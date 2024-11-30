Frey: "De Gea è il miglior portiere della Serie A. Top 3 al mondo? Lo è stato, ma ora aspettiamo"

"Per lei De Gea è tra i primi 3 portieri al mondo?". Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Inter, Sebastien Frey, ha così risposto alla domanda su David De Gea...

"Per lei De Gea è tra i primi 3 portieri al mondo?". Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Inter, Sebastien Frey, ha così risposto alla domanda su David De Gea: “Sicuramente lo è stato e possiamo metterlo nei top anche a livello europeo. Ma gli va da dato un po’ di tempo. Aspetterei la fine della stagione per avere un giudizio completo. Al momento, però, credo sia il miglior portiere della Serie A. Lo metto anche sopra a Maignan”.

FRANCHI, MAIL DELLA FIORENTINA AL COMUNE PER IL PROJECT FINANCING: COMMISSO VUOLE PARTECIPARE AL RESTYLING

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