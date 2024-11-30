Franchi, mail della Fiorentina al Comune per il project financing: Commisso vuole partecipare al restyling 

Commisso è passato dalle parole ai fatti per il restyling del Franchi

Una mail formale inviata al Comune per chiedere accesso alle documentazioni in vista di una procedura di project financing. Dopo la dichiarazione d'intenti Commisso è passato ai fatti. Con la lettera firmata dal d.g. Alessandro Ferrari, la Fiorentina ha fatto sapere di voler fare sul serio: prima di investire (si parla di 50 milioni), il club vuole conoscere il cronoprogramma dei cantieri nel dettaglio e avere la certezza di avere il controllo totale dello stadio. Martedì intanto vertice in Prefettura sul possibile trasloco della squadra viola a Empoli.

Una mail inviata giovedì a Palazzo Vecchio per chiedere accesso alle documentazioni di appalto in vista di un bando per il project financing. Tramite il suo direttore generale Alessandro Ferrari, la Fiorentina ha scritto al Comune e, di fatto, ha ribadito la volontà di partecipare al progetto di restyling del Franchi. Dalle parole insomma, il presidente viola Rocco Commisso è passato ai fatti: "Sono disponibile a intervenire" disse al Corriere Fiorentino poco più di un mese fa, a patto di avere il «total control» dello stadio e una tempistica certa sulla conclusione dei cantieri. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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