Notizie Nazione Fiorentina

La Nazione spiega: "Il cambio di mentalità su cui sta lavorando Pioli richiede tempo e pazienza"
19 settembre 2025 11:16
La Nazione: "Pioli vuole una Fiorentina moderna e ambiziosa:sta ponendo le basi per farci tornare grandi"
27 luglio 2025 17:02
Nazione: "Nessun sondaggio dall'Italia per Beltran. La Fiorentina chiede 12 milioni per l'argentino"
09 luglio 2025 11:55
La grande sorpresa: i 55 milioni che mancano per il Franchi ce li potrebbe mettere la Fiorentina
12 dicembre 2023 10:18
Mezza Firenze sarà a Roma, l'altra metà sarà in città, 8 maxi schermi per decine di migliaia di persone
24 maggio 2023 09:02
Probabile formazione: Terracciano in porta, Italiano in difesa e a centrocampo deve sciogliere dei dubbi
09 marzo 2023 09:55
Nazione, Giorgetti: "La Fiorentina ieri è stata concreta, vista in campo grande determinazione. Passo decisivo verso l'equilibrio?
28 febbraio 2023 11:59
Torreira potrebbe tornare in Italia: il Milan di Pioli sarebbe pronto ad accoglierlo
27 febbraio 2023 11:42
"La Fiorentina perde senza giocare peggio della Juventus. A Braga si decide la stagione viola"
13 febbraio 2023 12:06
Nazione: "Fiorentina infastidita dal comportamento del Barcellona e di Amrabat su Instagram"
01 febbraio 2023 10:02
La Nazione scrive: "La Fiorentina e l'entourage di Nico Gonzalez negano scossoni a gennaio"
13 gennaio 2023 13:35
Fiorentina ha opzione di rinnovo contratto di Amrabat fino al 2025, verrà proposto adeguamento
30 novembre 2022 09:58
Nazione: "Gonzalez-Fiorentina addio? Cessione in A no, all'estero possibile. Ora vale 21 milioni"
17 novembre 2022 10:06
Nazione: “4 amichevoli per la Fiorentina a dicembre, da fissare avversari e date”
16 novembre 2022 09:19
Parla il tifoso con la maglia del Liverpool: "Non ho commesso un reato, sono un collezionista"
06 settembre 2022 13:47
Nazione, ultimi tre giorni a Moena per la Fiorentina, poi tutti in Austria
21 luglio 2022 09:18
Nazione, abbonamenti a passo di record per la Fiorentina: online tariffe scontate del 10%
11 luglio 2022 07:37
Nazione, Burdisso e Angeloni hanno rinnovato: scelta la strada della continuità dalla Fiorentina
02 luglio 2022 09:05
Nazione, Dodò ad un passo dalla Fiorentina: il sì arriverà nel weekend
01 luglio 2022 08:37
Nazione rivela: "La maglia bianca avrà una grande "V" viola, simile a quella del Brescia"
06 giugno 2022 09:18
Nazione, la Fiorentina vuole Lovato in prestito con diritto di riscatto: vale circa 8 milioni
02 giugno 2022 10:00
La Nazione scrive: "A fine stagione confronto tra Italiano e la società per chiarire il futuro insieme"
07 maggio 2022 11:56
La Nazione preoccupata: "Qualcosa si è rotto nella Fiorentina. La domanda è se è in modo rimediabile"
28 aprile 2022 12:09
Nazione: “Italiano vuole l’Europa. Il suo agente incontra la Fiorentina, clausola al centro dei discorsi?”
