta Mihajlovic: "Finito l'allenamento restavamo sempre in campo, doveva tirarmi le punizioni"

16 dicembre 2022 22:18

Frey attacca Adani: "Se fosse stato bravo sarebbe rimasto a Sky a fare il commentatore"

26 novembre 2022 23:19

Frey a casa di Andrea Papi, il ragazzo che ha perso una gamba in un incidente. Il video emozionante

31 ottobre 2022 22:08

Frey punge Jovic: "Qualcuno non si è inserito nell'ambiente Firenze, se non capisci questa piazza..."

25 ottobre 2022 16:58

Frey denuncia: "Insultato dai tifosi dell'Inter. Firenze non è violenta, certe cose accadono ovunque"

25 ottobre 2022 01:12

Frey mostra gli errori di Valeri a favore dell'Inter, Materazzi non ci sta e risponde: "Non dire cagate"

23 ottobre 2022 19:00

Frey sbotta contro Valeri: "Rosso Netto! A cosa serve la VAR se usata così?"

23 ottobre 2022 13:31

Frey saluta Ribery: "È stato bellissimo vederti indossare il Viola della mia squadra del cuore"

14 ottobre 2022 20:22

L'aneddoto di Frey: "-19 per Calciopoli? Nessuno scelse di andarsene, eravamo un gruppo vero"

10 ottobre 2022 08:55

Frey: "Corvino sleale con me, costretto ad andarmene dalla Fiorentina. Dicevano che ero rotto"

10 ottobre 2022 08:49

Frey: "Io in società? Per la Fiorentina ci sarò sempre. Addio Antognoni non lo capisco"

10 ottobre 2022 08:44

Frey festeggia il compleanno della Fiorentina su Instagram: ''Tanti auguri mia cara Fiorentina''

29 agosto 2022 15:51

Frey consiglia sul Fantacalcio: "Vlahovic meglio di Lukaku e Immobile. Biraghi costa, Jovic mi stuzzica"

09 agosto 2022 13:17

La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi

13 giugno 2022 12:38

Frey si scaglia contro la scelta della Fiorentina e promuove la petizione: "Fate rinnovare Torreira"

23 maggio 2022 13:03

Frey avverte: "Nessun passo falso è concesso. Per la Fiorentina non ci sono alibi contro la Sampdoria"

16 maggio 2022 12:13

Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"

04 maggio 2022 11:18

Frey avverte il Milan: "Fiorentina a San Siro per vincere. Firenze è unita e compatta per l'Europa"

29 aprile 2022 22:04

Frey: "Perchè i tifosi della Fiorentina non possono andare a San Siro? Le gare vanno giocate alla pari"

29 aprile 2022 13:49

Il messaggio di Frey: "Si può inciampare, ma chi è alla Fiorentina sa che è suo dovere rialzarsi"

28 aprile 2022 22:07

Frey suona la carica su Instagram con gli occhi della tigre: ''Stasera non è come le altre partite''

20 aprile 2022 15:35

Frey sicuro: "Dragowski vuole il Mondiale, senza la sicurezza di giocare lascerà la Fiorentina"

15 aprile 2022 22:21

Frey esalta la Fiorentina: ''Non mi aspettavo una squadra così bella, per l'Europa ci credo''

14 aprile 2022 17:10

Cuore viola Frey: "Ritorno al Franchi magico. Tremavo, erano anni che non mi emozionavo così"

11 aprile 2022 23:12

"Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey?" e Rosati si mostra con i capelli come Seba che apprezza

05 aprile 2022 13:38

La pagella di Rosati: "Voto 7. Uomo derby: fa lo scatto decisivo per Gonzalez e diventa amico di Frey"

04 aprile 2022 22:15

Frey ringrazia Firenze: ''Ieri mi tremavano le gambe, grato alla società per l'invito allo stadio''

04 aprile 2022 15:50

Frey scende in campo e la Curva Fiesole gli canta: "Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey". Applausi

03 aprile 2022 12:26

L'annuncio di Frey: "Domenica tornerò a casa". Il portiere viola sarà allo stadio e al Viola Park

30 marzo 2022 20:38

Nuovo logo Fiorentina, Frey e Guagni hanno pareri opposti. La calciatrice: ''Meglio se non mi esprimo''

25 marzo 2022 16:16

Frey non si nasconde: ''Contro la Juve in Coppa Italia è ancora tutto aperto, sono battibili''

24 marzo 2022 16:18

Frey: "Carnesecchi è mostruoso. Per la Fiorentina è obbligatorio credere nell'Europa"

21 marzo 2022 15:32

Frey non dimentica: "Inter e Fiorentina le squadre del mio cuore. Domani partita speciale"

18 marzo 2022 22:01

Frey: "La coreografia e il tifo di ieri mi hanno ricordato che ho fatto bene a venire alla Fiorentina"

03 marzo 2022 14:01

Frey duro: "Per Fiorentina-Juventus la società non mi ha invitato allo stadio, non ha bisogno di me"

22 febbraio 2022 15:36

Frey rivela: "Sera drammatica in ritiro prima della sentenza di Calciopoli, poi reazione fantastica"

17 febbraio 2022 16:17

Frey racconta: "Papa Waigo si vestì di bianco, Mutu gli diede le chiavi della macchina per spostarla"

17 febbraio 2022 12:33

Frey attacca: "Antognoni ha ragione, la Fiorentina ci ha messo da parte. Aspetto invito allo stadio"

23 dicembre 2021 13:41

Frey a cena con Darko Ristic a Belgrado, il procuratore di Vlahovic con l'ex portiere viola

11 dicembre 2021 21:01

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