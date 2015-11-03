Labaro Viola

Notizie Nazione Fiorentina

La Nazione spiega: "Il cambio di mentalità su cui sta lavorando Pioli richiede tempo e pazienza"

19 settembre 2025 11:16

La Nazione: "Pioli vuole una Fiorentina moderna e ambiziosa:sta ponendo le basi per farci tornare grandi"

27 luglio 2025 17:02

Nazione: "Nessun sondaggio dall'Italia per Beltran. La Fiorentina chiede 12 milioni per l'argentino"

09 luglio 2025 11:55

La grande sorpresa: i 55 milioni che mancano per il Franchi ce li potrebbe mettere la Fiorentina

12 dicembre 2023 10:18

Mezza Firenze sarà a Roma, l'altra metà sarà in città, 8 maxi schermi per decine di migliaia di persone

24 maggio 2023 09:02

Probabile formazione: Terracciano in porta, Italiano in difesa e a centrocampo deve sciogliere dei dubbi 

09 marzo 2023 09:55

Nazione, Giorgetti: "La Fiorentina ieri è stata concreta, vista in campo grande determinazione. Passo decisivo verso l'equilibrio?

28 febbraio 2023 11:59

Torreira potrebbe tornare in Italia: il Milan di Pioli sarebbe pronto ad accoglierlo

27 febbraio 2023 11:42

"La Fiorentina perde senza giocare peggio della Juventus. A Braga si decide la stagione viola"

13 febbraio 2023 12:06

Nazione: "Fiorentina infastidita dal comportamento del Barcellona e di Amrabat su Instagram"

01 febbraio 2023 10:02

La Nazione scrive: "La Fiorentina e l'entourage di Nico Gonzalez negano scossoni a gennaio"

13 gennaio 2023 13:35

Fiorentina ha opzione di rinnovo contratto di Amrabat fino al 2025, verrà proposto adeguamento

30 novembre 2022 09:58

Nazione: "Gonzalez-Fiorentina addio? Cessione in A no, all'estero possibile. Ora vale 21 milioni"

17 novembre 2022 10:06

Nazione: “4 amichevoli per la Fiorentina a dicembre, da fissare avversari e date”

16 novembre 2022 09:19

Parla il tifoso con la maglia del Liverpool: "Non ho commesso un reato, sono un collezionista"

06 settembre 2022 13:47

Nazione, ultimi tre giorni a Moena per la Fiorentina, poi tutti in Austria

21 luglio 2022 09:18

Nazione, abbonamenti a passo di record per la Fiorentina: online tariffe scontate del 10%

11 luglio 2022 07:37

Nazione, Burdisso e Angeloni hanno rinnovato: scelta la strada della continuità dalla Fiorentina

02 luglio 2022 09:05

Nazione, Dodò ad un passo dalla Fiorentina: il sì arriverà nel weekend

01 luglio 2022 08:37

Nazione rivela: "La maglia bianca avrà una grande "V" viola, simile a quella del Brescia"

06 giugno 2022 09:18

Nazione, la Fiorentina vuole Lovato in prestito con diritto di riscatto: vale circa 8 milioni

02 giugno 2022 10:00

La Nazione scrive: "A fine stagione confronto tra Italiano e la società per chiarire il futuro insieme"

07 maggio 2022 11:56

La Nazione preoccupata: "Qualcosa si è rotto nella Fiorentina. La domanda è se è in modo rimediabile"

28 aprile 2022 12:09

Nazione: “Italiano vuole l’Europa. Il suo agente incontra la Fiorentina, clausola al centro dei discorsi?”

27 aprile 2022 10:02

La Nazione scrive: "In città è tornato l'orgoglio di sentirsi viola. Un mese per sognare ancora"

21 aprile 2022 09:45

Tiki Taka color viola questa sera alle 23:30: tra gli ospiti ex viola e l'intermediario Fratini

11 aprile 2022 10:18

Nazione: "Fiorentina rischia di essere un'incompiuta. Bisogna alzare l'asticella con 2/3 acquisti"

20 marzo 2022 09:59

La maledizione dei rigori in casa Fiorentina è iniziata dal cucchiaio di Vlahovic contro il Genoa

18 febbraio 2022 10:59

Nazione annuncia, Arsenal offre a Vlahovic ingaggio da 19 milioni e al procuratore 18 milioni

12 gennaio 2022 09:42

La Nazione, Castrovilli e Dragowski non sono in vendita, ma in caso di offerta si valuta cessione

09 dicembre 2021 12:15

La rosa della Fiorentina vale 253 milioni. Il valore di Dragowski si è abbassato, vale 12 milioni

15 novembre 2021 17:29

Nazione, Lucca o Belotti per il post Vlahovic ma attenzione agli attaccanti del Sassuolo

06 ottobre 2021 10:03

Nazione, Torreira alla Fiorentina: arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Pjanic? Difficile

