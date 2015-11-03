Labaro Viola

Notizie Restyling Fiorentina

Franchi, mail della Fiorentina al Comune per il project financing: Commisso vuole partecipare al restyling 

30 novembre 2024 10:17

Nazione: “Troppa roccia sotto lo stadio Franchi, la fine del restyling può slittare oltre il 2030”

18 novembre 2024 10:29

Continuano i lavori di demolizione al Franchi, il parterre della Curva Fiesole ormai non esiste più

28 giugno 2024 12:28

Restyling Franchi, tra le novità gli skybox in Maratona e tribuna d’onore con accesso diretto al parcheggio

25 marzo 2024 09:00

Nuovo Franchi, il restyling parte dalla Fiesole, la tramvia, i parcheggi ma niente albergo e centro commerciale 

31 gennaio 2024 09:44

Franchi, i lavori slitteranno al 2027? Mancano 100 milioni. Il comune spinge per il Padovani ma Commisso non è convinto 

03 gennaio 2024 10:10

Nazione: "Restyling Franchi si farà a lotti, confermata la copertura. Niente fotovoltaici"

28 luglio 2023 08:38

Repubblica: "Restyling Franchi ed i 55 milioni bloccati? La cifra aumenta, ora è di 70 milioni"

29 giugno 2023 08:19

Nazione, lavori entro fine anno, offerte, 15 giorni in più per l'aggiudicazione. Il cronoprogramma

11 giugno 2023 09:12

Nazione, batosta per il restyling del Franchi: Roma toglie i 55 milioni, ora c’è il piano B

14 maggio 2023 09:31

Franchi, il Comune ha le carte in regola: vie legali se il governo dice no ai soldi già stanziati per il restyling 

24 aprile 2023 09:53

Fiorentina alla Scuola Marescialli di Castello? La pista di atletica non può essere spostata

30 marzo 2023 20:39

Restyling Franchi, se non li mette il governo idea fondi privati ma Commisso non metterà un euro 

30 marzo 2023 09:53

Corriere dello Sport: “Fiorentina via dal Franchi per due anni: lo sfratto costerà 24 milioni”

23 marzo 2023 09:44

Euro 2032, Firenze si candida ed ha buone possibilità di vittoria grazie al restyling del Franchi

11 marzo 2023 09:50

Nazione: "Restyling Franchi, arriva l'ok anche da Roma. Arup ora può procedere"

18 febbraio 2023 10:04

Restyling Franchi, oggi alle 18 verrà svelato il progetto vincitore. Tante le stelle alla cerimonia

07 marzo 2022 10:04

Restyling Franchi, gli 8 progetti hanno un codice. Il nome verrà svelato dopo aver scelto il vincitore

05 marzo 2022 09:51

Nazione, stadio Franchi, Nardella ha contattato le banche: 100 milioni il costo del restyling

20 gennaio 2021 10:23

Stadio Franchi nel degrado, non supera i parametri UEFA e le norme anti-sismiche. La situazione...

09 settembre 2020 10:16

Renzi: "Franchi? Potere al Comune e non più alla Soprintendenza. Commisso può restaurarlo perchè..."

03 settembre 2020 11:01

Restyling Franchi? In settimana si votano gli emendamenti. L'ideale per la Fiorentina la proposta PD

30 agosto 2020 11:18

Restyling Franchi? Due emendamenti l'assist a Commisso e uno schiaffo alla Soprintendenza

09 agosto 2020 13:12

Renzi: "Franchi? Non si parla di Raffaello o Leonardo. Stadio Fiorentina? È una priorità"

31 luglio 2020 10:39

La smentita del Comune di Firenze: nessun incontro Nardella-Fuksas per il restyling del Franchi

25 luglio 2020 20:59

Nardella: "Franchi opzione più semplice per la Fiorentina. Stadio a Campi? Esaminerò il progetto"

13 luglio 2020 22:17

Nazione, vietato toccare il Franchi, arriva un'altra brusca frenata sul progetto di restyling

26 giugno 2020 09:10

Repubblica, si deciderà a luglio il futuro del Franchi. Nardella punta tutto sul restyling

07 giugno 2020 10:12

Corriere Fiorentino, Commisso scettico sul "decreto semplificazioni". Il presidente viola parlerà il 6 giugno

30 maggio 2020 12:31

Nazione, Commisso barcolla ma... non molla! Stadio? Tutto è tornato al punto di partenza, ma serve una svolta

24 maggio 2020 12:38

CorFio, Stadio? Commisso sta finendo la pazienza: potrebbe decidere di andarsene da Firenze

23 maggio 2020 12:40

CorFio, Campi Bisenzio? La Fiorentina si chiede: i tifosi viola sono pronti ad uno stadio fuori Firenze?

23 maggio 2020 11:54

Giani: "Giusta l'apertura di Pessina al restyling del Franchi. Commisso? Prima conta la squadra poi lo stadio"

22 maggio 2020 21:39

Pessina, soprintendente: "Restyling Franchi? Partita aperta, è sempre stato la casa della Fiorentina"

22 maggio 2020 21:30

Nardella: "Apprezzo le parole di Commisso. Un nuovo decreto sugli stadi sarebbe un grande segnale"

21 maggio 2020 11:19

Tutti al lavoro per togliere i vincoli al Franchi ma Commisso lascia la porta aperta alle alternative

21 maggio 2020 09:25

Nardella vuole abbattere i vincoli per il restyling del Franchi, Commisso sarà interessato?