27 aprile 2022 10:02
La Nazione scrive: "In città è tornato l'orgoglio di sentirsi viola. Un mese per sognare ancora"
21 aprile 2022 09:45
Tiki Taka color viola questa sera alle 23:30: tra gli ospiti ex viola e l'intermediario Fratini
11 aprile 2022 10:18
Nazione: "Fiorentina rischia di essere un'incompiuta. Bisogna alzare l'asticella con 2/3 acquisti"
20 marzo 2022 09:59
La maledizione dei rigori in casa Fiorentina è iniziata dal cucchiaio di Vlahovic contro il Genoa
18 febbraio 2022 10:59
Nazione annuncia, Arsenal offre a Vlahovic ingaggio da 19 milioni e al procuratore 18 milioni
12 gennaio 2022 09:42
La Nazione, Castrovilli e Dragowski non sono in vendita, ma in caso di offerta si valuta cessione
09 dicembre 2021 12:15
La rosa della Fiorentina vale 253 milioni. Il valore di Dragowski si è abbassato, vale 12 milioni
15 novembre 2021 17:29
Nazione, Lucca o Belotti per il post Vlahovic ma attenzione agli attaccanti del Sassuolo
06 ottobre 2021 10:03
Nazione, Torreira alla Fiorentina: arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Pjanic? Difficile
24 agosto 2021 09:06
Borja Valero: "Giocherò nel Lebowski per dare visibilità a persone che ci mettono il cuore"
19 agosto 2021 12:25
La Nazione, scalpita Kokorin: il russo ha voglia di riscatto. Da oggi a lavoro al centro sportivo
09 luglio 2021 13:16
Nazione, il Marsiglia insiste per Lirola, ma la Fiorentina non molla: chiesti 15 milioni
14 giugno 2021 13:36
Nazione, Oliveira, mancano ultimi dettagli: accordo 16 milioni più 4 di bonus, entro domenica la firma
10 giugno 2021 09:17
Nazione, Sensi è il primo obiettivo della Fiorentina per la regia. Occhi su Augello e Hysaj
26 maggio 2021 10:14
Nazione, Fonseca, in settimana incontrerà i dirigenti della Fiorentina
24 maggio 2021 09:33
Nazione, Kouame-Fiorentina al capolinea. Lo vuole il Wolverhampton a titolo definitivo. L'offerta...
18 maggio 2021 11:41
Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina
15 maggio 2021 13:05
Nazione, partito il valzer degli allenatori: Commisso studia la sorpresa per Firenze
06 maggio 2021 09:55
La Nazione scrive: "Fiorentina in campo dopo un tempo. Bonaventura marca Zapata: un mistero"
12 aprile 2021 09:23
Vlahovic VS Ibrahimovic oggi al Franchi: il serbo ha segnato solo 2 gol in meno dello svedese
21 marzo 2021 09:36
Biraghi è stato recuperato. Amrabat? Oggi tornerà in gruppo, sarà convocato per il Milan
19 marzo 2021 09:58
Kokorin a Villa Stuart per visite approfondite: doppio infortunio, ci sarà bisogno di tempo per recuperare
19 marzo 2021 09:42
Nuovo Franchi, in arrivo 95 milioni dal Recovery Plan. Posa prima pietra entro giugno 2024
18 marzo 2021 10:12
Ribery, il suo futuro in tre mosse: le possibili soluzioni del campione francese
17 marzo 2021 10:02
Nazione, Vlahovic vale già 50 milioni. Fiorentina punta al rinnovo: fino al 2025, ingaggio da top player
15 marzo 2021 09:13
Nazione, Commisso torna a Firenze prima del Genoa. Ieri conference call con i dirigenti viola
15 marzo 2021 09:07
Nazione, Amrabat ancora fuori contro il Benevento, infortunio o problemi con Prandelli?
13 marzo 2021 14:07
Nazione, Fiorentina, oggi spareggio salvezza. A Benevento come se fosse una finale
13 marzo 2021 10:14
Nazione, Kokorin è quasi pronto, a Udine altri minuti nelle gambe. Titolare contro il Parma o la Roma
26 febbraio 2021 08:48
Commisso: "Sarri-Fiorentina? Una patacca totale. Io programmo con soldi veri. Prandelli..."
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Nazione, Kokorin accelera per raggiungere la miglior condizione: minuti per lui contro lo Spezia?