24 agosto 2021 09:06

Borja Valero: "Giocherò nel Lebowski per dare visibilità a persone che ci mettono il cuore"

19 agosto 2021 12:25

La Nazione, scalpita Kokorin: il russo ha voglia di riscatto. Da oggi a lavoro al centro sportivo

09 luglio 2021 13:16

Nazione, il Marsiglia insiste per Lirola, ma la Fiorentina non molla: chiesti 15 milioni

14 giugno 2021 13:36

Nazione, Oliveira, mancano ultimi dettagli: accordo 16 milioni più 4 di bonus, entro domenica la firma

10 giugno 2021 09:17

Nazione, Sensi è il primo obiettivo della Fiorentina per la regia. Occhi su Augello e Hysaj

26 maggio 2021 10:14

Nazione, Fonseca, in settimana incontrerà i dirigenti della Fiorentina

24 maggio 2021 09:33

Nazione, Kouame-Fiorentina al capolinea. Lo vuole il Wolverhampton a titolo definitivo. L'offerta...

18 maggio 2021 11:41

Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina

15 maggio 2021 13:05

Nazione, partito il valzer degli allenatori: Commisso studia la sorpresa per Firenze

06 maggio 2021 09:55

La Nazione scrive: "Fiorentina in campo dopo un tempo. Bonaventura marca Zapata: un mistero"

12 aprile 2021 09:23

Vlahovic VS Ibrahimovic oggi al Franchi: il serbo ha segnato solo 2 gol in meno dello svedese

21 marzo 2021 09:36

Biraghi è stato recuperato. Amrabat? Oggi tornerà in gruppo, sarà convocato per il Milan

19 marzo 2021 09:58

Kokorin a Villa Stuart per visite approfondite: doppio infortunio, ci sarà bisogno di tempo per recuperare

19 marzo 2021 09:42

Nuovo Franchi, in arrivo 95 milioni dal Recovery Plan. Posa prima pietra entro giugno 2024

18 marzo 2021 10:12

Ribery, il suo futuro in tre mosse: le possibili soluzioni del campione francese

17 marzo 2021 10:02

Nazione, Vlahovic vale già 50 milioni. Fiorentina punta al rinnovo: fino al 2025, ingaggio da top player

15 marzo 2021 09:13

Nazione, Commisso torna a Firenze prima del Genoa. Ieri conference call con i dirigenti viola

15 marzo 2021 09:07

Nazione, Amrabat ancora fuori contro il Benevento, infortunio o problemi con Prandelli?

13 marzo 2021 14:07

Nazione, Fiorentina, oggi spareggio salvezza. A Benevento come se fosse una finale

13 marzo 2021 10:14

Nazione, Kokorin è quasi pronto, a Udine altri minuti nelle gambe. Titolare contro il Parma o la Roma

26 febbraio 2021 08:48

Commisso: "Sarri-Fiorentina? Una patacca totale. Io programmo con soldi veri. Prandelli..."

24 febbraio 2021 09:25

Nazione, Kokorin accelera per raggiungere la miglior condizione: minuti per lui contro lo Spezia?

17 febbraio 2021 10:53

Nazione, Castrovilli, chiamata urgente per chi indossa la maglia numero 10

17 febbraio 2021 09:47

Nazione, Commisso è tornato negli USA, dovrebbe tornare a Firenze già a marzo

12 febbraio 2021 10:37

Nazione, Fiorentina in estate obiettivo regista: Torreira, ultima chiamata, prendere o lasciare

11 febbraio 2021 10:11

Nazione, Fiorentina, tra Sarri e Gattuso spunta Pippo Inzaghi per la panchina. Petrachi o Giuntoli come ds

11 febbraio 2021 09:33

Nazione, Kokorin accelera per trovare la miglior condizione: a caccia di minuti già contro la Samp

10 febbraio 2021 09:59

Nazione, Callejon è un oggetto misterioso, modulo "sbagliato", ingaggio alto e mercato

10 febbraio 2021 09:50

Nazione, Fiorentina padrona del suo destino ma ora bisogna aggrapparsi a Ribery

09 febbraio 2021 09:12

Nazione, Viola Park, oggi arrivano le prime ruspe: tra 18 mesi la Fiorentina si allenerà lì

08 febbraio 2021 11:58

Nazione, Ribery spera di tornare contro la Samp: filtra positività, domani le sue condizioni verranno valutate

08 febbraio 2021 10:31

Nazione, Fiorentina, vietato sbagliare la programmazione: a giugno scadranno molti contratti

08 febbraio 2021 09:05

Nazione, Milenkovic, Fiorentina in ansia per la decisione sul ricorso. Mese decisivo per salvarsi

08 febbraio 2021 08:56

Nazione, Pulgar non ha ancora ritrovato la forma migliore, la Fiorentina però ora ha bisogno di lui

