Notizie Restyling Fiorentina

Franchi, mail della Fiorentina al Comune per il project financing: Commisso vuole partecipare al restyling
30 novembre 2024 10:17
Nazione: “Troppa roccia sotto lo stadio Franchi, la fine del restyling può slittare oltre il 2030”
18 novembre 2024 10:29
Continuano i lavori di demolizione al Franchi, il parterre della Curva Fiesole ormai non esiste più
28 giugno 2024 12:28
Restyling Franchi, tra le novità gli skybox in Maratona e tribuna d’onore con accesso diretto al parcheggio
25 marzo 2024 09:00
Nuovo Franchi, il restyling parte dalla Fiesole, la tramvia, i parcheggi ma niente albergo e centro commerciale
31 gennaio 2024 09:44
Franchi, i lavori slitteranno al 2027? Mancano 100 milioni. Il comune spinge per il Padovani ma Commisso non è convinto
03 gennaio 2024 10:10
Nazione: "Restyling Franchi si farà a lotti, confermata la copertura. Niente fotovoltaici"
28 luglio 2023 08:38
Repubblica: "Restyling Franchi ed i 55 milioni bloccati? La cifra aumenta, ora è di 70 milioni"
29 giugno 2023 08:19
Nazione, lavori entro fine anno, offerte, 15 giorni in più per l'aggiudicazione. Il cronoprogramma
11 giugno 2023 09:12
Nazione, batosta per il restyling del Franchi: Roma toglie i 55 milioni, ora c’è il piano B
14 maggio 2023 09:31
Franchi, il Comune ha le carte in regola: vie legali se il governo dice no ai soldi già stanziati per il restyling
24 aprile 2023 09:53
Fiorentina alla Scuola Marescialli di Castello? La pista di atletica non può essere spostata
30 marzo 2023 20:39
Restyling Franchi, se non li mette il governo idea fondi privati ma Commisso non metterà un euro
30 marzo 2023 09:53
Corriere dello Sport: “Fiorentina via dal Franchi per due anni: lo sfratto costerà 24 milioni”
23 marzo 2023 09:44
Euro 2032, Firenze si candida ed ha buone possibilità di vittoria grazie al restyling del Franchi
11 marzo 2023 09:50
Nazione: "Restyling Franchi, arriva l'ok anche da Roma. Arup ora può procedere"
18 febbraio 2023 10:04
Restyling Franchi, oggi alle 18 verrà svelato il progetto vincitore. Tante le stelle alla cerimonia
07 marzo 2022 10:04
Restyling Franchi, gli 8 progetti hanno un codice. Il nome verrà svelato dopo aver scelto il vincitore
05 marzo 2022 09:51
Nazione, stadio Franchi, Nardella ha contattato le banche: 100 milioni il costo del restyling
20 gennaio 2021 10:23
Stadio Franchi nel degrado, non supera i parametri UEFA e le norme anti-sismiche. La situazione...
09 settembre 2020 10:16
Renzi: "Franchi? Potere al Comune e non più alla Soprintendenza. Commisso può restaurarlo perchè..."
03 settembre 2020 11:01
Restyling Franchi? In settimana si votano gli emendamenti. L'ideale per la Fiorentina la proposta PD
30 agosto 2020 11:18
Restyling Franchi? Due emendamenti l'assist a Commisso e uno schiaffo alla Soprintendenza
09 agosto 2020 13:12
Renzi: "Franchi? Non si parla di Raffaello o Leonardo. Stadio Fiorentina? È una priorità"
31 luglio 2020 10:39
La smentita del Comune di Firenze: nessun incontro Nardella-Fuksas per il restyling del Franchi
25 luglio 2020 20:59
Nardella: "Franchi opzione più semplice per la Fiorentina. Stadio a Campi? Esaminerò il progetto"
13 luglio 2020 22:17
Nazione, vietato toccare il Franchi, arriva un'altra brusca frenata sul progetto di restyling
26 giugno 2020 09:10
Repubblica, si deciderà a luglio il futuro del Franchi. Nardella punta tutto sul restyling
07 giugno 2020 10:12
Corriere Fiorentino, Commisso scettico sul "decreto semplificazioni". Il presidente viola parlerà il 6 giugno
30 maggio 2020 12:31
Nazione, Commisso barcolla ma... non molla! Stadio? Tutto è tornato al punto di partenza, ma serve una svolta
24 maggio 2020 12:38
CorFio, Stadio? Commisso sta finendo la pazienza: potrebbe decidere di andarsene da Firenze
23 maggio 2020 12:40
CorFio, Campi Bisenzio? La Fiorentina si chiede: i tifosi viola sono pronti ad uno stadio fuori Firenze?
23 maggio 2020 11:54
Giani: "Giusta l'apertura di Pessina al restyling del Franchi. Commisso? Prima conta la squadra poi lo stadio"
22 maggio 2020 21:39
Pessina, soprintendente: "Restyling Franchi? Partita aperta, è sempre stato la casa della Fiorentina"
22 maggio 2020 21:30
Nardella: "Apprezzo le parole di Commisso. Un nuovo decreto sugli stadi sarebbe un grande segnale"
21 maggio 2020 11:19
Tutti al lavoro per togliere i vincoli al Franchi ma Commisso lascia la porta aperta alle alternative
21 maggio 2020 09:25
Nardella vuole abbattere i vincoli per il restyling del Franchi, Commisso sarà interessato?