17 febbraio 2021 10:53
Nazione, Castrovilli, chiamata urgente per chi indossa la maglia numero 10
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Nazione, Commisso è tornato negli USA, dovrebbe tornare a Firenze già a marzo
12 febbraio 2021 10:37
Nazione, Fiorentina in estate obiettivo regista: Torreira, ultima chiamata, prendere o lasciare
11 febbraio 2021 10:11
Nazione, Fiorentina, tra Sarri e Gattuso spunta Pippo Inzaghi per la panchina. Petrachi o Giuntoli come ds
11 febbraio 2021 09:33
Nazione, Kokorin accelera per trovare la miglior condizione: a caccia di minuti già contro la Samp
10 febbraio 2021 09:59
Nazione, Callejon è un oggetto misterioso, modulo "sbagliato", ingaggio alto e mercato
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Nazione, Viola Park, oggi arrivano le prime ruspe: tra 18 mesi la Fiorentina si allenerà lì
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Nazione, Ribery spera di tornare contro la Samp: filtra positività, domani le sue condizioni verranno valutate
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Nazione, Milenkovic, Fiorentina in ansia per la decisione sul ricorso. Mese decisivo per salvarsi
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Nazione, Pulgar non ha ancora ritrovato la forma migliore, la Fiorentina però ora ha bisogno di lui
07 febbraio 2021 09:32
Nazione, Callejon ancora in panchina, gli è stato preferito Eysseric. E con Kokorin aumentano i problemi
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Nazione, Milenkovic, entro mercoledì la risposta sul ricorso presentato dalla Fiorentina sulla sua squalifica
07 febbraio 2021 08:46
Nazione, Fiorentina, inizia lo sprint per raggiungere la salvezza: 6 partite in 30 giorni
04 febbraio 2021 10:35
Nazione, morte Astori, oggi l'udienza a Firenze: ci sarà la compagna, Francesca Fioretti
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Nazione, Viola Park, prima ci sarà la cerimonia con Commisso: a giorni arrivano gli ultimi permessi
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Nazione, Nardella-Commisso, nessun incontro per lo stadio: le due posizioni si scontrano
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Nazione, Gervinho nel mirino della Fiorentina. Lazovic? E' una soluzione ma soprattuto per giugno
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Nazione, Montiel in uscita dalla Fiorentina: situazione in stallo con il Cosenza
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Nazione, Fiorentina mercato chiuso: Torreira, assalto a giugno. Pulgar e Kouame restano
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Nazione, Torino-Fiorentina, perchè il Var non ha certificato la sceneggiata di Belotti?
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Nazione, Kokorin non può essere convocato per il Torino, manca il permesso di lavoro
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Nazione, Spezia su Venuti: rientrerà nello sfoltimento per abbassare il monte ingaggi?
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Nazione, Kokorin ed il suo primo giorno al centro sportivo: difficile una sua convocazione contro il Torino
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Nazione, Fiorentina su Lazovic, contatti in corso con l'Hellas: c'è una doppia soluzione
25 gennaio 2021 08:45
Nazione, Pradè chiama Torriera, la Fiorentina lo vuole in prestito con obbligo. Cifre? 11 milioni circa
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Nazione, restyling Franchi, c'è già un progetto gratuito: campo rialzato, curve ravvicinate e copertura totale
21 gennaio 2021 11:06
Nazione, Felipe Anderson-Fiorentina, la pista resta aperta: serve trovare un'intesa con il West Ham
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Nazione, Fiorentina su Schone, è stato proposto ai viola: l'operazione si può chiudere
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Nazione, Kouame, il Torino lo vuole ma la Fiorentina non fa sconti, chiede 20 milioni cash
19 gennaio 2021 11:01
Nazione, Fiorentina, dai dirigenti ai giocatori tutti sono in discussione: domani parla Commisso
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Nazione, Nardella pensa ancora al restyling del Franchi: seguirà il modello del Dall'Ara di Bologna?
18 gennaio 2021 10:41
Nazione, la Fiorentina tenta il doppio colpo dal Parma: nel mirino Inglese e Gervinho
18 gennaio 2021 10:07
Nazione, Commisso è una furia: ha chiamato tutti a rapporto, dai dirigenti alla squadra
18 gennaio 2021 09:45
Nazione, Fiorentina ancora su Torreira, martedì nuovi contatti, i viola proveranno a stringere
17 gennaio 2021 10:58
Nazione, Pulgar, Torino e Parma pronti a sfidarsi per averlo: può già lasciare la Fiorentina
16 gennaio 2021 18:22
Nazione, la Fiorentina giocherà a viso aperto, l'Inter mette in campo le sue riserve
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Nazione, Malcuit, la Fiorentina accelera dopo l'addio di Lirola. Conti? Una soluzione ma vuole il posto fisso
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Nazione, Fiorentina, senza Ribery brilla Callejon, bentornata qualità in casa viola
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Nazione, Sottil, il Cagliari prova a riscattarlo ma la Fiorentina ha risposto con un "no" secco
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Nazione, Fiorentina, trattativa nel vivo per Malcuit: si lavora ad un prestito con diritto di riscatto
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Nazione, mercato Fiorentina, i colpi in entrata dal 20 gennaio: ora l'obiettivo è sfoltire la rosa
09 gennaio 2021 09:06
Nazione, Fiorentina su Lammers, l'Atalanta apre al suo prestito. Ci sono anche Bologna e Verona
08 gennaio 2021 11:37
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