07 febbraio 2021 09:32

Nazione, Callejon ancora in panchina, gli è stato preferito Eysseric. E con Kokorin aumentano i problemi

07 febbraio 2021 09:25

Nazione, Milenkovic, entro mercoledì la risposta sul ricorso presentato dalla Fiorentina sulla sua squalifica

07 febbraio 2021 08:46

Nazione, Fiorentina, inizia lo sprint per raggiungere la salvezza: 6 partite in 30 giorni

04 febbraio 2021 10:35

Nazione, morte Astori, oggi l'udienza a Firenze: ci sarà la compagna, Francesca Fioretti

04 febbraio 2021 10:26

Nazione, Viola Park, prima ci sarà la cerimonia con Commisso: a giorni arrivano gli ultimi permessi

04 febbraio 2021 09:16

Nazione, Nardella-Commisso, nessun incontro per lo stadio: le due posizioni si scontrano

02 febbraio 2021 08:38

Nazione, Fiorentina, ieri tentativi per Inglese e Gervinho: il Parma ha detto no alle cessioni

02 febbraio 2021 08:26

Nazione, Gervinho nel mirino della Fiorentina. Lazovic? E' una soluzione ma soprattuto per giugno

01 febbraio 2021 10:24

Nazione, Montiel in uscita dalla Fiorentina: situazione in stallo con il Cosenza

31 gennaio 2021 10:06

Nazione, Fiorentina mercato chiuso: Torreira, assalto a giugno. Pulgar e Kouame restano

31 gennaio 2021 09:57

Nazione, Torino-Fiorentina, perchè il Var non ha certificato la sceneggiata di Belotti?

30 gennaio 2021 09:24

Nazione, Kokorin non può essere convocato per il Torino, manca il permesso di lavoro

28 gennaio 2021 09:32

Nazione, Spezia su Venuti: rientrerà nello sfoltimento per abbassare il monte ingaggi?

27 gennaio 2021 09:55

Nazione, Kokorin ed il suo primo giorno al centro sportivo: difficile una sua convocazione contro il Torino

27 gennaio 2021 09:47

Nazione, Fiorentina su Lazovic, contatti in corso con l'Hellas: c'è una doppia soluzione

25 gennaio 2021 08:45

Nazione, Pradè chiama Torriera, la Fiorentina lo vuole in prestito con obbligo. Cifre? 11 milioni circa

24 gennaio 2021 10:00

Nazione, restyling Franchi, c'è già un progetto gratuito: campo rialzato, curve ravvicinate e copertura totale

21 gennaio 2021 11:06

Nazione, Felipe Anderson-Fiorentina, la pista resta aperta: serve trovare un'intesa con il West Ham

21 gennaio 2021 09:37

Nazione, Fiorentina su Schone, è stato proposto ai viola: l'operazione si può chiudere

20 gennaio 2021 09:35

Nazione, Kouame, il Torino lo vuole ma la Fiorentina non fa sconti, chiede 20 milioni cash

19 gennaio 2021 11:01

Nazione, Fiorentina, dai dirigenti ai giocatori tutti sono in discussione: domani parla Commisso

19 gennaio 2021 09:28

Nazione, Nardella pensa ancora al restyling del Franchi: seguirà il modello del Dall'Ara di Bologna?

18 gennaio 2021 10:41

Nazione, la Fiorentina tenta il doppio colpo dal Parma: nel mirino Inglese e Gervinho

18 gennaio 2021 10:07

Nazione, Commisso è una furia: ha chiamato tutti a rapporto, dai dirigenti alla squadra

18 gennaio 2021 09:45

Nazione, Fiorentina ancora su Torreira, martedì nuovi contatti, i viola proveranno a stringere

17 gennaio 2021 10:58

Nazione, Pulgar, Torino e Parma pronti a sfidarsi per averlo: può già lasciare la Fiorentina

16 gennaio 2021 18:22

Nazione, la Fiorentina giocherà a viso aperto, l'Inter mette in campo le sue riserve

13 gennaio 2021 09:17

Nazione, Malcuit, la Fiorentina accelera dopo l'addio di Lirola. Conti? Una soluzione ma vuole il posto fisso

11 gennaio 2021 12:02

Nazione, Fiorentina, senza Ribery brilla Callejon, bentornata qualità in casa viola

11 gennaio 2021 11:16

Nazione, Sottil, il Cagliari prova a riscattarlo ma la Fiorentina ha risposto con un "no" secco

10 gennaio 2021 08:26

Nazione, Fiorentina, trattativa nel vivo per Malcuit: si lavora ad un prestito con diritto di riscatto

10 gennaio 2021 07:56

Nazione, mercato Fiorentina, i colpi in entrata dal 20 gennaio: ora l'obiettivo è sfoltire la rosa

09 gennaio 2021 09:06

Nazione, Fiorentina su Lammers, l'Atalanta apre al suo prestito. Ci sono anche Bologna e Verona

08 gennaio 2021 11:37

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