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Frey: "De Gea è il miglior portiere della Serie A. Top 3 al mondo? Lo è stato, ma ora aspettiamo"

"Per lei De Gea è tra i primi 3 portieri al mondo?". Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Inter, Sebastien Frey, ha così risposto alla domanda su David De Gea...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2024 11:30
Frey: "De Gea è il miglior portiere della Serie A. Top 3 al mondo? Lo è stato, ma ora aspettiamo" -
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"Per lei De Gea è tra i primi 3 portieri al mondo?". Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Inter, Sebastien Frey, ha così risposto alla domanda su David De Gea:  “Sicuramente lo è stato e possiamo metterlo nei top anche a livello europeo. Ma gli va da dato un po’ di tempo. Aspetterei la fine della stagione per avere un giudizio completo. Al momento, però, credo sia il miglior portiere della Serie A. Lo metto anche sopra a Maignan”.

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