20 maggio 2020 09:31

Commisso: "Castrovilli resterà alla Fiorentina. Chiesa? Vedremo. Il nuovo c.s. l'avremo a fine 2021"

21 aprile 2020 11:10

Commisso vuole uno stadio moderno ma gli serve una nuova legge. Sta rivalutando il Franchi

18 marzo 2020 11:26

Di Giorgi: "La proposta di legge è pronta. Restyling Franchi? La miglior soluzione. Presto parlerò con Commisso"

07 marzo 2020 00:14

Tuttosport, rispunta l'idea restyling del Franchi? Resta l'ostacolo Soprintendenza

03 marzo 2020 11:13

Torna di moda l’ipotesi restyling del Franchi ma... chi paga gli interventi?

28 febbraio 2020 09:01

Restyling del Franchi? Irrealizzabile. Ipotesi nuovo stadio a Campi? Troppi problemi

23 febbraio 2020 11:28

Pessina: "Aspetto il progetto di Commisso. Soluzioni di restyling ci sono, si può lavorare per addizione"

15 febbraio 2020 10:48

Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...

12 febbraio 2020 10:34

Corriere Fiorentino, torna l'ipotesi restyling del Franchi. Per il momento non filtra positività

11 febbraio 2020 11:25

Nazione, Commisso ha l'idea di un grande centro commerciale a Campo di Marte ma il comune si oppone

14 gennaio 2020 11:21

Commisso lancia l'idea: restyling del Franchi? Un outlet al posto dello stadio del baseball

10 gennaio 2020 10:33

Il nuovo progetto di restyling del Franchi: 44.000 posti tutti coperti, due anni per la realizzazione

09 gennaio 2020 09:15

Tgr Rai, costo della Mercafir troppo alto, no a Campi Bisenzio. Commisso pensa al restyling del Franchi

02 gennaio 2020 20:05

Il nuovo progetto di restyling del Franchi consegnato a Commisso. Ecco le novità

28 dicembre 2019 14:50

Le curve del Franchi non si possono abbattere ma le crepe, la muffa e il muschio fanno da padroni

15 dicembre 2019 14:21

Il no della Soprintendenza è arrivato, bocciato definitivamente il restyling del Franchi

13 dicembre 2019 10:56

Pelù: "Sono contrario alla costruzione del nuovo stadio. Romperei il gemellaggio con il Verona"

15 novembre 2019 12:07

Nardella: "Abbandonata l'ipotesi restyling del Franchi. Per il nuovo stadio a giorni incontrerò Commisso"

23 ottobre 2019 12:20

La Soprintendenza archivia la pratica, l'idea restyling del Franchi viene abbandonata. I lavori per la Mercafir accelerano

23 ottobre 2019 10:51

Presidente Quartiere 2: "Restyling del Franchi? Se non si può fare abbattiamolo. Al suo posto..."

16 ottobre 2019 12:41

Pres. Ordine Ingegneri: "Bisogna costruire un nuovo stadio. Franchi? Può ospitare l'atletica e il rugby"

13 ottobre 2019 10:35

Tra due settimane arriverà la risposta della Soprintendenza sul restyling del Franchi

09 ottobre 2019 10:07

Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto

26 settembre 2019 11:35

Chiarugi: "Non riuscirei a vedere la Fiorentina in un nuovo impianto, la sua casa è il Franchi. Sì al suo restyling"

19 settembre 2019 11:08

Di Gennaro: "Contrario alla ristrutturazione del Franchi, serve una cittadella viola con stadio e centro sportivo"

19 settembre 2019 11:01

Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"

11 settembre 2019 12:14

Nardella: "Cori sull'Heysel? I colpevoli vanno allontanati. Ora dobbiamo scegliere tra stadio nuovo o restyling"

10 settembre 2019 10:04

Il Franchi diventerà alto 32 metri. Verranno inseriti anche gli sky box. Ecco tutti i dettagli del restyling

07 settembre 2019 12:02

Commisso vorrebbe iniziare i lavori di restyling del Franchi nel 2020 così da finire nel 2023

06 settembre 2019 12:50

Tra massimo due mesi arriverà il decreto vincolo. Il restyling costerà circa 50 mln in più di un nuovo impianto

06 settembre 2019 11:32

Commisso: "Il Franchi va coperto, le curve avvicinate. Dobbiamo aumentare i ricavi. Serve più rispetto..."

06 settembre 2019 10:27

Il soprintendente: "Entro uno/due mesi faremo la verifica d'interesse culturale al Franchi"

06 settembre 2019 10:11

Oggi si tiene l'incontro tra Commisso, soprintendenza e Comune per il restyling del Franchi

05 settembre 2019 09:58

Commisso: "Non voglio dire niente su Simeone. Le soluzioni per lo stadio sono tre. Buon compleanno Fiorentina!"

29 agosto 2019 19:38

L'idea viola: restyling del Franchi con gradinate. Un costo di 150 milioni e 3 anni di lavoro senza giocare altrove

29 agosto 2019 11:09

Soprintendente: "Favorevole al restyling del Franchi, non vogliamo che venga abbandonato. Teca di vetro?"

29 agosto 2019 09:04

Nessun restyling per il Franchi, il nuovo stadio si farà a Novoli ma senza la "cittadella viola"

09 agosto 2019 13:46

Presidente degli Architetti, il restyling del Franchi si può fare. I dettagli...

18 giugno 2019 19:50

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