20 maggio 2020 09:31
Commisso: "Castrovilli resterà alla Fiorentina. Chiesa? Vedremo. Il nuovo c.s. l'avremo a fine 2021"
21 aprile 2020 11:10
Commisso vuole uno stadio moderno ma gli serve una nuova legge. Sta rivalutando il Franchi
18 marzo 2020 11:26
Di Giorgi: "La proposta di legge è pronta. Restyling Franchi? La miglior soluzione. Presto parlerò con Commisso"
07 marzo 2020 00:14
Tuttosport, rispunta l'idea restyling del Franchi? Resta l'ostacolo Soprintendenza
03 marzo 2020 11:13
Torna di moda l’ipotesi restyling del Franchi ma... chi paga gli interventi?
28 febbraio 2020 09:01
Restyling del Franchi? Irrealizzabile. Ipotesi nuovo stadio a Campi? Troppi problemi
23 febbraio 2020 11:28
Pessina: "Aspetto il progetto di Commisso. Soluzioni di restyling ci sono, si può lavorare per addizione"
15 febbraio 2020 10:48
Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...
12 febbraio 2020 10:34
Corriere Fiorentino, torna l'ipotesi restyling del Franchi. Per il momento non filtra positività
11 febbraio 2020 11:25
Nazione, Commisso ha l'idea di un grande centro commerciale a Campo di Marte ma il comune si oppone
14 gennaio 2020 11:21
Commisso lancia l'idea: restyling del Franchi? Un outlet al posto dello stadio del baseball
10 gennaio 2020 10:33
Il nuovo progetto di restyling del Franchi: 44.000 posti tutti coperti, due anni per la realizzazione
09 gennaio 2020 09:15
Tgr Rai, costo della Mercafir troppo alto, no a Campi Bisenzio. Commisso pensa al restyling del Franchi
02 gennaio 2020 20:05
Il nuovo progetto di restyling del Franchi consegnato a Commisso. Ecco le novità
28 dicembre 2019 14:50
Le curve del Franchi non si possono abbattere ma le crepe, la muffa e il muschio fanno da padroni
15 dicembre 2019 14:21
Il no della Soprintendenza è arrivato, bocciato definitivamente il restyling del Franchi
13 dicembre 2019 10:56
Pelù: "Sono contrario alla costruzione del nuovo stadio. Romperei il gemellaggio con il Verona"
15 novembre 2019 12:07
Nardella: "Abbandonata l'ipotesi restyling del Franchi. Per il nuovo stadio a giorni incontrerò Commisso"
23 ottobre 2019 12:20
La Soprintendenza archivia la pratica, l'idea restyling del Franchi viene abbandonata. I lavori per la Mercafir accelerano
23 ottobre 2019 10:51
Presidente Quartiere 2: "Restyling del Franchi? Se non si può fare abbattiamolo. Al suo posto..."
16 ottobre 2019 12:41
Pres. Ordine Ingegneri: "Bisogna costruire un nuovo stadio. Franchi? Può ospitare l'atletica e il rugby"
13 ottobre 2019 10:35
Tra due settimane arriverà la risposta della Soprintendenza sul restyling del Franchi
09 ottobre 2019 10:07
Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto
26 settembre 2019 11:35
Chiarugi: "Non riuscirei a vedere la Fiorentina in un nuovo impianto, la sua casa è il Franchi. Sì al suo restyling"
19 settembre 2019 11:08
Di Gennaro: "Contrario alla ristrutturazione del Franchi, serve una cittadella viola con stadio e centro sportivo"
19 settembre 2019 11:01
Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"
11 settembre 2019 12:14
Nardella: "Cori sull'Heysel? I colpevoli vanno allontanati. Ora dobbiamo scegliere tra stadio nuovo o restyling"
10 settembre 2019 10:04
Il Franchi diventerà alto 32 metri. Verranno inseriti anche gli sky box. Ecco tutti i dettagli del restyling
07 settembre 2019 12:02
Commisso vorrebbe iniziare i lavori di restyling del Franchi nel 2020 così da finire nel 2023
06 settembre 2019 12:50
Tra massimo due mesi arriverà il decreto vincolo. Il restyling costerà circa 50 mln in più di un nuovo impianto
06 settembre 2019 11:32
Commisso: "Il Franchi va coperto, le curve avvicinate. Dobbiamo aumentare i ricavi. Serve più rispetto..."
06 settembre 2019 10:27
Il soprintendente: "Entro uno/due mesi faremo la verifica d'interesse culturale al Franchi"
06 settembre 2019 10:11
Oggi si tiene l'incontro tra Commisso, soprintendenza e Comune per il restyling del Franchi
05 settembre 2019 09:58
Commisso: "Non voglio dire niente su Simeone. Le soluzioni per lo stadio sono tre. Buon compleanno Fiorentina!"
29 agosto 2019 19:38
L'idea viola: restyling del Franchi con gradinate. Un costo di 150 milioni e 3 anni di lavoro senza giocare altrove
29 agosto 2019 11:09
Soprintendente: "Favorevole al restyling del Franchi, non vogliamo che venga abbandonato. Teca di vetro?"
29 agosto 2019 09:04
Nessun restyling per il Franchi, il nuovo stadio si farà a Novoli ma senza la "cittadella viola"
09 agosto 2019 13:46
Presidente degli Architetti, il restyling del Franchi si può fare. I dettagli...
18 giugno 2019 19:50
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