“Gli interventi futuri non dovranno stravolgere la struttura del Franchi” ecco quanto dice il ministero dei beni culturali. Secondo La Nazione quindi il Franchi si può solo sfiorare, frenata quindi su un ipotetico progetto di restyling. Altro paletto quindi per trasformarlo in uno stadio moderno. Decreto semplificazione? Sembra che le norme non dovrebbero stravolgere gli impianti sportivi considerati monumenti. Conferma poi arrivata ieri in serata.